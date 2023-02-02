美国对华政策将致“两败俱伤”：广泛脱钩的危险

文章指出，造成双方态度和关系发生变化的原因主要是美中双方对外政策的转变。在中国方面，其拥有与十几年前完全不同且更具自信的领导层。中国的经济规模相比2008年超过两倍，这令其拥有更强的执行对抗性政策的能力。同时，中国向西方资本所开放的经济并未达到他们所期待的程度。北京将美国旨在保护本国技术的出口管制视为对中国发展的威胁。在美国方面，其试图联合盟国，特别是亚欧地区民主国家，制衡和打压中国。美国认为中国科技发展、人才投资、技术创新等将令其快速崛起并壮大其军事力量。华盛顿对中国的态度转向负面，从时而竞争时而合作的关系极速下降至几乎全面性的对抗关系。诚然，这种紧张局势会在一定程度上抑制中国崛起，但美中之间不稳定的关系将限制美国企业发展前景和商业创新能力，令它们失去第三国市场份额，并使世界陷入动荡不安和经济衰退。

文章称，尽管许多国家与华盛顿一样对中国的政策和行动表示反感，但其他国家并未像美国一样使用相同的策略在经济或其他领域试图广泛地遏制或瓦解中国。美国主要的合作伙伴加强了对敏感技术的出口管制，频繁审查和封锁中国的投资，并呼吁对北京采取强制性经济政策和施加军事压力。但这些国家在华盛顿所寻求的对华强硬措施前亦有所保留。例如，许多国家并未在经济上与中国脱钩，而是深化对华贸易。它们通过业务多元化、在第三国建立新的供应链、减少高敏感领域的信息敞口来对冲来自中国的潜在压力。2020年，尽管美国多次发出警告，中国还是超过美国成为欧盟最大的贸易伙伴；2022年，欧盟对中国的进出口也有所增长。

美国“驱逐”中国科技巨头的策略仅在欧洲和印度有所成效，在其他地方则“表现不佳”。例如，沙特阿拉伯的最大贸易伙伴是中国，其2030年的改革计划中包括与阿里巴巴、华为等中国科技公司合作，合作领域包括人工智能和云服务等敏感领域。印度尼西亚作为亚洲民主国家一直是华盛顿拉拢以抗衡中国影响力度的主要对象，但是雅加达已将华为作为其网络安全方案的首选合作伙伴，政府系统亦包含在该方案之内。华盛顿“减少中国”的策略在非洲地区境况更糟。在2021年，中非贸易创历史新高，较2021年增长35%。

文章指出，中国的重新开放让美国“围追堵截”的压制更加难以实现。此外，北京正在推行一种“减少美国”战略以与美国的“减少中国”战略相抗衡。北京放开了其严格的新冠清零政策，寻求外国资本和投资以重振经济。例如，中国在贸易领域加大参与力度。2017年，美国总统特朗普退出“跨太平洋伙伴关系协定”（TPP），六年后，华盛顿显然无意重新加入。然而，北京已申请加入该协定，该协定现在被称为“全面与进步跨太平洋伙伴关系协定” （CPTPP）。此外，中国还批准了亚洲区域全面经济伙伴关系协定，申请加入数字经济伙伴关系协定，与厄瓜多尔、新西兰等国升级或启动新的自贸协定。目前，中国已成为世界上最大贸易国，与全球近三分之二的国家有贸易往来，远超美国与其他国家的贸易水平。