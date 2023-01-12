新冠疫情对中国的出生和死亡的影响

中国的抗疫政策确实有效地减少了死亡，但是代价是惨重的。除了公所周知的巨大的社会、经济、外交代价外，严厉的抗疫政策还增加失业率、民生压力和不确定性，降低生育意愿和结婚率，从而减少出生。

2015-2019年1-3季度的结婚数直线下降，而2020年、2021年、2022年的结婚数低于拟合直线，合计减少169万结婚。由于9个月怀孕周期，2020-2022年的疫情和抗疫政策影响2021-2023年的出生。官方公布出生数从2020年的1202万减少到2021的1062万，预计会公布2022年、2023年只出生900多万、800多万。出生减少的原因很多，笔者粗略估算疫情和抗疫政策导致2021-2023年合计少出生约200万人，平均预期寿命为78岁，这意味着损失了1.56亿年的寿命（生命损失比美国高一个数量级），降低了未来几十年的社会经济活力。

四、中国放弃新冠清零政策后会死多少人？

2022年11月底12月初各地陆续松绑防疫政策，至12月7日“新十条”颁布，中国大陆事实上放弃了“动态清零”。学者们纷纷预测中国的新冠病死数，比如英国伦敦的健康分析公司Airfinity预测，中国将在83天内有130万至210万人死于新冠。华盛顿大学医学院健康指标与评估研究所(IHME) 预测，中国死于新冠的人数在2023年4月将达到50万，到 2023 年底将达 160 万。原香港大学医学院院长梁卓伟预测，在放开管控措施后，中国死于新冠的人数将达一百万人。

笔者对这些预测不敢苟同。由于新冠病毒变异，致死率在快速下降。比如日本感染新冠病毒的40岁以上人员中的感染者的病死率从2022年1-2月的0.80%降至7-8月的0.23%。假设中国最终有90%的人感染新冠，用日本2022年7-8月的年龄别病死率计算，中国会病死87万人。但是日本的病死率应该虚高，因为很多轻症感染者并未检测（绝大多数国家也如此）。如果以90%的感染率计算，日本会死亡25万人，但是截至2022年底，日本公布只死亡5.6万人，感染率只23%（实际可能超过60%）。如果中国的实际感染率达到日本2022年底的水平，那么只会病死20多万人。当然，中国的医疗水平不如日本，死亡率会更高。日本的疫情尚未平息，今后的死亡趋势值得参考。

全球对新冠死亡的判定标准不一，比如香港官方的标准：“新型冠状病毒测试结果呈阳性的个案，如果在首次阳性样本收集日期的28日内死亡，则会被列为2019冠状病毒病的死亡个案。死者的死因可能与2019冠状病毒病无关。”

如果依照这种“伴新冠死亡”标准，对于香港和中国大陆这种疫情快速蔓延的地区，会导致病死数高估，病死数更大程度取决于检测率。比如2021年中国死亡1014万人，冬季每月死亡近百万人。中国放弃新冠清零政策后，在一个月内阳性率可能高达80%；那么即便完全与新冠无关，80%的人口在28天内也会有70多万人死亡。

如果用香港官方的这种病死标准，采用香港2021年12月31日-2023年1月4日期间接种两剂、三剂科兴灭活疫苗者的年龄别病死率，假设最终感染率为90%，那么中国大陆会死亡243万、137万人。但是一方面香港的病死标准太宽，一方面现在的变异病毒的致死率大幅下降。因此中国的真实病死数会远低于此推算。

有人建议今后用“额外死亡”来估算新冠死亡。此方法适用于其他国家，但不适用于中国，因为中国官方公布的死亡数长期低估、严重不可信。死者主要是65岁以上老人，日本、台湾地区的1970-2019年每年死亡数与65岁及以上老人数直线强正相关，相关系数都高达0.993。但中国官方公布的死亡数与老人数并没有这种相关性。中国大陆2008年的65岁及以上老人占比与日本1978年、台湾地区1998年相当。日本1978-1990年这12年间，老人数增加51%，死亡数增加18%；台湾地区1998-2010年间老人数增加37%，死亡数增加18%。中国大陆2008-2020年这12年间，老人数增加74%，但公布的死亡数只增加7%，这是极不可信的。

图6、死亡数与65岁及以上老人数的相关性