赛珍珠访华签证申请被拒的历史原因初探

为此，我非常希望在2023年3月6日，由美国赛珍珠国际（原赛珍珠基金会）和旅美华人社团在费城郊区的青山农场赛珍珠故居联合举办【赛珍珠逝世五十周年纪念活动】，同时邀请中国驻美大使馆派官员参加此纪念活动。赛珍珠这座沟通东西方文明的伟大“人桥”虽然在过去的特殊历史时期受到了相当程度的损坏，但是在目前中美关系处于低谷这一特殊时期，却也是可以修复，并应该继续发展延伸的。

注释：

注1：吉林文史出版社2003年版《赛珍珠纪念文集》第66页

注2：引自2007年8月世界知识出版社出版的《亲历与见闻 – 黄华回忆录》的第九章第三节《基辛格的秘密访问》

注3：引自赛珍珠1972年4月21日写给周恩来总理的信。原载美国女作家贝佛利•吕宗（Beverly Rizzon）1989年的著作《赛珍珠• 最后的一章》第215页

注4： 引自同上著作第219页

注5：中国《文学评论》杂志1960年第五期刊载徐育新文章“赛珍珠 – 美帝国主义文化侵略急先锋”； 《世界文学》杂志1960年第九期刊载李文俊文章“美国反动文人赛珍珠剖视”

注6： 此信息引自中华人民共和国国务院新闻办公室2009年12月10日报道

注7：此段文字译自罗伯特•坦普尔1998年6月18日在南京大学赛珍珠作品研讨会的发言《回忆赛珍珠》英文原文

注8：原载美国女作家贝佛利•吕宗（Beverly Rizzon）1989年出版的著作《赛珍珠• 最后的一章》第208、209、213、215页。详见附件四封信的译文

注9：引自同上著作第215页。

注10： 引自同上著作第215页

注11： 引自同上著作第219页

注12： 引自同上著作第210页，为赛珍珠1972年3月2日写给周恩来总理的信函内容之一。详见附件信的译文

注13： 该信引自赛珍珠《中国的过去与现在》一书第171页。纽约John Day 出版社1972年出版

注14： 原文刊载在2006年内部发行的、由中国镇江市赛珍珠研究会会长许晓霞主编的《赛珍珠研究文集第35页》

注15：引自赛珍珠1972年2月26日写给周恩来总理的信。原载美国女作家贝佛利•吕宗（Beverly Rizzon）1989年的著作《赛珍珠• 最后的一章》第208页

注16：以上史料引自1987年中国青年出版社出版的李润新所著《洁白的明星》一书第267-268页

注17：引自同上著作第273页。

注18：引自同上著作第352-353页。

注19：引自同上著作第359-360页。

注20：引自同上著作第399页。

注21： 原载中国新闻网2022年5月8日所发中新社华盛顿5月7日电

附件：

赛珍珠1972年2-4月写给中美两国领导人的信件，以及基辛格的复信。

（1）1972年2月26日赛珍珠给周恩来总理的信

我敬爱的周总理：

此刻在我的书桌上放着一封你很久以前给我的信。因为你听说我要写一本反映你们的军队在华北抗日作战的小说，你的信提供给我那个时期你们人民的背景和环境。我在1943年11月15日立即给你回信，告知那时我还没有写作这个小说的计划。但是我可能会晚些时间写作这样一部小说。

这个“晚些时间”现在已经来临。在这些年，我努力保持我们人民对你们人民的基本的友好感情。确实，我从来不在我们两国之间划分自己。我在中国生活了40年。我的父母、两个兄弟、两个姊妹都埋在了中国。我看中国如同看我的另一个祖国。这些年，我一直紧密关注中国人民的信息。

现在我希望能够直接去了解新中国和她的伟大成就。我愿意将其展示给我国人民。我不希望透过美国或西方媒体来了解中国。我愿意直接从中国人民那里了解中国，现在我们两国人民之间可以进行交流了。

过去你曾慷慨地给我机会，我今天可以打电话给你吗？

赛珍珠敬上

（签名）

【译自美国贝佛利•吕宗（Beverly Rizzon）1989年所著《赛珍珠• 最后的一章》第208-209页。】

（2）1972年3月2日赛珍珠给周恩来总理的信

我敬爱的总理先生：

根据我1972年2月26日的信件，我要进一步说一下，如果我能如愿获准访问你们伟大的国家，我将带上我的以下随行人员：私人秘书威廉•德拉克、传记作家西奥多•哈里斯、摄影师詹姆斯•保罗。我的私人医生奥伯特•班德正在准备我的健康资料以便提供给你们的一位医生。这个资料将由我的摄影师带来。我很高兴地说我的身体情况很好，我希望不会有问题。

还有，我最诚挚的希望我们能够在1972年4月15日左右离开美国。如果可以允许我们逗留时间长一些，我们必须在最晚5月15日返回美国，因为我的美国朋友们正在准备我回国时为我举办一个盛大活动来庆祝我的八十岁生日。我不想让他们失望。

所有美国人都以最大的兴趣希望在电视上看到中国人民和中国美丽的景色。我们对中国人民健康和快乐的面容，以及所有孩子都能上学而留有深刻印象。我确实渴望亲眼看到中国过去与现在的巨大不同。请勿用任何政治或官方角度来看待我。我真的想以中国人民长期而坚定的朋友的身份访问中国。

