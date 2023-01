中国重新开放对世界的影响

1月23日,Stephen Bartholomeusz在Sydney Morning Herald发表题为“中国重新开放将如何撼动全球经济”(“ How China’s reopening will shake up the global economy ”)的文章。文章称,中国严格的清零政策在过去三年抑制了其经济活动,并导致全球供应链持续性中断。文章指出,中国重新开放后出现的大规模旅行将在未来两周使其卫生系统和经济面临考验,尽管如此,中国放弃清零政策的决定将是不可逆转的。此后,封锁期间累积和被压抑的消费者需求将在财政和货币政策的驱动下使其经济恢复至疫情前水平。文章认为,中国重新开放能够为全球经济特别是资源密集型经济体带来积极影响,但亦对欧洲等发达经济体造成威胁,这些威胁包括俄乌战争中的能源危机、发达经济体的通胀趋势、金融危机。

【小结】对于中国重新开放对世界产生的影响,美国及其盟国媒体将报道聚焦在中国和全球经济上。报道涉及到经济活动的诸多方面,包括商贸、购物、旅游、能源、交通等。报道观点主要分为两类:一方面,媒体对中国重新开放后的前景表现出乐观态度。评论者认为中国反复的疫情封锁打击了家庭和企业,致使其经济活动受限,而取消抗议限制将驱动民众再次自由活动,并推动贸易往来。支持的证据包括中国大型旅游集团上国际旅行搜索量的大幅跃升、航空公司的运力恢复、中国公民积累的价值约2万亿美元的超额储蓄等。这些恢复的经济活动和储蓄都将为全球市场提供积极动力。但同时有报道对这一乐观预测提出异见,如以《华尔街日报》为代表的主流媒体亦指出, 中国的重新开放将加剧全球抗通胀难度 。支持的证据包括对供应的负面影响和需求冲击。评论者认为中国消费者复苏的购买力将推高大宗商品价格,如导致能源价格上涨,不利于发达国家抑制通胀。总体而言,虽然媒体对于中国重新开放的前景和其对世界影响作出了不同预测,但其均认为这是2023年全球最重要的经济事件之一,将对全球市场形势造成影响。