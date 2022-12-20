胡伟 | 今天我们应该怎样理解改革开放？

一、什么是改革开放？

不是无论制定什么政策，都可以放在改革开放麾下的。改革开放有着特定的内涵。去年我曾作出这样的概括：所谓改革开放，“改革”在于破除传统社会主义的僵化，“开放”在于摒弃传统社会主义的封闭，亦即摆脱以往“封闭僵化的老路”。

所谓“封闭僵化的老路”，就是以前的“苏联模式”。这是一种传统的僵化的社会主义，以对外社会主义与资本主义“两大阵营”对立和对内高度集权的政治、经济和文化体制为主要特征。所谓高度集权的政治体制，就是党和国家的权力高度集中于党的各级一把手，形成权力过分集中的政治体制和家长制、一言堂、个人独断专行的局面；所谓高度集权的经济体制，就是政党及其领导下的政府作为资源配置的唯一主体，形成大一统的计划经济体制，完全窒息了市场和社会的经济活力；所谓高度集权的文化体制，就是所有的思想文化只能定于一尊，形成文化上的专制主义，思想僵化，迷信盛行，教条主义泛滥。同时，“两大阵营”对立和对抗，又造成了社会主义国家的自我封闭，这种自我封闭与僵化的政治、经济和文化体制相互助长，断送了社会主义的生机和活力。历史已经证明，这是一条死路。

新中国成立后，以苏联为师，总体上沿用了这一模式，走上了“封闭僵化的老路”，以致发生了“文化大革命”的全局性错误，改革开放的实质，就是改革以往僵化的政治、经济和文化体制，同时坚持对外开放，探索一条中国特色社会主义道路。

上述观点，我在去年的文章中已经阐明，这里再重复一次。