英文线上讲座：中美2050——共同遏制大流行病

11月14日，中美两国元首在印尼巴厘岛会晤。‘习拜会’释放了积极信号，传递出缓和两国紧张关系的氛围，但亦有专家表示，会谈成果虽大，但要警惕美继续打“台湾：牌”。本期简报聚焦中国、美国及其盟国媒体对中美元首会谈及其成果和影响的相关报道和评论。