最后，我想汇报一下我1972年2月26日致你信件的附件情况。那是我给加拿大渥太华的中国大使馆，还有中国在伦敦与巴黎的大使馆的信件，希望对此事有所促进。我也会将这封信的复印件发给以上大使馆。我的年龄迫使我现时想到这些事。

抱有良好希望的

赛珍珠

【译自美国贝佛利•吕宗（Beverly Rizzon）1989年所著《赛珍珠• 最后的一章》第209-210页。】

（3）1972年3月20日赛珍珠给周恩来总理的信

亲爱的周恩来先生：

你可能已经收到了我的来信。我已经与加拿大渥太华的中国大使馆取得了联系。他们特别友好谦逊。

我在此信里简单说一下我的访华组里将包括我的大女儿。她生命中的第一个9年是与我生活在了中国。正如前信所述我的团组有4人，即我的秘书、传记作家、摄影师、出版者。除了他们，我现在再加上我的女儿詹尼斯•沃希。她是一位非常成功的针灸理疗师。她还是一位特别有兴趣使用工具进行老年残疾人和青年残疾人教育方面的专家。

我非常希望我们能在4月中旬访问中国，那时天气是最适合我。我期待以最开心的心情看到中国人民，特别是农民生活的巨大改善。我非常了解农民，我总是用我的爱心和同情描写他们。现在我将看到他们更快乐的生活、他们上学的孩子、以及他们的许多福利。

你诚挚的，

赛珍珠

【译自美国贝佛利•吕宗（Beverly Rizzon）1989年所著《赛珍珠• 最后的一章》第213-214页。】

（4）1972年4月21日赛珍珠给周恩来总理的信

亲爱的总理先生：

我在2月26日、3月2日、3月20日给你的去信尚未得到回复。我非常理解你确实工作繁忙，而且广交会期间有大量来宾访问中国，酒店安排紧张。

我再次联系你是因为我必须要安排未来几个月的其他活动计划。此外，我也不喜欢很热的天气（。

上周，我拜访了黄华夫人。她为人和善，很会鼓励人。因为那天我要去美国之音接受采访，我知道会有人询问我是否会访问中国。我问黄华夫人，我应该说些什么。她说，我可以说我将要访华，但时间尚未确定。我现在想要一个确定的预约，因为你们在渥太华的大使馆在北京批准前还不能寄给我们签证申请表。

同时，我急切地希望能亲眼看到新中国。从别人的报道中我可以轻易的写出东西。例如，罗斯•特里尔博士与我在一起几天，写出了一份完整的报告。但是我不喜欢写我没有亲眼看到的事情。我要写出已经真实、公正地发生在新中国的许多进步的事情给读者。

再次感谢您。

你忠诚的

赛珍珠

【译自美国贝佛利•吕宗（Beverly Rizzon）1989年所著《赛珍珠• 最后的一章》第215-216页。】

（5）1972年3月1日赛珍珠发加急电报给尼克松总统

（彼时尼克松总统刚刚结束其1972年2月21-28日的中国之行）

我亲爱的总统先生：

我关注了你访华之行的每一步。我祝贺你和尼克松夫人。我为你们俩感到骄傲。我最近也制定了访华计划，最好是在你已完成了你的历史之旅后进行。

现在由于我的年龄，如果能在本月底与中国方面做出安排，我更希望尽早访华，大约在4月15日可以出发。我已经恢复与周恩来总理的通信，也联系了中国大使黄华。我的旅程约一个月，有4人随行。我去中国没有政治兴趣，但是我希望以我的资讯与兴趣去观察人民生活的变化。

正如你所知道的，我有四十年生活在中国，我的中国朋友急切要我现在去访问。我将感激你设法促成我在1972年4月15日访华。我已让我的传记作家将他最近所写我的几册传记副本寄给了你。尽管我尊重你的时间价值，我还是请求你看一下我1943年3月22日写给艾利诺•罗斯福夫人的那封信（在第二册第320页）。

再次向你们表示祝贺与感谢，并致意最良好的祝愿。

你们最忠诚的，

赛珍珠

【译自美国贝佛利•吕宗（Beverly Rizzon）1989年所著《赛珍珠• 最后的一章》第210-211页。】

（6）1972年4月1日基辛格国务卿致赛珍珠的信

亲爱的布克夫人：

总统要求我回复你3月1日的电报。你在电报中要求在今年春天带领一个4人小组访问中华人民共和国，以便了解中国人民生活的变化。他让我谢谢你赞誉我们为使中美关系正常化所做出的努力。

我们知道你一直在用你颇有成就的文学作品向美国人民介绍中国人民的生活。我们希望你争取回到你多年生活过的这个国家的努力能成功。按照我们去年在中国短时间逗留的简单体验，我知道那里一定有关于这个古老国家变化的有趣的故事。

我了解我的助手已经联系你关于获得访华签证的事宜。我相信他们已经给了你一些帮助。我希望有某种方法可使你和你的随访小组人员获得签证。但正如你所知道的，这个决定只能由人民共和国当局才能做出。然而你要肯定你与周恩来总理和黄华大使的联系是透过对的人进行的。

我们可能提供的唯一建议是你要与中华人民共和国驻巴黎大使馆联系。这个大使馆现在已经成为中美两国的联络点。

我们祝愿你的努力会有好运。

致最良好的祝愿，

亨利•基辛格

【译自美国贝佛利•吕宗（Beverly Rizzon）1989年所著《赛珍珠• 最后的一章》第214-215页。】