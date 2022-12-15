刘亚伟：中国与美国竞争的制胜“杀手锏”

中美关系的持续恶化、俄乌战争的僵持、全球经济的疲软、中国抗疫措施的缺失、美国外交的自以为是和中国在20大前后对国际局势和自身处境的客观评估为北京修正自己的外交政策创造了新的机会。

首先，北京再度向华盛顿表明，中国认为中美双边关系有三个确定性，即谁也灭不了谁、必须共同赚钱和各种全球威胁离不开两国的合作。其次，在上合组织峰会和之后的一些重大国际场合表明北京与与莫斯科并不是一股道跑的车。三，利用欧洲国家对美国一些极端遏制中国措施的不满和俄乌战争给欧洲带来的各种困难，北京及时发起新的外交共识并促成了德国总理在20大之后对中国的访问。四，打破疫情期间首脑不出国的惯例，最高领导人先后参加了G20和APEC峰会，增加了与他国首脑切磋与交流的机会。五，放下身段，努力改善与近邻的关系。最后，在海湾国家与华盛顿的关系裂痕越来越大的关头，果断“出击”，即有地缘收获，更有贸易丰收，还为人民币国际化找到了新的出口。

中国要在与美国的战略、科技、贸易和政治制度竞争中立于不败之地，手头必须有自己的“杀手锏”，而这个“杀手锏”就是中国与第三方生机勃勃的关系，特别是搞好与美国之外的发达国家和资源丰富国家的关系。否则，中国的内政和外交之路只会越走越窄。