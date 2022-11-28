中文线上讲座：温故知新——中美关系100年

时间与报名信息

美东时间：2022年12月3日 周六晚上8点

北京时间：2022年12月4日 周日早上9点

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讲座内容

自1920年代中国共产党成立、第一次国共合作及破裂，中美关系就被国共斗争和列强在华争斗所制约。日本侵华导致了第二次国共合作和中美的战略合作。日本投降和冷战爆发又使中美关系陷入新的结构性困局。1949年毛泽东“告别”司徒雷登，决定新中国的外交“一边倒”，次年的朝鲜战争更使中美关系冰冻20余年。从1950年代后期莫斯科和北京的关系持续交恶，到1960年代末，中国国内文革造成混乱和在外部腹背受敌，陷入险境；美国则因深陷越南战争导致其世界地位下跌。双方开始共同探索如何打开和解之门，后经近十年磨合，中美终于在1979年建立正式外交关系。改革开放和中美建交是中国“腾飞”的两个发动机，而崛起的中国逐渐让美国变得忧心忡忡，先后启动“亚洲再平衡”、贸易战和今天全方位的双边与全球竞争。

本讲座由牛军和贾庆国两位教授与大家分享中美关系激荡的百年史。

本期讲座由《中美印象》与大学沙龙共同举办。