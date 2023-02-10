彷徨的气球：“间谍气球”事件与其背后的美中关系

双方就气球一事各执己见，争议不下。在此背景下，美国高级官员向中方发出强烈谴责，国务卿布林肯还给中央外办主任王毅电话，宣布取消自己原定于2月5日至6日访华的计划。至此，外界所观望的美中两国能否借布林肯访华有所回暖、及布林肯此次访华将赋予美中关系的重要意义-其将是2018年10月以来首位访华的美国国务卿，也是拜登政府自2021年执政后访华级别最高的美国官员，随着计划被宣布推迟而再次恢复原点并前路未卜。2月4日， 当彭博社记者向外交部发言人毛宁提问 ，美国国防部宣布气球在有核导弹发射设施的蒙大拿州上空出现和布林肯推迟访华，中方是否计划重新安排相关访问时，毛宁回应称，“事实上，中美双方都没有宣布过什么访问，美方发布有关消息是美方自己的事情，我们予以尊重。”同时， 毛宁表示 ，“中国无意也从不侵犯任何主权国家的领土和领空。美国一些政客、媒体借题发挥，对中国攻击抹黑，中方坚决反对。”2月6日， 美国白宫与国务院表示 ，布林肯仍计划在合适时间重拾访华计划。同时，美国认为回收中国无人飞艇残骸具有情报价值，美政府无意将飞艇残骸归还中国。此外，美方承认失去了一次与中国对话的重要机会，但否认责任在美方。

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历史上的“间谍气球”

回首历史，无论是中国或美国都曾遭遇侦查气球。针对这些间谍气球，双方也都予以了回击。

Yahoo 新闻 和 Redian新闻 分别在2月2日和2月5日的报道中指出，利用高空气球进行间谍活动和执行军事任务最早可追溯至二战时期。在二战期间，日军曾使用漂流气球轰炸美国。该计划当时由日本气象学家荒川秀俊主导，被称为“飞象计划”（FU-GO）。其研制了数量约10,000的巨大氢气球，这些气球由和纸制成，这种纸取材于构树（kozo tree）树皮，因此这些气球炸弹又被称作“日本纸炸弹”（Japanese Paper Balloon）。其下吊重磅炸弹和燃烧弹，意图借太平洋上空的冬季气流将气球带去美国西北部地区，然后气球可在这些地区落地后爆炸，在美国境内造成军事破坏和恐慌。

1944年11月3日，日本向太平洋气流中投放了一批“气球炸弹”，每只气球携带4支燃烧弹和1枚30磅重的高爆弹。几天后，第一批被放飞的气球抵达加州海岸并在那里爆炸。1944年12月，美国有关部门根据炸弹上的压载物中的沙土和气球碎片得出结论，这些气球来自日本南部，并未携带生化武器，其破坏力主要来自燃烧弹。虽然由于西风带的不稳定性，这些炸弹的攻击分散且无目标，但由于处于冬季干旱期，对美国西北地区的森林造成了威胁。此外，军方认为关于气球炸弹的报道会造成恐慌，因此不允许报纸和广播电台报道任何涉及气球的新闻。1945年2月17日，由于未在美国本土报道中发现任何气球炸弹事故的信息，日军通过英语通讯社向美国广播，声称气球炸弹造成500-10,000名人员伤亡，希望借此夸大气球炸弹的成功，但美政府一直保持沉默。直到1945年5月5日，一枚气球炸弹在俄勒冈州夺去6名美国平民的生命，美国军方才打破沉默，最终调查发现气球造成的破坏事件约有300起，除了对部分电力设施造成暂时性损坏外，并无其他人员伤亡。1945年4月，该计划被日军认为效果不大而放弃。