刘亚伟：美国在中国现代化进程中的核心地位——中国二十大后的对美政策

美国历史学家迈克尔·亨特（Michael Hunt）认为，中美关系与美国其他的双边关系不同，其依赖于两个支柱，这两个支柱今天仍然是美国例外主义的核心。

一，传教士们渴望把无神论的中国变成一个基督教国家。二，中国是一个巨大的市场，它可以消费全球最有生产力的国家所种植、制造的任何商品。（在中国）受到阻挠的传教士和商人呼吁美国外交官和军队减少中国对他们的事业的顽固抵制。如果审视中国与美国的关系，我们也能找到类似的特征，这个特征主要反应在中国精英对美国的认知。

当中国精英认为美国阻碍了中国对现代化的追求时，他们的对美政策是敌对的。然而，一旦他们认为美国在中国寻求民族尊严、提升国家实力方面起着核心的促进作用，他们会迅速做出改变，以适应美国的傲慢与居高临下。

目前，美国充斥着对中国崛起的恐惧和对这个忘恩负义的国家利用美国的慷慨和直率的厌恶。因此，美国政府没有心情与中国建立一种特殊的关系，其不认为能轻易或永远改变中国。美国的决策者们也意识到，与中国做生意只会让中国变得更强大。因此，最好的做法是遏制中国，即使这样做需要付出损害与中国的商业往来的代价。中国的想法与美国则截然不同。美国以为了让美国再次伟大、再次安全的名义极力阻挠中国的经济增长，中国领导人、精英和普通民众则对此感到不安、沮丧和愤怒，这种情绪是可以理解的，但考虑到美国对其现代化的核心促进作用，中国并未决心放弃继续推进中美关系。中国政府似乎在给华盛顿一个重新考虑与是否中国脱钩的机会；同时，它也在极力说服美国，表示倘若美国仍然坚持其丑陋政策，并决心让中国在史诗般的中美竞争中失败，中国会让美国付出代价。