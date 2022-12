“美中两国应在气候问题上搁置政治分歧”

【编者注】本期简报聚焦美国及其盟国媒体对美中气候变化合作和两国关系如何相互作用和影响的相关报道和评论。

11月10日,Sam Meredith在CNBC上发表题为“ Fraying U.S.-China relations could have huge implications for Earth ”(“美中关系恶化可能对地球产生巨大影响”)的文章。文章称,美国是曾经温室气体排放最多的国家,中国是如今温室气体排放最多的国家,但两国当前的紧张关系令气候合作极为困难。文章指出,在今年举办的第27届联合国气候变化大会上,联合国秘书长呼吁发达经济体和新兴经济体之间达成“气候团结公约”这一历史性协议,特别是分别作为世界上最大经济体和最大温室气体排放国的美国和中国对于促成该协议更肩负重要责任。但文章也称,美中关系恶化将对全球安全议程、政治议程和气候议程产生影响。文章称,台湾问题对中国来说非常重要,若美国与其利益相悖,那么这一问题将凌驾于其他领域合作之上(“One of the things China has been very clear on is that for them, the question for Taiwan was such an important and existential issue that if there is a conflict over Taiwan and a sense that the United States is advancing interests that are against the interests of China, then that will override cooperation in every other sector”),这一情形令人担忧。文章引述了美国气候特使约翰·克里(John Kerry)的发言,称大型经济体如中国、俄罗斯、印度若不参与气候合作,那么气候变化问题将难以得到解决。文章称应对气候变化是一项集体责任,目前该领域合作前景堪忧,亟需大国合作以发出积极信号,各国有必要在气候问题上搁置政治分歧。