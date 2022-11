“‘习拜会’对当前紧张的中美关系止跌回升具有重要意义”

美国及其盟国媒体

11月14日,The Guardian发表题为“美中两国领导人首次面对面会晤的五个关键点”(“ Five key takeaways from Biden and Xi’s first meeting as leaders ”)的文章。文章指出,“习拜会”是美中两国领导人执政以来的首次面对面会晤,两国领导人希望借此会谈缓和由于台湾问题和贸易战令两国关系降至几十年来最低点的紧张局势。文章指出会谈中五个细节,包括中国领导人与略感风寒的拜登握手、拜登称中国对台政策过于激进、拜登称美国的“一个中国政策”并未改变、恢复气候变化合作,以及北京和华盛顿对莫斯科核威胁的共同关切。

11月14日,Jordan Fabian, Justin Sink, Jenny Leonard在Bloomberg上发表题为“聚焦巴厘岛G20峰会‘习拜会’关键点”(“ Biden and Xi Finally Met at the G-20 Summit in Bali. Here Are the Key Takeaways ”)的文章。文章指出,美中两国领导人在印尼巴厘岛举行的三小时会谈中试图缓和长期酝酿的紧张局势,因为两国发现双方已逼近危险、直接的经济和军事对抗。文章称,两国领导人在本次会谈中承诺恢复正常沟通渠道,并警告俄罗斯不要在乌克兰使用核武器,不过在台湾问题、人权议题和贸易政策等其他关键问题上,双方仍存在分歧。文章指出双方元首会晤中值得关注的五点包括:1)拜登会后告诉记者他并不认为中国近期会攻击台湾(“Biden telling reporters afterward he doesn’t see “any imminent attempt” by China to attack Taiwan.”);2)拜登指出中国领导人也对莫斯科可能使用在俄乌战争中使用核武器表示反对,并同他一样谴责俄对基辅的袭击(“Biden scored a victory when Xi jointly voiced opposition with him to Moscow’s potential use of nuclear weapons amid fears Russia could deploy a “dirty bomb” in Ukraine, and blame the attack on Kyiv.”);3)拜登称此次会谈是双方均秉持着“坦诚”(candid)和“清晰”(clear)的态度;4)拜登在会谈中指出中国领导人有义务阻止北韩核试验;5)美中两国共同强调在气候领域合作的重要性。

11月14日,Evan Osnos在The New Yorker上发表题为“美中两国领导人降低台湾战争的风险了吗?”(“ Did Joe Biden and Xi Jinping Lower the Risk of War over Taiwan? ”)的文章。文章称,尽管美中两国领导人首次面对面会晤双方都未做出让步,但会晤本身代表着美中关系在其风雨飘摇之时迈出了积极一步。文章指出,两国元首在巴厘岛君悦酒店面对微笑的握手传递出“美中关系向健康、稳定的发展轨道的回归”(“a return of China-U.S. relations to a healthy, stable track of development”),尽管这一“回归”中裹挟着人权、贸易战、芯片战等众多敏感问题。文章称,当前美中双方面临的最为紧迫的问题是台湾的未来——在这一点上,双方在会谈中均表示不会通过谈判降低冲突风险。文章称,在“习拜会”后的新闻发布会上,拜登重申“政策没有改变”(“Biden reiterated that the policy “has not changed,”),并表示其认为中国近期不会有入侵台湾的企图(“I do not think there’s any imminent attempt on the part of China to invade Taiwan,”),中方则在会议纪要中表示希望美方“言出必行”(“It is hoped that the U.S. side will live up to its words.”)。文章亦引述了拜登在记者会上的评论,称其不认为美中进入“新冷战”(“But I do not believe,” Biden went on, that the U.S. and China have entered “a new Cold War.”)。

11月17日,Howard W. French在Foreign Policy上发表题为“勿盲信美中关系缓和炒作:笑容和握手并未化解台海争议”(“ On a U.S.-China Détente, Don’t Believe the Hype: Smiles and handshakes won’t erase Taiwan tensions . ”)的文章。文章指出,全球似乎都乐见刚举行的氛围良好的“习拜会”,因其似乎显示美中关系在长期紧张局势后得到缓和:两国元首都展现出真挚灿烂的笑容、中国领导人暗示俄国入侵乌克兰并不赞成俄在战争中使用核武器(“Hinting at Russia’s invasion of Ukraine, Xi, for his part, expressed disapproval of the use of nuclear weapons in war”)、中国承诺将恢复与美国的气候合作等。但文章称,这一氛围可能只是受近期一些事件影响的假象,比如拜登所在民主党在中期选举中的强劲表现和中国领导人的成功连任。此外,文章指出,当前中国经济处于糟糕状态,与美国之间的政治紧张局势加剧使其经济成功仰赖的贸易和投资都面临风险,这些因素令中国不希望被世界孤立,而“习拜会”为和解提供了契机。但同时,文章称微笑和优雅无法掩盖一个基本事实:美中两国领导人会晤中反复出现的一个词即是“台湾”,中国领导人称其为“中国的核心利益”,任何美国政府和军方企图保卫台湾免受攻击的政策都将被中方视为挑衅(“China will almost certainly treat this as a provocation”)。文章指出,中国领导人很可能在放弃权力之前在台湾问题上做出一些“有形的贡献”(“deliver something tangible on Taiwan”),因此如果华盛顿对台目标是维持民主、避免战争,那么很难确定其在台湾问题上的最佳选择。文章称美中两国似乎正就台湾未来发生冲突,而会晤中的微笑和握手几乎并未改变这一现状。

小结

从报道和评论来看,美中两国对G20峰会期间的“习拜会”及峰会报道重点各有侧重,但对台湾问题表现出高度关注。总体来看,中方媒体的报道和评论重点在于强调“共识”的可能性,而美方及其盟国媒体的重点则在于承认“分歧”的存在。中方媒体重点抓取的会晤细节包括两国领导人见面和交流时的表情和动作、会谈座位安排、时长、中国领导人的讲话内容,美方及其盟国媒体则聚焦两国领导人会谈的话题、对此前造成两国紧张局势的事件回顾、拜登针对中国的评论。具体来说,中方媒体报道意图在于呈现此次面对面会晤传递出的“积极信号”,包括中方对美中关系缓和的关切、各国与中方展开的友好会谈和积极合作、中国对推动全球发展做出的贡献等。同时,针对中美两国交往,报道重点引述中国领导人的发言,强调中方的友好和合作建立在台湾问题这一政治红线不被触碰的基础上。美国及其盟国媒体则阐释和分析了两国领导人会面谈到的敏感话题,以及在这些话题上表达的态度、意见,是否存在共识和分歧。这些话题包括人权、台湾问题、贸易战、芯片战、俄乌战争、北韩核试验等。值得注意的是,美国及其盟友媒体提到拜登认为中国现阶段对台政策较激进、中国领导人在谈话中暗示俄对乌战争为“侵略”、不赞成俄对乌使用核武器,这些内容并未被中国媒体报道。此外,尽管中国媒体和部分美国及其部分外媒指出“习拜会”的顺利举行象征美中关系向“回归”迈出积极的一步,并引述拜登在记者会上的发言,称其不认为美中进入“新冷战”,但许多美国及其盟国媒体仍指出,美中关系缓和的关键在于台湾问题,但鉴于现阶段美国对台政策仍是希望强化其军事力量以避免战争、保持民主,而中国则希望美国在其声明的一个中国政策上“言行一致”和不干预台湾事务,台湾问题依旧可能是造成美中两国分歧和对抗的关键所在。