温克坚：向一个伟大的灵魂致意

社交媒体上充满着对这位前总统的祝福和祈祷，成千上万的佐治亚州居民开车前往卡特中心表达敬意，卡特的很多故交和旧部则聚集在卡特居住的那个名叫Plains的小乡村, 希望能见卡特最后一面。

我也在朋友圈表达了对卡特总统的祝福，不仅仅出于对一个受人敬仰的政治人物即将走完人生终点的哀痛，而且因为我曾有幸和卡特总统有过短暂接触，近距离感受过他的魅力。

2004年，因为机缘巧合，我成为了卡特中心印尼选举观察团的一员，卡特总统是观察团团长，成员总共有20多人，还包括一名泰国前总理，数位美国国会众议员以及一些美国智库的研究人员。

这次选举观摩前后历时超过一周，卡特总统主持了首次会议，并参与了中间大部分和印尼总统候选人的沟通会。在观察结束后，卡特中心发表了独立的观察报告，卡特总统代表所有国际观察团对印尼选举进程进行了评价，并对选举结果给予了积极背书。

2004年前，我虽然也在一些场合见过一些政要，但和美国前总统这样的大人物见面，心里还是有些紧张。因此在观摩期间，虽然多次和卡特总统同处一个小会场，但一直怯于和卡特总统直接对话。在最后一天的酒会上，终于鼓起勇气，走上前去向卡特总统表示敬意，他知道我来自中国后，似乎特别开心和健谈，主动说起他曾经亲自观摩过中国的农村选举，并对中国未来表达了乐观的期待。聊了十多分钟后，我请求和他合影，他欣然同意…岁月流淌，带走很多记忆—而我不是一个善于保存岁月痕迹的人，很多照片都已湮没在遗失的电子设备中。 或许是出于某种虚荣心，和卡特的合影是我多年以后还保留的一张照片。当然这次短暂接触，更重要的后果是让我强化了对特定领域的兴趣，这些在我撰写的印尼相关文章中都有表述，此处不赘。

这次接触后，就会比较留意和卡特总统相关的新闻和信息，我才陆续了解到卡特有着非同一般的“中国情结”，他从小着迷于这个东方大国，在美国海军服役期间，他于1949年就曾经造访中国，那时候还是蒋当政，不久国民党溃败，中共建政，而卡特的生日就是10月1日….卡特就任美国总统后，决定和北京建立正式外交关系，这是重构冷战格局的重要一步，也是真正把中国拉回到常态轨道的政治家之一。当然此后中美关系历经风雨，坎坷不断，到如今中美对峙态势渐成，如何评价美国一代政治精英对华亲善政策之成败，可谓见仁见智…好在对大事件的评价，总是需要一个纵深的历史框架，而在这个意义上，历史并未终结，我们尚不能盖棺论定。

根据传统智慧，卡特在美国也不算一个成功的总统。在尼克松水门事件的政治背景下，卡特战胜了共和党对手福特，赢得了总统位置。然而石油危机带来的通胀和79年伊朗人质危机折损了卡特总统的政治资本，而1980年他的共和党政治对手又是一个天才型选手，四年任期之后就被迫搬离白宫，对卡特曾经是一个巨大的心理打击。

然而，经过时间沉淀的历史评价，对卡特回报了应有的善意，卡特对政治道德的强调和尊崇，一定程度上恢复了美国公共机构的声誉，美国民众对卡特的真诚和正直几乎没有异议。在国际事务上，卡特推动的《戴维营协议》，实现以埃和平，是中东和平进程的重要一步。卡特对人权理念的坚持，深刻地重构了国际关系的观念基础。

几乎对所有政治家来说，总统生涯肯定是人生最高光时刻，但对卡特而言是个显眼的例外。按卡特自己的话来说，离开白宫时候还太年轻，不可能进入退休状态，他必须有所作为。美国国会通过的离任总统法案，作为离任总统，除了享受退休金和安保措施之外，还可以获得一笔基金，用来建设以总统名义命名的图书馆。卡特和他夫人不仅建立了图书馆，而且利用他们自己的筹资能力，成立了卡特中心开展人道主义工作。

几十年来，卡特中心在全球各地投身于慈善事业，包括为穷人建造房屋、抗击麦地那龙线虫病、监督选举、寻求结束冲突等。令人激赏的是，卡特夫妇经常亲力亲为，走在人道工作的第一线，卡特自己当木匠建造救灾房屋的照片和视频广为流传。而卡特中心在抗击麦地那龙线虫病方面所做的努力尤其受外界赞誉，美联社称，将相关感染病例从1986年的350万例降低至2021年的14例。根据卡特中心的网站，卡特中心参与了超过100次的选举观察，为众多国家民主转型提供技术支持。选举是民主转型过程中十分重要的步骤，其公平，公正和可靠性成为政治合法性的主要标记，而在转型国家，尤其需要第三方国际机构来提供合规背书，卡特中心在这个领域的专业工作，赢得了世界性声誉。