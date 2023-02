彷徨的气球：“间谍气球”事件与其背后的美中关系

访谈还提到中国“间谍气球”引起美国政府强烈反应的原因之一——其有理由担心气球被用于大规模的情报、监视、侦察活动(ISR),并且美方目前需要考虑中国是否能够使用武装性气球实施军事打击。例如,这只“间谍气球”的有效载荷看似很大且具有低空飞行的能力,这种气球可以作为近距离空中支援平台。访谈嘉宾认为,不管布林肯对这只气球是否在意,对一些美国人来说,击落中国气球都是令人安心的结局。访谈之处,从双边关系的角度考虑,布林肯因气球事件取消行程并不明智,因为这不会改变任何谈判结果,此时取消行程是因为气球引起了过多关注,以致美国政府无法在短时间内平息众怒,而布林肯尚有时间来取消行程,以避免拜登政府看起来“软弱可欺”。

美国媒体 : 破碎的气球 , 破灭的希望

西方媒体认为被击落的气球带走了近期美中关系得以缓和的希望。

2月3日,Helen Sullivan在《卫报》(The Guardian)上发表题为“间谍气球的今与昔:用途和目的”(“ Spy balloons: what are they and why are they still being used? ”)的文章。文章回顾了“间谍气球”事件,并对间谍卫星盛行的今天,间谍气球为何仍在使用和其工作原理进行了简要分析。例如,相较间谍卫星,气球更易回收,发射成本也低得多;移动缓慢的间谍气球能够从较低高度(24,000米至37,000米)“扫描”范围更加广阔的陆地或海面,并在特定区域停留更长时间;针对间谍卫星的激光和动能武器正被研制,而针对间谍气球的武器则少之又少。对于这次“明火执仗”的“间谍气球”事件,文章也表达了自己的观点。其认为中国在监视美国方面,拥有自己的间谍和军事卫星系统,这些系统相较于情报收益低下、难以隐藏的“间谍气球”更为重要、有效。此次中国之所以任由气球飘向美国,是希望借此向美国展现其态度:1)让美国政府难堪;2)让美国知道中国一直在秘密跟进和复制其技术。在竞争已向太空延伸的今天,“空间”已成为战略和军事活动家密切关注的议题。本应消逝于时间洪流中的用于监视和间谍活动的气球,在更高的地方、更广阔的大气空间中,再次大显身手。