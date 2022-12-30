吴白乙：对中美关系转型的几点思考

二、“缓和”总是烟幕弹

2022年 11月，两国最高领导人利用在印尼出席G20峰会之机进行了长达3个多小时的线下会谈，双方再度澄清各自核心利益和政策底线，美方正式向中方做出 “五不四无意”(不寻求通过联合盟友建立统一阵营围堵中国，不寻求改变中国体制，不寻求与中国发生新冷战，不支持“一中一台”“两个中国”，不支持台湾地区“谋独”的错误行径，以及无意与中国“脱钩”，无意围堵中国，无意与中国发生冲突，更无意遏制中国经济发展)的承诺。拜登此番表态能否真给中美关系“兜底”，双方接下来可以打造一个中美缓和的“小阳春”吗?笔者认为，“小阳春”固然值得期待，但中美关系出现“倒春寒”的可能性更大，需要加以警惕。

毛泽东曾精辟地指出，“美帝国主义者很傲慢，凡事可以不讲理的地方，就一定不讲理，要是讲一点理的话，那是被逼得迫不得已了”。过去，美国在两种情形下对华缓和：一是它陷入重大国际困境，为了借重中国进行战略转圜，会被迫做一点和平姿态，但仍旧是能不让的地方就不让；二是为了应对内外舆论压力，搞点战术性缓和假象，且利用时机准备实行更猖狂的反扑。因此，美国政府那些缓和的话并不算数，很快又被自己推翻，是不足为信的。拜登政府恐怕也不会例外。它嘴上说要给中美关系加装防护栏，防止两国迎头相撞，但实际上只是想给中方设限，让中国按照美方的设想行事。美方则会继续横行霸道，在挑战中方核心利益上为所欲为。说到底，拜登所追求的仍旧是美国主导下不平等的两国关系。

进一步看清拜登的烟幕弹，要从两方面着眼。一方面，美国毕竟也要“休整”。几年来，中方不仅顶住美全面进攻，而且用“你打你的，我打我的”思路，在各个战略方向上进行反击和突围。中国人“咬不动”“拖不垮”“打不烂”的意志和能力让美国有些难办，因为该用和能用的手段也用的差不多了，那些经济和技术措施也会伤及自身，甚至会影响统治集团内部关系和美国下一步选情。所以，拜登为控局大计也需要下一步缓手棋。另一方面，中国这块难啃的骨头会激发帝国主义更大的征服欲、报复心。在战术性缓和之后，美国的后续行动可能更加激进、凶狠。与此同时，美战略目标与资源投入之间的张力也会相应增大，其内部各方协同行动的难度更高，发生战术动作变形、意外变故的几率也会增加。

下一步，美国制造动乱的能量和危险性不容低估，中美关系“风高浪急”“惊涛拍岸”的事态大致会沿着几条线索演进，也可能同时爆发：一是美与我在经济、技术上完全“脱钩”“断链”。这是相对代价较小，但完成难度较大的选项。它需要时间，也需要其众多盟国的无缝对接，全力协同。二是美持续在东海、南海等周边地区寻衅并与我军“擦枪走火”，美方借机扩大和升级事态，对我进行无限制裁并导致中美关系严重倒退。这是代价较大，但发生概率也较大的选项，因为它属于双方尚未完全厘清红线，反复进行拒止与反拒止较量的“灰色区域”。三是美借台湾问题与我做战略摊牌，用军事手段一劳永逸地解决中国问题。这是华盛顿政策圈子里一直推演和讨论的极端选项，其代价和风险极大。美国统治集团到底敢不敢与我决战，一方面要看美国社会反战力量的牵制作用有多大，另一方面更取决于中方基于实力之上的战略威慑可信度。只要我们做足了最坏的打算，将底线思维的基点切实放在“依靠自己，做好自己”之上，才能有资格、有能力、有机会赢得对手的尊重，进而达成“避战”“止战”之功。