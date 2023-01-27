人口递减：中国不可避免的挑战

【编者按】明克胜 （Carl Minzer）是美国外交关系委员会 (Council on Foreign Relations)中国研究高级研究员 ，福德汉姆大学（Fordham University）法学院教授，著有《改革时代后的中国》等研究中国政治的专著。他曾担任美国国会与行政部门中国委员会的务高级顾问，并曾在中国西北政法大学担任 “耶鲁-中国” 法律教育研究员 。本文“中国遏制人口递减的努力是徒劳的”（China’s Doomed Fight Against Demographic Decline）2022年5月发表于美国外交学会的杂志《外交事务》（Foreign Affairs）。2023年中国公布2022年人口统计数字后，文章又一次引起中国问题学者的关注。

中国社会的人口危机是一个值得研究与思考的问题，它呈现了追求现代化转型的传统社会解决社会和经济问题的一个侧面。 除此之外，作为发展中人口大国，中国的人口发展模式更是集约化全球生产下产业转型升级的缩影。劳动力与住房价格上涨、教育时长增加、高校总体水平的下降，都无疑都加重了中国 “未富先老” 的结构性问题。中美对抗和经济脱钩的局势更对中国人口现状造成前所未有的挑战。而在后现代视域下，中国和世界各国都面临一个问题：生育是否完全属于个人意志领域? 如何解决个人自由与社会国家-人类繁衍义务之间的矛盾与冲突？ 这是一个事关文明延续的重大问题。

中国迅速老龄化的社会和急剧下降的出生率为其领导人带来了一系列困扰，包括劳动力的减少和日益不稳定的养老金体系。为了减轻这些风险，北京正在稳步转向支持生育主义政策，以此作为减轻这些风险的战略。 2016年，中国政府取消了严厉的独生子女政策，并于2021年开始出台旨在积极鼓励生育的政策。 然而，中国东亚邻国的经验表明，此类措施对于提高生育率并无帮助。与此同时，中国政府主张重新接受传统的性别规范，它出台的政策可能使中国妇女的权利倒退几十年。这一变化将使导致中国出生率下降的情势进一步恶化。

中国政府目前应该改变自己的政策走向：消除歧视妇女的意识形态，接受人口递减的冷酷现实，并通过提高退休年龄、削减不可持续的养老金承诺以及为老年人，特别是中国贫困农村人口中的老年人设计更好的护理体系来解决老龄化的后果。如果中国现在不采取这些措施，不仅它的人口问题会更加严重，它还将面临巨大的政治和社会风险。

以下是为明克胜文章的中文编译。

破灭的中国婴儿潮

1949 年后，中国人口迅速增长。在共产党的领导下，中国在公共卫生、预期寿命和婴儿死亡率方面取得了快速改善，人口在三十年间几乎翻了一番，从1949年的 5亿4千万人增加到 1949 年的9亿6千9百万。20 世纪 70 年代，中国当局开始担心人口过剩会阻碍经济增长。 他们起动了一项旨在敦促夫妇少生孩子的人口计划（晚、稀、少 ）。之后， 生育率急剧下降，从 1970 年每名妇女生育 5.8 胎到 1978 年的 2.7 胎。

1979 年，官员们将上述努力强化为一项全国性的强制性计划生育制度，即独生子女政策。 中央计划制定者设定了生育配额，这些配额与经济增长的目标一样，是中国官员政绩评估的主要标准。 实现配额为当局控制其管辖范围内的生育创造了强大的动力， 一些官员为了政绩达标甚至诉诸强制绝育或强制堕胎。 更常见的是对违反计划生育的违规行为严厉罚款，罚款数额有时相当于普通公民多年的工资。