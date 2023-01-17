台湾问题：维护和平和保持幻想或是最优解

【编者按】近日，国际战略与研究中心的白明（Jude Blanchette）和布鲁金斯学会的何瑞恩（Ryan Hass）在《外交事务》（Foreign Affairs）上发表题为“台湾问题：为何‘无解’是最优解？” （ The Taiwan Long Game: Why the Best Solution Is No Solution ）的文章。文章对美国当前应如何处理台湾问题作出一些非常有趣评论。本站将本文主要观点编译成中文以飨读者。

文章指出，70年来，美中两国一直在台湾问题上保持着和平态度，但如今美国政策圈普遍认为这种和平将难以持续。政策制定者和其他专业人士认为美国有必要在台湾问题上动用军事力量，因为中国可能在2024年之前入侵台湾。此外，从战略、经济、道德的角度考虑，华盛顿也有理由守护台湾。美方认为台湾是全球价值链的核心，保护台湾的安全和民主符合美国的根本利益。

文章认为，在台湾问题上，美方面临的是防御方面的战略问题，而非军事解决方案。过度关注解决台湾问题的军事方法会令其自身、盟友和台湾面临极大风险。同时，在五角大楼和华盛顿智库无休无止地搞台海的兵棋推演则会转移人们原本放在来自北京方面的尖锐批评的注意力。针对台湾问题，衡量美国政策优劣与否的标准在于其是否能够维持台海和平与稳定，而非将台湾“一劳永逸”地收归美国阵营。因此美方的政策目标应是避免北京和台北双方的冲突。文章指出，避免冲突的有效办法是了解北京焦虑的原因，比如让北京相信“在遥远的未来两岸会统一”。此外，华盛顿对台援助不应局限于加强该岛的安全，还应该加强台湾的复原力和繁荣和制定更全面的威慑战略。

文章回顾了北京与台湾近80年来的历史关系。从1945年至1949年中国内战的最后几年，国民党撤退到台湾，并于 1954 年与美国签订共同防御条约。但在 1979 年，华盛顿与北京的关系正常化使得华盛顿断绝了与台湾方面的联系。从那以后，美方一直周旋于“台北宣布独立”和“北京强行统一”这两个行动中，阻止两方陷入彻底冲突。2003年布什总统公开表示美国对台北提出的破坏两岸稳定的“言论和行动”的反对。对台湾方面，1979年，美国通过《台湾关系法》正式承诺与台湾“保持和促进广泛、密切和友好的商业、文化和其他关系”，并向该岛提供“防御性武器”。对北京方面，美国则一直表示不支持台湾独立，这一态度包括在其2022年国家安全战略报告中。对美国来说，其目标是为北京和台北创造空间，以求“无限期推迟冲突”或达成某种“政治解决方案”。

几十年来，在三个因素的影响下，美国这种手段运作良好。这三个因素包括：1）军事力量。美国在军事力量方面对中国保持着巨大的领先优势，这阻遏了北京使用常规武力来改变两岸关系的现状；2）经济发展。北京在过去几十年中一直把主要关注点放在自身经济发展和融入全球经济上，令台海问题居于次要地位；3）美国的态度。美国巧妙应对来自北京和台北方面的、威胁两岸稳定的挑战，“扑灭任何可能引发冲突的火苗。”但在近十年中，这三个因素都发生了巨变。在军事力量方面，中国通过数十年来不断增加的投资和改革增强了其军队能力。比如，在1995年，当美国“尼米兹”号航母战斗群驶向台湾海峡时，解放军只能“义愤填膺”。此后，在中国沿海海域，两军实力差距明显缩小。如今，北京可以轻松打击台湾周围海域和空域的目标、限制美国航空母舰在该地区的活动范围、威胁美国在太空的资产、威慑美国在西太平洋的军事基地。这些军事升级可以反映出北京对在台海附近活动的美国和台湾军队的警惕和防御。此外，北京当前在涉及美国和其他国家的国际事务上投入更多精力，以实现其更广泛的野心（“Beijing is now more willing than ever to tangle with the United States and others in pursuit of its broader ambitions”）。在台湾问题上，中国领导人似乎也比以往更能承受风险。在自身态度方面，美国放弃了有原则的仲裁者的角色，不再致力于维持现状并允许双方自行和平解决。其重点已转移到如何应对北京对台湾的威胁，美国总统拜登亦多次表示，美国将代表台湾在两岸冲突中进行军事干预。