线上英文国际圆桌讨论：2022年后中国的全球领导力：机遇和束缚
CHINA’S GLOBAL LEADERSHIP AFTER 2022: OPPORTUNITIES AND CONSTRAINTS
讲座时间：
美国东部时间12月20日下午3点｜北京时间12月21日上午4点
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主办单位：
乌克兰当代中国研究中心（Ukrainian Platform for Contemporary China）
讨论问题：
- 中国领导人在20大会议上提出的中国的全球抱负是什么？
- 作为全球领导国，中国会给世界带来什么样的价值观和机会？
- 俄罗斯入侵乌克兰10月有余，它给中国的经济和外交带来了什么影响？
- 美国能督促中国对俄乌战争采取更为积极的立场吗？
伊莎贝尔·希尔顿（Isabel Hilton：中国对话【China Dialogue】创办人
克里·布朗（Kerry Brown）：英国国王学学院刘鸣炜中国研究院 【Lau China Institute】院长
甘思德（Scott Kennedy）：美国战略与国际研究中心【CSIS】中国企业与经济项目主任
迪米特罗·叶夫雷莫夫（Dmytro Yefremov）：乌克兰国立基辅莫希拉学院【Kyiv Mohyla Academy】国际关系讲师
刘亚伟（Yawei Liu）：美国卡特中心【The Carter Center】中国事务高级顾问
许钦铎（Qingduo Xu）：中国盘古智库高级研究员