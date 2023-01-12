中国资产负债表衰退进一步发展的猜测

如果说2023全球宏观的两个主要线索，那就是中国的经济走向和美国的货币政策。昨天社融数据出来后，应该说是一份非常糟糕的数据，印证了中国正在进入资产负债表衰退的判断。这里我们做一个思想实验：

1、假设中国经济已经进入资产负债表衰退，也就是企业和居民开始降低负债，减少资产，表现出来的特征就是消费和投资都越来越弱（同比意义上）；这是假设一，未必是现实，这是我们分析的出发点；

2、中国经济的基本特征是政府介入经济活动的程度极深，很可能是当今世界上独一无二的，因此，能否改变经济运行的基本模式，在中国，就只能靠经济政策的调整，中国人习惯称之为改革；这是假设二；

3、所以对经济的分析主要就取决于经济政策了。这里面又是可以细分的。

a、管理层会怎样看待经济发展在国家政策中的相对地位？是经济发展优先还是其他的意识形态优先？比如，国家安全，本质上就是一种意识形态；再比如，共同富裕，也是一种意识形态。本来这些意识形态跟经济发展都是不矛盾的，至少是可以共存的，但是中国的体制特征是容易走极端，即政治领导人的个人偏好会极大影响现实中政策执行的优先排序。所以第一步是评估管理层对经济的看法。这里我们可以通过各种会议、经济政策的出台，来推测他们对于经济的优先排序，因为党的文件从来都会强调经济发展很重要；

b、管理层如何分析当前经济的真实状态？这里我们要注意，宏观经济分析中，在糟糕的经济状态，都会有一些亮点存在。管理层能否客观、全面、准确地理解当前的经济状态，是制定应对政策的出发点。我们可以从动态清零政策中得到很多启发，那就是当前管理层分析经济真实状态的能力很差。因为过于强烈的个人主观偏好，层层过滤的经济数据和新闻，让管理层很可能看到的是他希望看到的部分经济结果，比如，国企利润在持续增长，一些关键领域的投资在持续增长。如果是这种情况，管理层不会理解和同情总体经济的恶化形势；

c、如果是这样的发展，那么管理层就不可能出台真正改变危局的政策，虽然他们强调要恢复经济的信心，但是他们理解的信心仅仅是从疫情中的短暂恢复而已，因为他们并不理解，企业和居民信心丧失的根源是什么，甚至他们都无法了解到这种信心的丧失。

4、所以，中国是越来越有较大的可能陷入类似日本的长期衰退，虽然造成长期衰退的政治动因不同。日本是出于政治失能，而中国是类似于苏联勃列日涅夫时期，逐步陷入僵化的经济政策，无法对经济现实做出回应。因为经济的长期衰落，是用一种大家感知不到的方式进行，比如中国的证券分析师都在畅谈春节的旅游恢复，让人有一种周期回来的感受，所以不会产生疫情末期全国普遍的抗议活动，正是这种抗议活动改变了防疫政策，但是我们在经济领域，看不到这种抗议活动的可能性，这会让中国经济进入长期衰退的可能性大大增加。