中文线上讲座：温故知新——中美关系100年

时间与报名信息
美东时间：2022年12月3日 周六晚上8点
北京时间：2022年12月4日 周日早上9点
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讲座内容
自1920年代中国共产党成立、第一次国共合作及破裂，中美关系就被国共斗争和列强在华争斗所制约。日本侵华导致了第二次国共合作和中美的战略合作。日本投降和冷战爆发又使中美关系陷入新的结构性困局。1949年毛泽东“告别”司徒雷登，决定新中国的外交“一边倒”，次年的朝鲜战争更使中美关系冰冻20余年。从1950年代后期莫斯科和北京的关系持续交恶，到1960年代末，中国国内文革造成混乱和在外部腹背受敌，陷入险境；美国则因深陷越南战争导致其世界地位下跌。双方开始共同探索如何打开和解之门，后经近十年磨合，中美终于在1979年建立正式外交关系。改革开放和中美建交是中国“腾飞”的两个发动机，而崛起的中国逐渐让美国变得忧心忡忡，先后启动“亚洲再平衡”、贸易战和今天全方位的双边与全球竞争。
本讲座由牛军和贾庆国两位教授与大家分享中美关系激荡的百年史。
本期讲座由《中美印象》与大学沙龙共同举办。
演讲嘉宾
主讲人: 牛军
上海外国语大学上海区域国别研究院特聘教授、北京大学国际关系学院教授（荣退）。中国人民大学博士。中美关系史研究会秘书长。曾任哈佛大学访问学者。长期研究中国对外关系史、中美关系和国际冷战史；出版中、英、日等文字专著多部, 《从延安走向世界：中国共产党对外关系的起源》获“第七届中国图书奖”，《冷战与新中国外交的缘起》获选2011年《国家哲学社会科学成果文库》，近期力作《冷战时代的中国战略决策》由世界知识出版社2019年出版。
主讲人: 贾庆国
北京大学国际关系学院教授、原院长，美国康奈尔大学博士。北京大学全球治理研究中心主任。教育部中外人文交流基地主任。第13届全国政协常委、外事委员会委员，民盟中央教育委员会主任。中华美国学会副会长、中国国际关系学会副会长。主要研究方向包括国际政治、中美关系、中国外交和台海两岸关系。已出版专著1部、合著2部、主编10部，并在国内外知名学术刊物和学术论文集上发表中英文学术论文130余篇。
主持人: 刘亚伟
美国卡特中心中国事务高级顾问，中美印象网站主编，美国外交学会会员，亚特兰大中国研究中心副主任和埃默里大学政治学系的兼职教授。