如何在经济战中击败中国：美中经济关系回顾及政策建议

阿特金森认为,当前对美国来说,中国展现的最大威胁不仅来自军事领域,也来自经济层面。美中经济之间存在一种“此消彼长”的经济关系,比如,两国在创新和生产力上争夺主导权,而中国的经济增长大部分是靠华盛顿的经济损失换来——反之亦然。中国领导人也意识到这一特点,并称“科技创新已成为全球竞争的主战场,对科技主导地位的竞争将空前激烈。”(“Technological innovation has become the main battleground of the global playing field, and competition for tech dominance will grow unprecedentedly fierce.”)

文章对“经济战”作出定义:经济战争不同于经济竞争,前者是“他存我亡”的零和博弈,后者则是在互惠互利基础上开展的公平贸易。美国和中国之间的经济关系属于前者。比如,中国对美国的技术和工业发起了大规模的攻击,包括2006年中国发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要》、2015年中国领导人提出的《中国制造2025》国家行动纲领。文章称,这两份文件明确表明中国要寻求在关键技术领域的自给自足,和设立在主导产业中市场份额目标。中国的宏伟计划导致了对外国公司知识产权的盗窃、强制性技术转让和对中国公司的巨额补贴等。

文章指出,目前的中美经济战争并非前所未有。比如,自1900年至1945年,德国利用不公平的贸易手段在全球范围内获得经济和政治实力,并最终为其军事实力服务。但文章认为中国的做法比德国更甚——北京长期以来致力于击垮其竞争对手并使美国成为其经济附庸国。