台湾问题：维护和平和保持幻想或是最优解

文章提出了三点建议:1)美国应加强对台经济、信息、外交、军事方面的支持,以助其抵御来自中国的压力;2)美国应避免公开削弱“中国在国内进行的、在两岸统一方面取得进展的政治宣传叙事”。通过避免让北京陷入公开的尴尬,可以为美国赢得更多能够实质性支持台湾的空间,如推动台湾贸易多样化、向台湾提供更多非对称防御性武器、促进台湾新兴技术,如量子计算和人工智能的发展。这些努力将加强台湾为其人民提供健康、安全和繁荣的能力;3)美国应重视在亚太地区部署更多的小型和分散性武器系统,并加大对海军打击导弹和反舰弹道导弹系统的投资(“The United States must back its policy with a credible military posture in the Indo-Pacific, placing greater emphasis on small, dispersed weapons systems in the region and making larger investments in long-range antisurface and antiship missile systems.”)。总之,在台湾问题上,美国应该尽量少参与同北京方面意识形态话语权的的争夺,而是多做能够让台湾在稳定的环境中发展和繁荣的努力(“If the United States paints cross-strait relations with bright ideological lines, it will hinder U.S. policymakers in making nuanced choices in gray areas…Framing tensions as an ideological struggle risks backing China into a corner; “The ultimate goal of a sustainable Taiwan policy should be to preserve peace and stability”)。