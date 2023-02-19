【编者按：今天是邓小平去世26周年，《美中故事汇》特转发邓林题为“我爱我的父亲”的文章。邓小平和卓琳一共有5个儿女，长女邓林生于1941年；长子邓朴方生于1944年；次女邓楠生于1945年；三女邓榕生于1950年；次子邓植方生于1952年。该文写于1998年2月， 邓小平去世的第二年，是《邓小平——女儿心中的父我爱我的亲》这本摄影集的导言。感谢韦晓冰提供的文稿。】

1997年2月19日——爸爸走了，那么从容，平静，安详。 他是含着微笑远去了…… 这一年， 爸爸九十三岁。 日转星移，岁月如梭。

每当我走进我们的院子，不禁思绪万千。算起来，爸爸在这里生活了整整二十年。爸爸非常钟爱我们家的这个院子，他每天都要在院子里散步。这里的每一棵花，草，树木都已经成为他生命的一个组成部分，跟随着他的脚步，一天天长大，一年年成熟。当年那几棵石榴树，如今已高过房顶。到了秋天，果实累累，压弯了枝头，火红的石榴绽开裂口，露出一颗颗石榴籽，红白相间，像宝石般晶莹剔透。核桃，柿子，海棠，葡萄熟了的时候，引得小鸟，鸽子，灰喜鹊常来光顾。三棵雪松已经长得遮天蔽日。还有几棵白皮松英姿华贵，伸向蓝天。那两棵油松，长得拙朴，苍健。一棵高，另一棵稍矮，枝叶互相拥抱着，并肩矗立，好像是我们的爸爸和妈妈相依相伴。我们就给它们起了个名字叫“双龙树”，因为我们的爸爸妈妈都属大龙。到了隆冬时节，万木已经凋零，我家院子里却还是绿色常新，松青依旧。

如今，每一天，当太阳升起的时候，我仿佛依然能听见爸爸在院子里散步的脚步声；走过他的办公室，我好像又看见爸爸还坐在他那张套着土黄色布套的沙发上，静静地读报，专心批阅文件；我似乎还听见，孙子们在爸爸身旁叽叽喳喳， 欢声笑语……家里一切都显得平静如常，好像爸爸不曾远行。

每一天， 当我走在大街上，看见车水马龙，熙熙攘攘，人们匆忙的脚步， 街市日新月异的面貌， 显示着活力和勃勃生机。正如爸爸生前所期望的那样，人民满怀希望辛勤地工作，我们的祖国正沿着改革开放的道路继续前进。

而在我心里， 总觉得爸爸并没有走。他和我们在一起，他还生活在我们中间，慈爱地，带着欣慰的神情在注视着我们。

我怀念我的父亲， 这种思念之情与日俱增。

（一）

我是家中长女，1941年9月11日出生于太行山。

我的降生，本应得到父母加倍的疼爱。可当时日本军帝国主义侵略中国， 正在对共产党抗日根据地疯狂扫荡，根据地进入了最艰苦的境地。军情紧急，爸爸无法带着我率兵打仗。刚刚出生七天的我，就被托付给一位非常贫苦的农民家抚养。两年以后，当我被接回到父母身边，已经奄奄一息，极度的营养不良，多种不知名目的疾病，使我连赶苍蝇的力气都没有了。父母心疼之至，却不得不把我又送进了延安保育院，因为爸爸还在打仗。我身体太弱，常常不能和其他的孩子一同到外面玩耍。一天，刚刚两岁的我被独自留在房间里，突然，我的棉袄袖子被炭火烤着了，我拼命大哭。终于被一个小战士听到，救了我，否则我可能就被烧死了。直到现在，我的胳膊还有一块很大的烧伤的疤痕。妈妈常常对人说：“邓林小时候真是吃了不少苦。”

爸爸是个性格内向的人， 很少用言语表达感情。解放战争胜利后，从上海到四川，再到北京，爸爸千方百计为我寻医治病。我的病情比较复杂，特别是嘴里张了瘤子，开过刀，又长出新的瘤子。爸爸下了大决心，费了许多周折，使我得到当时那个条件下最好的治疗。此后，我的体质虽然仍不能和我的同龄人相比， 但我却也能以基本正常的体魄面对生活，建立家庭，承担责任，做出成绩。 我知道，这一切是爸爸，妈妈给予我的。

全国解放后不久，爸爸调到中央工作，我们家搬进了中南海。那时候，我们已经有了五个姊妹兄弟。爸爸，妈妈非常重视对子女的教育，对我们从不娇惯。小学，我们三个大孩子上寄宿学校，每星期自己坐公共汽车往返于远在郊区的学校和中南海的家。上中学大家都骑自行车。爸爸每学期末都要看我们的记分册， 每个孩子的情况他都了解，优点，缺点，性格特长，他心中有数。但是具体的事情，他一概不管，放手让妈妈教育我们。爸爸信任妈妈，相信她带出来的孩子都是好的。他们两个，在教育孩子的问题上非常和谐，默契。所以，我们家的孩子都正直，善良，质朴无华，也都能成为自食其力的劳动者，承担起自己的社会责任。

