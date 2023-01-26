蓬佩奥眼中的朝鲜领导人

【编者按：美国前国务卿蓬佩奥1月24日在美国出版回忆录《寸步不让：为我热爱的美国而战》（Never Give an Inch：Fighting For the America I Love）。蓬佩奥毕业于西点军校，后又在哈佛大学法学院获得法学博士学位，在特朗普总统提名他出任中央情报局局长时，他是来自堪萨斯州的联邦众议员。他在会议录里说，他是特朗普总统国安团队里唯一干满四年的官员。韩国媒体对蓬佩奥的回忆录里的一些细节做了报道。本文根据法广网的报道编辑而成。】

蓬佩奥在书中回顾了他作为美国中情局局长2018年3月秘密访问朝鲜时的情况。美国军用飞机在进入朝鲜领空后，朝鲜战斗机也起飞。蓬佩奥说：“飞行员告诉我，如果朝鲜做出任何愚蠢的行为，美国救援队会立即赶来为我们收尸。”

专机降落后，时任朝鲜统一战线部部长的金英哲在平壤迎接。他没有表示任何欢迎，只是说：“我们在过去50年里吃过草，今后50年还能吃草。”蓬佩奥当时回答他说：“该吃午饭了。希望我的草是蒸熟后再给我的。”