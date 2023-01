蓬佩奥眼中的朝鲜领导人

【编者按:美国前国务卿蓬佩奥1月24日在美国出版回忆录《寸步不让:为我热爱的美国而战》(Never Give an Inch:Fighting For the America I Love)。蓬佩奥毕业于西点军校,后又在哈佛大学法学院获得法学博士学位,在特朗普总统提名他出任中央情报局局长时,他是来自堪萨斯州的联邦众议员。他在会议录里说,他是特朗普总统国安团队里唯一干满四年的官员。韩国媒体对蓬佩奥的回忆录里的一些细节做了报道。本文根据法广网的报道编辑而成。】

蓬佩奥在书中回顾了他作为美国中情局局长2018年3月秘密访问朝鲜时的情况。美国军用飞机在进入朝鲜领空后,朝鲜战斗机也起飞。蓬佩奥说:“飞行员告诉我,如果朝鲜做出任何愚蠢的行为,美国救援队会立即赶来为我们收尸。”

专机降落后,时任朝鲜统一战线部部长的金英哲在平壤迎接。他没有表示任何欢迎,只是说:“我们在过去50年里吃过草,今后50年还能吃草。”蓬佩奥当时回答他说:“该吃午饭了。希望我的草是蒸熟后再给我的。”