妈妈曾经说过：“你们五个已经成才，都有自己的谋生手段，你们在工作岗位上都能兢兢业业，力所能及地做出贡献来，妈妈高兴，爸爸也高兴！” 我们很安慰，我们没有让爸爸，妈妈失望。

爸爸妈妈都希望我们能成为有知识，有文化，对国家有用的人才。小时候， 每个星期天，妈妈都会为我们安排一些有趣的活动，参观啦，郊游啦，看电影啦…… 妈妈带我们一起浇花，种菜，教我们女孩子打毛衣，培养我们的劳动观点和生活自立能力。爸爸喜欢打桥牌，只是大胖子邓朴方和楠楠打得最好，多年来一直是爸爸的好搭档。妈妈自己也经常给我们讲科学知识。关于核裂变的原理，就是我上小学时听妈妈讲的。我的弟弟妹妹有三个考进了北京大学物理系，大概也是受了妈妈的影响。

我的身体多病，学习有些困难，曾几度休学。妈妈鼓励我说：“要发奋图强。”爸爸说：“不是发‘愤’，你不是跟谁生气。你应该发奋图强，自己振作起来，争取好的成绩。”爸爸的话给了我信心和力量，成为我多年来争取进步和成功的动力。妈妈为了我的学业费了许多心思，最后给我请了一位中国画老师， 让我学习中国国画，既能适应我的身体条件，又能充分发挥我的特长。今天我能从中央美术学院毕业，成为一位画家，我十分感谢妈妈为我做的选择和安排。

现在想起来，我们的青少年时代是多么幸福，美好！我们无忧无虑，我们快快乐乐，我们学习都非常努力。几个弟弟妹妹在学校里都是优秀学生，还当学生干部。回到家里，我们感到温暖，充实。说句实话，那时候，对于父亲的了解真是太少太少了。他的职位有多高，他的权力有多大，我们都不太清楚，也不太关心，只知道爸爸是党的干部，为党工作是他的天职，因此我们必须更加严格要求自己。

我们都爱我们的父亲，我们都爱我们这个家。

但是后来，我们没有家了。那个疯狂的年月打碎了一切。

1966年6月，一场风暴无情地摧残着整个中国大地，一切尊严，秩序都被扫荡殆尽。法律，信念，道德，感情北撕扯得支离破碎。正直的，无所适从；疯狂的，随心所欲。中国正在向何处走去？！

当时，我的父亲还正在他自己的岗位上。他曾期望运用自己手中的权力， 阻挡哪些不该发生的事情发生，他尽了自己最大的努力。

但是没过多久，我的爸爸被宣布为“党内第二号走资本主义道路的当权派”，要求“全党共诛之，全国共讨之”，爸爸被彻底打倒了。

我们的爸爸，那个曾经出生入死，驰骋疆场，屡建战功的爸爸；那个兢兢业业，日理万机，受人尊敬的爸爸–他和我们的妈妈并排站在院子中间，被人群围着。人们吼叫着，挥舞着拳头，凶狠地强迫爸爸妈妈低头，弯腰 …… 我们几个孩子被惊呆了，心里害怕极了！

我回到学校。学校已经没有课上了。到处口号震天，大字报铺天盖地。熟悉的面孔突然变得冷若冰霜。呵斥，批斗，谩骂，吐口水…… 我觉得我们全家像是被一阵恶风浊浪抛向了无底的深渊，不知道到底发生了什么，也不知道明天将会怎样……

“好心人”跑来劝我说：“赶快和你爸爸划清界限，揭发他的问题吧！”我哭了。我真的不知道我的爸爸究竟犯了什么错误？我更不明白，我和我年幼的弟弟妹妹们究竟做错了什么？

运动刚刚开始不久，我曾经问过爸爸：“我们该怎么办？”

爸爸回答说：“你们自己考虑。”

命运逼迫我们去了解父亲，认识父亲。我们必须独立思考，不能有任何依赖， 幻想。

我和两个妹妹骑上自行车，跑到中组部，中宣部，统战部等机关去看大字报， 想看看爸爸到底有什么问题。结果只看到“白猫黑猫”等几条所谓的“罪状”。

爸爸没有问题， 我们自己这样认为。

但眼前发生的一切究竟是为了什么？

还容不得想， 我们全家就陷入了愈加艰难的境地。

爸爸和妈妈失去了自由。全家人都不能，也不敢和他们说话，如果被人听见， 说我们通风报信，说我们串供，他们的处境就更难了。

美术学院宣布不许我回家，还要我参加批斗大会，揭发,批判我的爸爸。我因为内分泌失调，多年来患有嗜睡症。有一次开批判会，会场上高喊“打倒邓小平！”的口号，可我居然睡着了。事后，我因此而遭受批判。

