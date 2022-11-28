活动 英文线上讲座：中美2050——共同遏制大流行病 by 由美中故事会的编辑上传 November 28, 2022November 28, 2022 本次讲座由百人会和亚特兰大中国研究中心共同主办。 时间与报名信息美东时间：2022年12月8日 周四晚上8点北京时间：2022年12月9日 周五上午9点 请点击这里注册线上讲座 讲座嘉宾 Share this Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Email Don't Miss November 28, 2022November 28, 2022 英文线上讲座：“护栏和地板：习拜峰会与台湾问题” November 28, 2022November 28, 2022 中文线上讲座：温故知新——中美关系100年 November 23, 2022November 23, 2022 英文线上讲座：听董云裳和何瑞恩谈中美在2023年能否相向而行 Latest from Blog 英文线上讲座：“护栏和地板：习拜峰会与台湾问题” 本次讲座将于美东时间2022年12月20日周三上午9点｜北京时间2022年12月10日周四上午10点开始。 中文线上讲座：温故知新——中美关系100年 本次讲座将于美东时间2022年12月3日周六晚上8点｜北京时间2022年12月4日周日早上9点开始。 英文线上讲座：听董云裳和何瑞恩谈中美在2023年能否相向而行 本期讲座将于美国东部时间11月28日12:00 PM｜北京时间11月29日4:00 AM开始。 “‘习拜会’对当前紧张的中美关系止跌回升具有重要意义” 11月14日，中美两国元首在印尼巴厘岛会晤。‘习拜会’释放了积极信号，传递出缓和两国紧张关系的氛围，但亦有专家表示，会谈成果虽大，但要警惕美继续打“台湾：牌”。本期简报聚焦中国、美国及其盟国媒体对中美元首会谈及其成果和影响的相关报道和评论。 从习拜会看美国政府的对华政策团队 11月14日，拜登总统与习近平在印尼巴厘举行峰会。以下是本站对美方参会人员的介绍。