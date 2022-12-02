鲍盛刚：美国还能主宰世界多久？

英国地缘政治学者哈尔福德·麦金德在1904年写到，经过400年的不断发现，哥伦布时代已经结束，因为世界已经没有新大陆了，世界如今变成了一个封闭的系统。他预言，在哥伦布时代之后，国家之间领土扩张和争斗将被代之以为提高效率而进行的斗争中去。与此相对，可以说全球化时代远未结束，或者说结束的只是上半场，而下半场只开场了三分之一时间。过去那些处于西方外围的国家与地区比如亚洲，非洲和拉美国家，正在成为世界新的经济中心，改变着全球经济赛事的结局，以西方为中心的世界正在转变成一个多中心的世界。如果说全球化的每一站停靠时间大约是50年到30年，那么，考虑到全球化这一过程在印度，土耳其等南亚，中亚，西亚，还有拉美，非洲等国家尚未开始，因此说什么全球化的终结，显然是一种错误。

其次，随着大国关系由合作转向战略竞争，世界将再次回到新冷战吗？不错，随着俄乌军事冲突的爆发与不断升级，欧洲事实上已经回到了冷战，甚至还有可能引发第三次世界大战。但是，就整个世界来讲，和平与发展依然是主流，就连战乱不断的中东与西亚地区，随着美国撤出阿富汗，局势开始变得和缓，正在迎来和平与发展的曙光。俄乌冲突爆发后，人们曾一度担忧亚太会是下一个欧洲吗？台湾会是下一个乌克兰吗？如果果真如此，那么显然世界将再次回到冷战？但是，这一幕至今没有发生。这是因为亚太处于发展与繁荣的上升周期，而欧美处于停滞与衰退的下降周期。战争还是和平，与所处周期的位置有很大关系。更为重要的是，中国不是俄罗斯，如今的亚太地区也不是如今的欧洲。

如果说俄罗斯对美国执行的是一种对称性战略，即以强制强，以硬碰硬，以至于最后走向军事冲突。那么，中国对美国执行的是一种非对称性战略。即选择有理有节的反制，选择你打你的，我打我的。你走你的，我走我的。这就避免了双方冲突的不断升级，同时也使美国至今找不到一种正确，有效的对华政策。对此美国政治评论家法里德·扎卡里亚在其《后美国世界》一书中对于中美关系曾经这样分析到：美国深谙对付传统的军事与政治崛起之道，因为美国有一整套思想观念和手段，如军备，援助和联盟体系，使它足以对付这种崛起。如果中国到处侵略扩张，既让邻国怒不可遏又令世界恐慌不安。那么美国就可以采取一系列行之有效的措施。但是，如果中国继续执行现有的非对称战略，美国该怎么办？如果中国继续慢慢地拓展对外经济联系，恪守低调而温和的行事风格，只寻求扩大在世界上的分量，增加友谊与影响力，美国该怎么办？如果中国一点点地消磨美国的耐心和意志，逐步在亚洲使美国边缘化，美国该怎么办？由此等等，对美国来说，这是一种全新的挑战，不仅从来没有遇到过，而且还没有做好准备。另外，亚太地区大多数国家，特别是东盟国家不愿在中美之间选边站。目前中东欧国家之所以倒向美国与西方，这是因为基于历史与文化和经济方面的原因，他们都多多少少患有“恐俄症”，认为俄罗斯是威胁，而且经济上很少与俄罗斯有联系，更多的经贸关系来自于美国与西方国家。与之相对，东盟的情况正相反，历史上东盟国家与中国都是西方殖民主义的受害者，文化上与中国更为相似，经济上与中国更为密切。而且更为重要的是东盟国家认为中国不是威胁，而是机遇。