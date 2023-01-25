中国重新开放对世界的影响

1月13日，Kate Bartlett在VOA上发表题为“中国重新开放推动非洲国家贸易复苏”（“ As China Reopens, African Countries Gear Up for Business ”）的文章。文章称，在新冠清零政策三年后，中国重新开放大门并允许国际旅客入境，此举对包括非洲在内的全球经济产生积极影响。文章指出，中国重开边境能够促进经济发展，确保非洲企业亲自采购，避免中间商赚取高额差价。此外，中国外交部长秦刚在对非洲五国进行首次正式访问，称中国计划与非洲加强贸易联系、学术交流、投资旅游。

1月16日，Ewa Manthey在ING Think上发表题为“中国重新开放提振铜产业前景”（“ China reopening boosts copper outlook ”）的文章。文章指出，最近几周北京出台了一系列政策措施，增强了人们对经济正在企稳的信心，包括改善铜在内的工业金属的前景。中国人民银行党委书记郭树清最近对官方媒体表示，随着北京加大对家庭和企业的支持力度，中国将很快恢复“正常”增长。文章称，中国计划允许部分房地产公司通过放宽借款上限和推迟实现债务目标的宽限期来增加杠杆率。此举意味着政府将放宽导致历史性房地产低迷、打击工业金属需求的“三条红线”政策。同时，中国新冠清零政策放开将使中国对铜的需求复苏，并进一步推高铜价。