线上英文国际圆桌讨论：2022年后中国的全球领导力：机遇和束缚

“美中故事汇”网站和微信公号由美国和中国一些志同道合的志愿者创办。网站、公号的宗旨是：只有牢记过去和直面现实，美中才能公平竞争，消除误解，管控分歧，和平共处。 我们希望读者能在这里体会美中关系的波澜壮阔。