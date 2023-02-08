1991-2021 中国学生留美30年 • 主题研究

已毕业的曾在美国学习的中国留学生们，诚挚邀请您来参与我们正在进行的大型调研活动！



中美教育基金（USCET）是一个独立的非赢利型教育机构，为了让我们更好地了解近30年来中国留学生们在美国的研读经历、需求以及时间变化趋势等情况，我们特组织开展了此次匿名问卷调查活动，此调研旨在从时间的纵向维度，通过中国留学生们的个体视角来分析其在美留学经验和整体发展趋势。如果您的留学经历符合以下条件，恳请您花几分钟宝贵时间帮助我们填写以下英文调查问卷，因为您的独特视角将是丰富和帮助我们理解在美中国留学生学习经验的重要指南。如果您认识身边有同样经历的中国留学生，也请转发此问卷，非常感谢您的大力支持！



参与者只需符合以下要求：

· 曾在美国的大学或学院完成了本科或研究生（硕士/博士）教育；

· 在美国教育机构注册入学时是中华人民共和国公民；

· 毕业于1991年至2021年之间

我们热切欢迎并衷心感谢您的参与和转发！

https://uscet.org/survey-chinese-students-in-america-1991-2021/



如有更多问题，请发送邮件至： chinesestudentsurvey@uscet.org