朴方和楠楠在北京大学遭受围攻，逼供。他们说朴方是“小邓小平”，对他进行肉体和精神上的残酷折磨，取消他的预备党员资格…… 最终酿成终身残疾的悲剧。这是我们家最伤心的事。妈妈为此哭伤了眼睛。

爸爸被打倒之后，我被关进了“牛棚”之前很长一段时间，没有人敢理我， 也不许我回家。我天天想家，不知道爸爸，妈妈，奶奶怎么样了？我已经好几个月没有看见他们了。有一天，我请假上街买日用品。出了美术学院的大门，我突然想回家。我要回家去看看爸爸，妈妈，见见我的亲人们。心里这样想，脚底下走得飞快，直向着中南海那个我日夜思念的家。

我从后院的小门溜进了家。爸爸，妈妈，奶奶都在，弟弟妹妹们都不在。爸爸沉默，妈妈显得疲惫，有些憔悴，奶奶还是老样子。看见我回来，他们露出了笑容。我心里非常激动。我已经记不得当时我说了些什么，听了什么。或许就是我谈谈我的情况，听听他们的情况，弟弟妹妹们的情况…… 这在当时对于我们是多么重要，多么珍贵，多么迫切想要知道的消息！然而，对于我，更重要的，是我的胜利。我回到了家，见到了我的爸爸妈妈。这是我第一次在逆境中经过斗争，运用自己的智慧，争取到的应有的权利。

挫折教会了我们很多的东西。其中一大收获就是学会了搬家，打包，捆行李。在那动荡的年代里，我们被到处驱赶。子女的聚，散，归，离暂且不算，就是以爸爸妈妈为中心的我们的大家，十年之间，一共搬过七次。除去江西那三年， 我们每年都得搬一两次家。

1967年9月，我还被关在美术学院里。一天，突然通知我赶快回家。回去一看才知道: 限令我们五个孩子和奶奶两个小时搬出中南海。两个小时！天哪！那可是那么大一个家呀！不容迟疑，不许争辩，不能抗拒。我们闭着嘴，用最快的速度把可以带走的生活必需品打包，装车，离开了中南海。

爸爸和妈妈被留在了中南海， 单独隔离起来。

分离的时刻，我们不能叫一声爸爸，妈妈，不能和他们说一句话。看着爸爸， 妈妈凄凉无助的身影，心里难过极了！我有多少话想对他们说，哪怕只说一声：“爸爸，妈妈多多保重！”可我什么也不能说，连哭都不能哭。我强忍着不让泪水掉下，扭过身去，不敢再看那别离的场面。

我们五个子女和奶奶一起，被送到方壶斋的两件小屋暂住。没有爸爸，妈妈在，我第一次意识到，我们没有家了。

1969年，我已经随美术学院的同学一起被送到河北宣化部队农场，接受再教育。我在那里当过造纸厂的粗筛工，当过酱油厂的洗刷工。更多的时间我是和大家一起“修理地球”，翻地，种水稻，挠秧，拔草，什么活都干。

10月，林彪一号通令下达。连里通知我马上回北京去。

“找谁去呀？”我问。他们也说不清。

“你就找中办去吧。”连长说。

归心似箭。我下了火车，直奔中南海。心里七上八下，忐忑不安，不知出了什么事情。西门的警卫说：“回家去吧。”我三步并作两步地跑。推门一看，几个月不见，爸爸，妈妈和奶奶显得苍老了许多。难以想象，那被监禁的日日夜夜， 他们是怎么度过的？更让我难过的是，爸爸，妈妈和奶奶马上要被押送到江西监督劳动，两天之内动身。叫我回来是让我帮他们打行李。那时候，毛毛和飞飞早已分别下到陕西和山西的农村插队；朴方正躺在医院里；楠楠也已经跟随北京大学的学生去山西汉中劳动。他们都不可能回来，只有我独自面对这三位即将远行的年迈的亲人。

我哭了。妈妈和奶奶也哭了。

爸爸依旧沉默。

10月22 号，一个难忘的日子。我陪三位老人做在一辆吉普车上。汽车呼啸着驶出了中南海。天空阴沉沉的，路程好像很远，很远，走了很长的时间，才到了一个远郊的机场。

一路上我们都没有说话。我们不想说话。因为我们无话可说。

又要分手了。生离死别！伤痛和凄凉压满我的胸膛。

飞机消失在灰蒙蒙的天空中，不知道我们未来的命运将会怎样？

江西是个美丽的地方。青山常绿，碧水常流。

江西对我父亲来说，却是一个刻骨铭心的地方。在他漫长的革命生涯中，两次最痛苦的磨难都是在江西度过的。第一次是1933年。当时，毛泽东遭受王明“左”倾错误路线的排斥。爸爸因为支持毛泽东的路线，被撤销了职务，受到党内处分，强迫劳动。他的家庭又在此时发生了离异。沉重的打击改变了爸爸的性格。他从一个开朗，活泼，谈笑风生的青年，变成一个沉默寡言，不苟言笑，却又刚毅果断，坚韧不拔的人。那一年，爸爸二十九岁。