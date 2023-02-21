杨大巍：对乔治亚州提案限中国公民购地的几点看法

近日来，乔州的华人社区对乔州几位共和党议员的提案Bill 246 深感忧虑。和德州的提案相似，这个提案的初衷是国家安全，但是它也比德州的提案更进一步。它禁止中国公司，公民甚至是绿卡持有者购买某类地产，特别是农业用地。

事实上，目前大约16个州都有类似的提案，甚至加州的州议会和参议院，也在去年通过了“将禁止外国政府购买、收购、租赁或持有加利福尼亚州农业用地的权益”的提案。美国国会也正酝酿相关立法。

从议案特别针对华人及政府来看，我们可以看出这实际上是中美冷战的间接后果。

在这个大背景下，我谈谈个人对GA House Bill 246 的看法:

1. 华人社区应该出声，应该表达担忧及不满，充分行使宪法赋予的公民权益。我们反对任何可能压制我们族群的生存空间的政策，即使会被视为反应过激也应该发声。

2. 从美国历史来看，少数族裔的政治，很不幸首先是生存政治，这既适用于黑人，也适用于犹太人，更适用于华人。在争取生存空间、话语权和国家政治经济参与权等方面，我们当学习犹太人的忧患意识及自强不息的生存之道。

3. 回顾历史，当美国与另一国发生激烈冲突之时，民众往往会成为冲突的牺牲品，包括德裔，日裔，俄裔，均被不公平地对待过。这样的悲剧，源起于国家冲突，个人抗争的空间其实不大。在目前这种形势下，华人应该避免成为中美冲突的牺牲品，同时也要避免被美国民众误解。华人既要发声表示不满，更应该尽力多多推进两国民间的友好交流，同时，也要更多地加入到美国的政治中去，获取更为正式和更有影响意义的发声平台。

4. 抗议须得要讲究方法，幕后的工作可能更为关键。华人需更清晰地了解美国的立法程序及各种游说集团的操作。游说集团是美国政治的一大特色，各个族裔，各个利益集团，在国会大多拥有自己的游说集团。所以，通过如商会或地产行会等非政治组织积极介入，可能会更加地行之有效。

5. 随着美中之间紧张关系的加剧，可能会有更多的、类似GA House Bill 246 的提案出现，原因之一是美国的地方政客，经常会哗众取宠地提出一些议案，这既是政客谋取关注的手段，却也是美国民主的一大特色。

6. 我们需相信美国的宪法精神，诉诸法律手段，理智地保护我们的根本利益。应该只谈平权，不谈党派政治和国家政治。

7. 内部团结协作，外部统一战线。对伤害华人根本利益的个别政客，必须施加最大惩罚机制。

世人皆希望被公平以待，这也是美国给予世人的希望所在。我们既然是为公平而来，就有责任捍卫这个公平的制度。

在今后两年内，特别是明年大选年前，美国国会也会产生一些所谓”反中”法案。如何应对紧张的美中关系，在美的华裔选项非常有限，我们无法预计更谈不上影响天朝的政策，我们也不应该只抗议某个政客的提案。我们只有参与美国的政治事务，参与社区的公益事务，才能提高华人的影响力。

最后引用好友Jason Wu的一段真挚评述：”不要等到问题来了才责问为什么政府和政治家们都不理会我们，才觉得主流社会为什么歧视我们。你为亚裔融入主流社会出过什么力？花过多少时间和金钱？一个和谐的社会需要不同的文化都融合起来，编织起来，你和与你文化不同肤色不同的人有真正意义的相处交流吗？”

Woody Allen曾说过: Eighty percent of success is showing up. 希望华人同胞们以各自的方法showing up !