“美中两国应在气候问题上搁置政治分歧”

11月23日，Robinson Meyer在The Atlantic上发表题为“ The World Could Be Entering a New Era of Climate War ”（“世界可能正在进入一个气候战争的新时代”）。文章称，失控的气候变化曾经看上去可能激起暴力，但现在新的风险出现了。文章指出，人们在2015年谈起气候变化或“气候战争”时，其担忧的内容往往是气候变暖的直接影响，如干旱和洪水引发的大规模移民可能破坏发达国家的稳定和引发极右翼民族主义情绪的爆发。随着各国对抗气候变化包括加拿大对碳污染征税、欧洲绿色协议、美国减低通货膨胀法案等取得进展，世界对气候问题的讨论正进入一个新的时代，即“气候战争”的时代。文章称，这一有关气候变化的时代象征着与此前全然不同的风险的出现，包括能源转型、对传统能源的依赖、贸易冲突。在能源转型上，一些国家将民主与遏制气候变化相结合，政治话语的加入令应对气候变化的努力本身即有可能助长冲突。此外，文章亦提到美中科技战中，美方以半导体技术对于脱碳至关重要为由限制向中国出售现代半导体制造设备，当气候治理被融入经济竞争时，两国的经济分歧有可能升级为军事分歧。在对传统能源的依赖上，文章指出，中国仍然依赖进口石油和天然气等传统能源，若美国切断这些出口供应，那么两国爆发冲突的风险将大幅增加。在贸易冲突上，文章称引发暴力的风险并不在美中两国。文章引述了《华尔街日报》的最新报道，报道称在过去一个月里，刚果民主共和国发生了十年来最激烈的叛乱战斗，其源于卢旺达支持的团体试图对该国巨大的钴、钽矿产提出主权要求，这些矿产是能够用于电池的金属元素，在能源转型中发挥重要作用。文章称，气候活动者多年来一直希望气候问题占据经济和社会政策制定的要位，种种事实表明在某种程度上它们已在决定国家和社会存亡的谈判中取得一席之地，但对于气候危机的解决，我们仍有很长的路要走。

11月28日，Michael T. Klare在Truthout上发表题为“ US – China Climate Cooperation Could Reduce Tensions and Military Expenditures ”（“美中气候合作能缓和紧张关系和减少军事开支”）的文章。文章称，本月14日的“习拜会”虽然令美中两国在台湾问题上的紧张局势有所缓和，但却没有出台相关的突破性政策。不过在气候领域，两国领导人同意恢复此前陷入僵局的谈判，共同努力克服气候危机。文章回顾了美中此前的气候合作：2014 年 11 月，奥巴马总统和中国领导人在北京会晤并签署了一项声明，承诺两国在应对气候变化方面共同发挥关键作用，为共同利益建设性合作，并确保即将举行的巴黎峰会取得成功。文章称，当时奥巴马指出“即便是强大的国家，也无法单独应对这一（气候）挑战”（“No nation, not even one as powerful as ours, can solve this challenge alone”）。文章称，在 2015 年 12 月的巴黎气候峰会上，各国代表投票表决出一项具有里程碑意义的措施，即防止全球气温上升超过 1.5 摄氏度。2017 年特朗普宣布美国退出巴黎气候条约，而拜登于 2021 年又让美国重返该合约。随着中国与美国紧张关系的加剧和佩洛西访台，双边气候合作再度被搁置。此次巴厘岛峰会后，中国领导人同意和美国重新进行气候领域的合作。文章认为，美中两国领导人都认识到全球变暖对国家存续构成了极大威胁，这些威胁包括极端高温的天气、海平面上升、生物灭绝，而未来几年两国需要付出巨大努力来最大限度地减少气候危害。文章称，虽然拜登团队的国家安全战略将与中国竞争描述为对美国安全的更大威胁，并提议大规模动员国家经济、技术和军事资源，以确保美国在未来几十年主导亚太地区，但这一战略将耗费数万亿美元的军费开支，导致美国没有足够资金来应对气候危机并面临与中国不断增加的战争风险。考虑到这些风险，或许现阶段美中两国通过重启气候合作这一绿色外交的方式可以增进彼此之间的信任，从而缓和紧张局势和减少军费开支。文章称，这一方法是令美中两国免于冲突和气候变化的灾难后果的最切实可行的战略。