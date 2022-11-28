英文线上讲座：中美2050——共同遏制大流行病

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本次讲座由百人会和亚特兰大中国研究中心共同主办。

 时间与报名信息

美东时间：2022年12月8日 周四晚上8点

北京时间：2022年12月9日 周五上午9点

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讲座嘉宾

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