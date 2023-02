杨大巍：对乔治亚州提案限中国公民购地的几点看法

近日来,乔州的华人社区对乔州几位共和党议员的提案Bill 246 深感忧虑。和德州的提案相似,这个提案的初衷是国家安全,但是它也比德州的提案更进一步。它禁止中国公司,公民甚至是绿卡持有者购买某类地产,特别是农业用地。

事实上,目前大约16个州都有类似的提案,甚至加州的州议会和参议院,也在去年通过了“将禁止外国政府购买、收购、租赁或持有加利福尼亚州农业用地的权益”的提案。美国国会也正酝酿相关立法。

从议案特别针对华人及政府来看,我们可以看出这实际上是中美冷战的间接后果。

在这个大背景下,我谈谈个人对GA House Bill 246 的看法:

1. 华人社区应该出声,应该表达担忧及不满,充分行使宪法赋予的公民权益。我们反对任何可能压制我们族群的生存空间的政策,即使会被视为反应过激也应该发声。

2. 从美国历史来看,少数族裔的政治,很不幸首先是生存政治,这既适用于黑人,也适用于犹太人,更适用于华人。在争取生存空间、话语权和国家政治经济参与权等方面,我们当学习犹太人的忧患意识及自强不息的生存之道。

3. 回顾历史,当美国与另一国发生激烈冲突之时,民众往往会成为冲突的牺牲品,包括德裔,日裔,俄裔,均被不公平地对待过。这样的悲剧,源起于国家冲突,个人抗争的空间其实不大。在目前这种形势下,华人应该避免成为中美冲突的牺牲品,同时也要避免被美国民众误解。华人既要发声表示不满,更应该尽力多多推进两国民间的友好交流,同时,也要更多地加入到美国的政治中去,获取更为正式和更有影响意义的发声平台。

4. 抗议须得要讲究方法,幕后的工作可能更为关键。华人需更清晰地了解美国的立法程序及各种游说集团的操作。游说集团是美国政治的一大特色,各个族裔,各个利益集团,在国会大多拥有自己的游说集团。所以,通过如商会或地产行会等非政治组织积极介入,可能会更加地行之有效。

5. 随着美中之间紧张关系的加剧,可能会有更多的、类似GA House Bill 246 的提案出现,原因之一是美国的地方政客,经常会哗众取宠地提出一些议案,这既是政客谋取关注的手段,却也是美国民主的一大特色。

6. 我们需相信美国的宪法精神,诉诸法律手段,理智地保护我们的根本利益。应该只谈平权,不谈党派政治和国家政治。

7. 内部团结协作,外部统一战线。对伤害华人根本利益的个别政客,必须施加最大惩罚机制。

世人皆希望被公平以待,这也是美国给予世人的希望所在。我们既然是为公平而来,就有责任捍卫这个公平的制度。

在今后两年内,特别是明年大选年前,美国国会也会产生一些所谓”反中”法案。如何应对紧张的美中关系,在美的华裔选项非常有限,我们无法预计更谈不上影响天朝的政策,我们也不应该只抗议某个政客的提案。我们只有参与美国的政治事务,参与社区的公益事务,才能提高华人的影响力。

最后引用好友Jason Wu的一段真挚评述:”不要等到问题来了才责问为什么政府和政治家们都不理会我们,才觉得主流社会为什么歧视我们。你为亚裔融入主流社会出过什么力?花过多少时间和金钱?一个和谐的社会需要不同的文化都融合起来,编织起来,你和与你文化不同肤色不同的人有真正意义的相处交流吗?”

Woody Allen曾说过: Eighty percent of success is showing up. 希望华人同胞们以各自的方法showing up !