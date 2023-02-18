美国前总统吉米·卡特进入临终关怀

卡特总统生于1924年10月1日，美国海军学院毕业。

卡特1971到1975年为佐治亚州州长，1977到1981为美国第39任总统。

1978年12月15日，卡特总统决定与中国建交。

1982年，卡特总统建立了卡特中心。

1990年代初，卡特中心与中国残疾人联合会展开合作，为中国引进假肢生产线，并培训聋哑人教师。

1998年，卡特中心与中国民政部签署协议，为中国村民选举提供选举规范化的技术支持。

2012年，卡特中心与包括中国人民对外友好协会等中国民间组织、学术机构和智库合作，开展了一系列中美消除偏见、增进了解的项目和活动。2014年，卡特中心创办了中英文网站《中美印象》。2

卡特总统1981年离开白宫后第一次正式访问中国。他最后一次访问中国是2014年9月，在中国参加了庆祝中国建国65周年、中美建交35周年和自己的90岁生日的活动。

2022年5月，中国驻美大使秦刚到卡特中心访问，转达了中国政府对卡特总统的问候和对卡特中心促进中美关系的努力的感谢。