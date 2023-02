美国对华政策将致“两败俱伤”：广泛脱钩的危险

文章指出,强劲的政治风势令国会中一些人不惜牺牲美国利益来惩罚中国,这种对抗情绪并非空穴来风,特别是俄罗斯入侵乌克兰后,华盛顿担忧北京将对台湾施加胁迫。然而,广泛脱钩或许并非最优解决策略。一方面,华盛顿有必要加强威慑,另一方面,也有必要从其盟友和伙伴拒绝与中国脱钩的行为中找到答案——中国将成为未来几十年全球金融图景的重要组成部分,对世界经济发展起到重要作用。华盛顿应寻求与中国在不影响互利贸易前提下脱钩的方式(“Administration officials should have serious discussions with Chinese leadership about how to manage the decoupling in a way that allows for mutually beneficial trade.”)。眼下双方陷入“口舌之争”,无异于扩大互利贸易机会,也无异于美国自身发展。