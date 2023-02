卡特中心“寻找更为坚实的合作基础”(Finding Firmer Ground)系列往期报告:

第一份报告:《非政府组织与中美关系》(The Role of Civil Society and NGOs in U.S.-China Relations),发布时间为2021年。点击这里下载报告英文全文。

第二份报告:《农业合作与中美关系》(The Role of Agricultural Cooperation in U.S.-China Relations),发布时间为2021年,由卡特中心与美国腹地中国协会共同发布。点击这里下载报告英文全文。

第三份报告:《高等教育与中美关系》(The Role of Higher Education in U.S.-China Relations),发布时间为2022年。点击这里下载报告英文全文。