鲍盛刚：对于美国衰退的五种解析

第三种解析，认为美国发展与繁荣的引擎是创造性毁灭，而美国衰退的原因正是这一驱动力的消失。艾伦·格林斯潘在《繁荣与衰退》一书据此分析美国经济史，认为创造性破坏是推动美国经济进步的主要动力，它是“永远存在的飓风”，经常能够把企业连根拔起，但就是在这种破坏的过程中，它能为美国经济和社会带来一个生产力更高的经济体。“创造与破坏是一对孪生兄弟。创造性破坏其实就是用更前沿的科技手段，打破了社会中任何一种已经处于平衡的状态，也打乱了任何一种已经沉淀的社会结构”。

但是，目前美国能否通过运用创造性破坏的手段，继续保持自己已经拥有的相对优势？现在看来，我们越来越难以给出确定的答案。其原因，一在于高工资，高税收，高福利政策让美国负重前行，企业投资欲望下行；二在于既得利益集团的反对。三在于创造性毁灭自身，因为创造性毁灭具有两面性，既有创造，也有毁灭。这里存在的问题是，任何人在创造新世界的时候，都必然要破坏旧社会的一些组成部分。破坏是创造带来的不可避免的一种副作用，把社会资源投入生产力更高的社会活动，必然会导致旧工作岗位被摧毁，旧工厂被关闭，但同时也会创造新的工作岗位，创造新的企业。由此创造性破坏在发生效应的过程中必然导致民众的不安，创造性破坏的飓风越强烈，民众的不安感就越强烈。这种社会不安情绪的存在，导致即便是在社会状况最好的年代，也很难向民众推广创造性破坏的理念。让这种情况变得更糟糕的现实是，创造性破坏通常都会带来三个重大社会问题。第一个问题是，创造性破坏造成的损失往往比其带来的收益更明显，收益通常分布的领域很广，而且要经过很长时间才能体现出来，而损失往往集中在个别行业，并且即刻就会产生。创造性破坏的最大受益者是穷人和边缘化群体。但在创造性破坏的过程中，穷人和边缘化群体也有可能是最大的输家，而且他们的损失往往会比他们的所得更为显眼，人们更容易看到被丝织厂取缔的手工丝织工人，而不会去关注工厂生产的数百万双丝袜。这就引发了第二个问题，创造性破坏可能变成一种自我否定的社会现象，创造性破坏的敌人通常都有自己的情绪，他们可以指出“破坏”显而易见的邪恶之处。人们很容易提出终止不公正的行为或者提升最低工资水平的要求，但很难以触动经济活力为由来为创造性破坏正名。在“破坏” 过程中遭遇危害的受害者会更容易团结在一起，向社会要求改革，而在破坏过程中获得收益的胜利者则很难聚在一起。由此，创造性破坏这场“永远存在的飓风”就遭遇到了政治敌对的另一场“永远存在的飓风”。社会民众会联起手来保护那些受到威胁的岗位，试图挽救那些垂死的行业。他们对资本家无情的贪婪发出各种批判。这么做的后果就是经济滞胀，在试图遏制创造性破坏的过程中，比如在保存旧式工作岗位或者保持旧式工厂持续营业的过程中，人们实际上扼杀了经济发展的前景。第三个问题是，创造性破坏有时可能带来的全是破坏，没有创造。这在金钱的世界里很常见，商业银行、投资银行、对冲基金，以及类似的金融机构，把整个社会的储蓄资金都引导到被人们认为最具生产力的行业中。在最佳状态下，金融是创造性破坏最纯粹的形式，资金比任何一种生产力要素的流动性都要更强，也更无情。在最坏的状态下，金融纯粹就是破坏。