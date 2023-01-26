蓬佩奥眼中的朝鲜领导人

【编者按：美国前国务卿蓬佩奥1月24日在美国出版回忆录《寸步不让：为我热爱的美国而战》（Never Give an Inch：Fighting For the America I Love）。蓬佩奥毕业于西点军校，后又在哈佛大学法学院获得法学博士学位，在特朗普总统提名他出任中央情报局局长时，他是来自堪萨斯州的联邦众议员。他在会议录里说，他是特朗普总统国安团队里唯一干满四年的官员。韩国媒体对蓬佩奥的回忆录里的一些细节做了报道。本文根据法广网的报道编辑而成。】
蓬佩奥在书中回顾了他作为美国中情局局长2018年3月秘密访问朝鲜时的情况。美国军用飞机在进入朝鲜领空后，朝鲜战斗机也起飞。蓬佩奥说：“飞行员告诉我，如果朝鲜做出任何愚蠢的行为，美国救援队会立即赶来为我们收尸。”
专机降落后，时任朝鲜统一战线部部长的金英哲在平壤迎接。他没有表示任何欢迎，只是说：“我们在过去50年里吃过草，今后50年还能吃草。”蓬佩奥当时回答他说：“该吃午饭了。希望我的草是蒸熟后再给我的。”
蓬佩奥在回忆录写道：第一次见面，金正恩礼貌地称呼了他的职务，并对他说：“没想到你会来，我知道你想杀了我。” 蓬佩奥在书中称：他当时对此有些困惑，“我提前做了很多准备，但没有料到金正恩会拿暗杀开玩笑。” 他灵机一动，回应说，“我现在仍然想杀了你。”（Mr. Chairman, I‘m still trying to kill you）。金正恩也知道他是在开玩笑，在拍摄合照时，他一直笑容可掬。
蓬佩奥在回忆录中还写道：“永远是‘作秀人’的金正恩在长长的红地毯尽头，穿着其标志性的黑色人民服站在鲜艳的橘黄色墙壁前。这种色彩和灯光营造出他头顶有光环的效果。”金正恩每45分钟就要接一次“重要电话”，所以他们的会谈总是会中断。蓬佩奥说：“其实这些电话是‘万宝路人’的呼叫。金正恩的烟瘾很大。”蓬佩奥对金正恩说：如果谈判顺利，会邀请金正恩到迈阿密最美丽的海边抽世界最好的古巴产雪茄。金正恩说：“我已经和‘卡斯特罗们’建立了良好的关系。”
书中最有意思的一个细节是，蓬佩奥在会见金正恩时说：“Chinese leaders一直表示‘驻韩美军离开韩国后，金（正恩）委员长会非常高兴’。”听到这句话，金正恩笑了，说，‘Chinese都是骗子’，一边说一边兴奋地捶着桌子。” 蓬佩奥写道：“金正恩说为了保护自己避免被中国控制，他需要韩国国内有美国人。China为了像控制西藏和新疆一样控制朝鲜半岛，才需要美国撤军。”
蓬佩奥还在回忆录里写道美国总统特朗普与金正恩的关系。2017年，特朗普在推特上称金正恩为“小火箭人”（little rocket man）。他甚至在联合国大会上的演讲中这样称呼金正恩。2018年6月金正恩在新加坡与美国特朗普首次见面时，特朗普解释说：他不过是借用英国歌手埃尔顿·约翰的歌曲名称给金正恩取名为“小火箭人”，他没有任何恶意。金正恩回答说：“‘火箭人’OK，但‘little’不OK。”