美国前总统吉米·卡特进入临终关怀

2月18日下午，卡特中心发表声明，宣布卡特总统决定不再寻求任何医学治疗，在自己的家里进入临终关怀。
声明全文如下：
在先后几次短暂住院治疗之后，前美国总统吉米·卡特今天宣布他将在家里与家人度过自己最后的日子，他只接受临终关怀，不再寻求任何医学治疗。他的医疗团队和家人完全支持他的这一决定。卡特家人希望卡特总统能安静度过这段日子，并对所有关爱他的人表示感谢。
英文声明：
Statement on President Carter’s Health
Feb. 18, 2023
ATLANTA (Feb. 18, 2023) — After a series of short hospital stays, former U.S. President Jimmy Carter today decided to spend his remaining time at home with his family and receive hospice care instead of additional medical intervention. He has the full support of his family and his medical team. The Carter family asks for privacy during this time and is grateful for the concern shown by his many admirers.
卡特总统生于1924年10月1日，美国海军学院毕业。
卡特1971到1975年为佐治亚州州长，1977到1981为美国第39任总统。
1978年12月15日，卡特总统决定与中国建交。
1982年，卡特总统建立了卡特中心。
1990年代初，卡特中心与中国残疾人联合会展开合作，为中国引进假肢生产线，并培训聋哑人教师。
1998年，卡特中心与中国民政部签署协议，为中国村民选举提供选举规范化的技术支持。
2012年，卡特中心与包括中国人民对外友好协会等中国民间组织、学术机构和智库合作，开展了一系列中美消除偏见、增进了解的项目和活动。2014年，卡特中心创办了中英文网站《中美印象》。2
卡特总统1981年离开白宫后第一次正式访问中国。他最后一次访问中国是2014年9月，在中国参加了庆祝中国建国65周年、中美建交35周年和自己的90岁生日的活动。
2022年5月，中国驻美大使秦刚到卡特中心访问，转达了中国政府对卡特总统的问候和对卡特中心促进中美关系的努力的感谢。
2021年，卡特在佐治亚州平原小镇的教堂的主日学校讲课
1979年，卡特在白宫接待来访的邓小平夫妇
2012年12月13日，习近平在北京中南海会见卡特