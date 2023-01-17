钟尹：美国和西方试图以乌克兰为镜对台海进行“预防性干预”

乌克兰战争发生后，正在将战略重心向中国转移的美国备受同时面对中国和俄罗斯两个欧亚大国的困扰。台湾问题成为其比照俄罗斯和乌克兰针对中国的主要对象。美国和西方认定中国也在认真观察和比拟俄乌事件，武断判断中国会加快对台湾“动武”步伐。总结来看，他们认为从俄乌冲突中可以总结出四大经验，它们可用于最大限度阻止中国大陆对台湾采取行动。

第一，“受害国人民必须坚定地作战”。威慑中国需要令其相信，一旦发动“战争”，会付出极高的代价。比如台湾决定将义务兵役从四个月延长至一年就是“至关重要的一步”。

第二，“民主世界”必须做出“强有力且统一的反应”。如盟友为乌克兰提供了大量的武器、共同实施对俄罗斯的制裁。“民主国家”必须向中国清晰表明任何试图“强制性改变现状”的行为都会导致同等的反应。

第三，武器援助非常关键。乌克兰就是通过获得高级军事装备而赢得有利形势的。要是乌克兰能够更早获得这些武器，也许普京会三思而行。由此，必须从当下开始就对台湾提供重要的武器。

最后，必须确保乌克兰获胜是威慑中国的关键。这攸关“基于规则的国际秩序”是否存续的问题，否则中国会效仿俄罗斯的“先例”，进一步打破现有国际秩序。

基于这些反思，美国和西方实际上已经开始采取行动。