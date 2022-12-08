哈佛大学教授欧伟伦：拜登对华政策的评级为“D+”

现在，更狭隘的对华政策如何呢？拜登政府对半导体的限制是经济意义上的宣战，有点类似于珍珠港事件之前我们对日本切断石油的供应。

拜登政府此举证实了中国民族主义者的说法，即美国的目标一直是压制中国，阻止中国成长。就此而言，这一行为太糟糕了。这是中美冲突的升级。但人们并没有意识到这是经济意义上的宣战。

这将损害美国半导体行业。你注意到最近发生的事情。尽管美国政府向半导体行业提供了价值520亿美元的补贴，但半导体公司的股票都下跌了，正在考虑裁员15000到40,000人。

中方会怎么办？加州大学圣地亚哥分校的中国经济问题专家巴里·诺顿对中国的产业政策有一个很棒的分析，描述了中国政府的补贴通常如何到达最终用户手中，实际上补贴政策多数时候浪费钱财，成效不大。到目前为止，中国半导体行业可能获得了政府的1500亿美元资助，但中国半导体距离美国的先进水平差距甚大。

但故事的另一面是，如果遇到国家安全方面的挑战，成效会非常不同，中国太空计划的成功就是一个鲜明的例子。在国家面临严峻的挑战和紧急态势时，中国政府会清除地方利益，消除分歧，雇用最优秀的人，不惜一切代价发展新技术。

我认为拜登的制裁将导致中国进入技术创新的紧急状态，中国将取得成功。

现在，回到更大的图景。在对华政策方面，拜登做了两件重要的事情。

一是，他完全背弃了1979年的协议，而该协议是海峡两岸和平的基础。我们在协议中承诺过，美国不会与台湾有官方关系，不会有联盟。

现在拜登已经四次表示将保卫台湾。这就是所谓的联盟。

前众议院院长南希·佩洛西去台湾时，非常小心翼翼地将其标记为正式访问，完全违反了美国四十多年来保持台湾安全的承诺。

中国遵守了该协议。我们打破了协议。

一些美国政客不记得台湾地区所有的和平、繁荣和民主都是建立在1979年的协议之上的。

华盛顿围绕台湾的动态是，海军上将在国会作证，称中国可以在五年内赢得一场假设的战争。这一证词被解释为，五年后中国打算进攻台湾。但是，意图和能力是两回事。我听过的每一位情报官员和退休情报官都说，沒有迹象表明中国大陆有意入侵台湾。

我们正在制造我们认为我们试图阻止的问题。风险是核战争。华盛顿普遍认为台湾战争可能仅限于台湾周边地区，这是完全错误的。台湾不是乌克兰。几乎可以肯定，这更像是一场世界大战。

你把台湾问题和半导体限制措施联系一起看拜登的对华政策，那么我给予“D+”的原因是因为我认为，这可能超过乔治·W·布什入侵伊拉克的错误决定，也可能造成比林登·约翰逊决定在越南升级战争更重大的错误。

多年以后，我们也许看得到这个错误的后果。不过，这不是不可逆转的，但如果这种政策再这么继续下去，那么可能是极具灾难性的。

萨默斯质疑如此低的D+等级是否合适。欧伟伦特坚持这一观点，因为中美冲突将导致全球范围的灾难性后果。

观众提问：在您看来，美国对中国人最生气的原因是什么？

欧伟伦：中国享有他们——在他们之前是日本、台湾地区和韩国——作为一个贫穷的发展中国家所获得的特权，在这些经济体成为经济成功者之后，特别是中国成为超级大国之后，依然试图保留这些特权。这是一个总结。

中国说：“我们是一个超级大国，但我们也是一个受害者或发展中国家”。声称自己是发展中国家是中国每一次重大外交政策演讲的一部分。同时，中国也表现出是一个超级大国。将为世界创造一个命运共同体。

对此，我称之为不成熟的权力问题。在经济方面，我们与日本人一起经历了这件事。日本的情况变得非常艰难。我们对所有东西都征收10%的关税，我们对他们的汽车设置配额，我们对很多东西设置配额，最后，日本人意识到，“如果我们要在大联盟中比赛，我们必须按照公平的规则行事。

现在，哈佛教授驾驶的汽车中，丰田牌子可能比任何其他汽车都多。之所以没有人抱怨这一点，是因为丰田通过公平竞争赢得美国市场份额，而不是通过政府支持，使其能够杀死所有竞争对手。

大多数时候，我们不会邀请中国参与制定规则，这是错误的，我们有义务这样做。