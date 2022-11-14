从习拜会看美国政府的对华政策团队

财政部长耶伦（Janet Louise Yellen）

耶伦是美国著名的经济学家和教育家。作为拜登总统的内阁成员，耶伦是美国财政部和联邦储备委员会的首位女性主席。她在前总统克林顿任内担任白宫经济顾问委员会主席，并担任奥巴马总统和拜登总统的顾问。在提名耶伦担任美联储主席时，美国前总统奥巴马称耶伦是“美国最重要的经济学家和政策制定者之一”。作为一名政策顾问，她是鸽派和凯恩斯主义经济学家，认为经济市场需要政府监管，重视低失业率而非低通胀。

国务卿布林肯（Antony Blinken）

布林肯是美国政府官员和外交官，自2021年1月26日起担任第71任美国国务卿。布林肯在克林顿和奥巴马政府期间担任过多个职位，他曾于2013年至2015年担任美国副国家安全顾问，2015年至2017年担任美国副国务卿。2002年至2008年，布林肯担任美国参议院外交关系委员会民主党参谋长。

国家安全顾问苏利文(Jacob Jeremiah Sullivan)

苏利文目前担任拜登总统的美国国家安全顾问。他曾担任美国前总统奥巴马的副助理、拜登担任副总统期间的国家安全顾问、美国国务院希拉里·克林顿的副参谋长、美国政府在伊朗核谈判中的高级顾问、克林顿2016年总统竞选的高级政策顾问、以及耶鲁大学法学院客座教授。希拉里·克林顿在2016年总统大选中输给特朗普后，苏利文共同创立并主持了国家安全行动（NSA），这是一个左倾政策倡导组织，主要由前奥巴马政府工作人员组成。苏利文与美国国家安全局合作，就外交政策培训了2020年民主党总统候选人，并反对特朗普政府的外交政策。

驻华大使伯恩斯（Robert Nicholas Burns）

伯恩斯自2022年起担任美国驻华大使。在国务院的二十五年职业生涯中，伯恩斯曾担任副国务卿、驻北约和希腊大使、国务院发言人以及国家安全委员会负责苏联和俄罗斯事务的工作人员。伯恩斯现任哈佛大学肯尼迪政府学院外交和国际关系实践教授、阿斯彭战略集团和安全论坛（Aspen Strategy Group and Security Forum）的执行董事和科恩集团（Cohen Group）的高级顾问。在担任副国务卿期间，伯恩斯与中国政府在阿富汗、联合国对伊朗的制裁、北韩和美国在印度-太平洋地区的政策等各种问题上进行了合作。在阿斯彭战略集团，他组织了与中国中央党校的政策对话。他经常就当前的美中关系进行教学、写作和演讲。

国安会印太事务协调人坎贝尔（Kurt Campbell）

为了弥补华盛顿在亚太事务方面的不足，拜登总统在上任第一天就任命库尔特·坎贝尔为政府的印太事务协调员（外号“印太沙皇”），并为美国的对华政策提供指导。他的直接上司是曾在克林顿政府时期一起在国务院共事的国家安全顾问杰克·沙利文。值得注意的是，坎贝尔被广泛认为是美国“重返亚洲”战略 (Pivot to Asia) 的倡导者。该战略强调美国必须把自己的战略中心从中东和其他地区转至亚太地区。在过去几年中，坎贝尔对美国对华政策的看法从建设性的接触转变为以竞争为主导。

国务院助理国务卿康达（Daniel Kritenbrink）

康达，美国外交官，自2021年9月起担任负责东亚和太平洋事务的助理国务卿。康达曾任白宫国安会亚太事务资深主任、并三度派驻北京，还曾任美国驻越南大使。他在亚太地区有丰富的外交资历，对印太地区事务十分熟悉。康达曾表示，“中华人民共和国是我们最大的地缘政治考验，我支持从实力地位和中国进行接触 ”。康达反对任何单方面改变现状，并坚称美国“不支持台独，希望两岸分歧能够和平解决 ”。

国安会中国部负责任罗森博格（Laura Rosenberger）

罗森博格在加入拜登的国安会担任中国部高级主任之前，曾担任保障民主联盟主任和美国德国马歇尔基金会高级研究员。她曾为希拉里提供指导，负责协调国家安全政策、信息和战略发展。在此之前，她在国务院和奥巴马的国安会担任过一系列职务。罗森博格在发言中提出，“（美国）不是要建立一个反华联盟 ”。她坚称，“我们正在寻求做的是展示民主制度的成果，并为美国人民和世界人民的利益工作。”此外，罗森博格认为拜登政府对华政策的一个主要支柱是在美国国内投资，加强其国内的实力。

国安会中国部工作人员杜如松（Rush Doshi）

杜如松，在2021年成为拜登主持的美国国家安全委员会新成员，负责中国事务。他是布鲁金斯中国战略计划的创始主任和布鲁金斯外交政策研究员，也是耶鲁大学蔡崇信中国中心的研究员。杜如松于去年7月出版了《长期博弈：中国取代美国的大战略》（The Long Game: China’s Grand Strategy to Displace American Order）。杜如松认为，自冷战结束后，中国就在追求一个取代美国，改变全球秩序的大战略，然而，美国已经认识到中国的挑战。