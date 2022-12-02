鲍盛刚：中美关系的分道扬镳

中美关系将如何变化？对此显然有不同的选择。中国依然主张在不对抗，不冲突，相互尊重，合作共赢的基础上，与美国建立新型的大国关系。而美国认为中国是美国面临的最大挑战，中美必有一战，这也就是美国为何围堵中国，不断在台海问题上挑衅中国的原因。但是，除此之外，中美关系还有第三种选择，那就是分道扬镳，各走各的。

30多年前冷战结束，西方主流观点认为国际政治发生了一场根本的转变，合作而不是安全竞争成为界定大国关系特征的词汇。他们信心满满地认为全球化就等于民主化与市场化，而民主化与市场化就等于世界美国化与西方化，由此将达到历史的终结。但是，时至今日，这被认为是一个错误，因为全球化等于市场化与民主化，但是不等于世界美国化和西方化，相反一个不断市场化与民主化的世界等于去美国化与去西方化。那么，目前美国与西方国家去全球化等于去市场化，去民主化，等于去中国化，等于世界再美国化与西方化吗？同样，30多年前，新自由主义潮流风靡全球，英国首相玛格丽特•撒切尔解释道：理由是“别无选择。”市场掌握全局，那些试图违背历史潮流的国家将会为它们的愚蠢付出代价。是经济，傻瓜。但是，30多年后，人们认为这种认识是肤浅的，因为正是权力决定了权威与市场之间的关系，除非施展权力和拥有权威的人允许，市场不可能在政治经济方面发挥主导作用。是政治，傻瓜。那么，到底谁是傻瓜呢？ 美国著名政治评论家法德里·扎卡里亚在《后美国世界》一书中曾经这样分析到：颇具讽刺意味的是，美国政治家和外交家一直以来都在整个世界奔波，推动其他国家开放他们的市场，实现政治运作的自由民主，并且拥抱贸易与技术，实行货币自由兑换，发展新产业，等等。可是，现在我们自己却变得越来越怀疑自己过去一直以来珍爱的东西，比如自由市场，贸易，移民和技术变化。正当世界开放的时候，美国却关上了自己的大门。由此“当历史学家撰写从现在开始往后的时代之时，他们可能注意到，在21世纪的早期阶段，美国成功地完成了伟大的历史使命，推动世界的全球化。但是，除此之外，他们可能也会写到，美国却在这个过程中忘记了将自己也变得全球化。”