专访黄严忠：立即停止新冠肺炎称呼

问：终归还是迎来了期待的变化，经济和社会压力都是促进防空政策调整的动力。从病毒的传播特点看，政策调整的必要性在哪儿？

答:奥密克戎的传播力极强，现在很难像以前对付COVID-19那样，实现社会面清零了。阳性人数可能会持续上升，现有的清零措施大概难以奏效。不说别的，光确诊病例带来的要追踪和隔离的人数几何级数上升就令地方政府难以招架。11月份一个月国内报道了超过32，000例确诊病例，与以前所有月份加起来增加了24%，但同月政府累计追踪到的密切接触者和尚在医学观察的密切接触者总数却比以前所有月份加起来分别增加了66%和247%。在这种情况下，政府就应该考虑政策转向。自然免疫可能是我们也不得不选择的路子。

问：一年多来，社会上流行一个说法，现在的奥密克戎不像3年前的COVID-19，对人身体的伤害性不大，尤其对肺部的影响极小，是很普通的自限性疾病，可以不用担心。这个观点您怎么看？

答：这实际是一个常识。奥密克戎疫情早期就有人指出，国内用新冠肺炎指称COVID-19不科学，特别是当在奥密克戎出现后，它基本已经与肺炎没有多少关系了。但是中国国内仍然笼统用新冠肺炎称之。

当然这样强调病毒危害使得清零措施更有合法性。国内也有专家就此进行过科普，可惜对政策影响不大。这两天孙春兰副总理开会后，很多媒体的报道也跟着出来了。可见，在中国，政治对科学和防疫是有很强的领导力的。

要与病毒共存，中国目前有短板

问：如果说病毒不算太严重，那么政策应该往哪儿走？中国如果现在直接学习国外，搞自然免疫是不是没问题了？对当前的中国来讲，最合理的防疫方案是什么？

答：中国现在如果完全放开，还是有一定的风险的，这就要看怎么权衡。特别是对老年人，尤其是没有接种过疫苗的老年人，是有一定危险性的。

中国目前老年人口众多，单80岁以上老年人口就有3500万之多，这其中很多是没有打足疫苗（指加强针）的老年人，这部分大概有2100万。即使我们说感染病毒后的重症率不是很高，但人口基数这么大，即使算0.1%的死亡率，在短期还是会造成社会恐慌。但如果舆论控制得当，把这些都算成基础病，像以前的流感一样，问题应该也不会太大。中国每年大概七八万人死于流感，谁也不觉得有什么特别的。可能更需要担心的是住院人数急剧上升对医疗体系的冲击。

问：如果完全放开，感染奥密克戎的致死率是低于流感的是吧？

答：现在有这个趋势，致死率可能低于流感，但也不好说绝对。现在看台湾的致死率还是有点偏高，总体上高于0.1%。年初香港也有很多老人去世，三月份时新冠死亡率跃居全球第一， 主要原因是很多老年人没打疫苗。这或许也传递给中国官方一种印象，认为病毒比较可怕。 我相信中国疫苗预防重症是有效的，老年人应该尽快接种

问：既然接种疫苗这么重要。那么问题来了，和美国的疫苗比较的话，中国的疫苗的效果如何？

答：这个要区分一下。如果为了预防感染，美国的二阶mRNA疫苗应该比国内所有的疫苗都更有效。但是如果为了防重症，那么中国三针的灭活疫苗的效果跟美国的疫苗的效果基本上没什么区别。

很多人都在讲，如果要实现开放，必须要引进国外的疫苗，这点我稍微持不同意见。如果我们主要在乎预防重症的话，实际上不用太担心国内疫苗的有效性了。只要把老年人接种三针疫苗的比例提上去就解决问题了。

当然，说国内外的疫苗对预防重症同样有效有个前提，就是认同香港科学家年初发表的研究，而且在接种之后较长时间，这种有效性仍然能够得以维持。 问：那中国有一些人，尤其是老年人，他们因为各种担心没有打疫苗，合理吗？

答：现在就是问题就在这里。国内早期防控的措施值得复盘、反思。比如疫情早期国内疫苗接种的策略，没有给最需要的老年人群体接种。原因我推测，大概是疫苗刚刚研制出来的时候，为了让数据好看，可能没有找足够多的老人参与临床试验。所以后来说缺乏相关数据，也不想担责，就建议老年人能先不打疫苗，让比较健康的年轻人、医务人员等比较重要岗位的人员先打。但这种做法恰恰跟西方国家是完全相反，这些国家疫苗接种的重点人群是老年人。

这样做，实际上传达了一个非常不好的信号–疫苗对老年人可能是不安全的。这就导致一种情况，老年人得新冠的风险最大因而最需要疫苗，却又畏惧接种疫苗。如一些有高血压的老人会去问医生，要不要打疫苗?医生无法给他们一个明确的答案。所以这不能怪老年人不愿意打疫苗，而是国家有关部门没有传达出明确的信号。应该让老年人知道，不打疫苗的后果跟打疫苗的后果相比，前者更严重。 建方舱是清零政策下没有办法的办法，现在应该重新审视

问：近期全国各地都在大建方舱，合理性和必要性在哪里？