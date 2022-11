中共二十大对美中关系有什么影响？

10月23日,Evelyn Cheng在CNBC上发表题为“ China’s leadership reshuffle puts greater weight on relations with the U.S. ”(“中国领导班子重组为美中关系施加更大压力”)的文章。文章回顾了从特朗普到拜登政府执政以来美中关系的进程,称在特朗普政府期间,美国和中国之间的紧张局势升级,包括对中国的关税和制裁;拜登政府执政后,出台了一系列新措施限制中国与美国的竞争,包括几乎禁止美国公司向中国企业出售先进的芯片技术。文章称,除美中贸易战外,俄乌战争和台海问题也成为美中关系恶化的紧张点,包括中国拒绝将普京对乌克兰的战争称为侵略、美国众议院议长南希·佩洛西 8 月访台等事件。文章指出,与中共十九大相比,中国领导人在中共二十大上表现出对台湾问题更高的重视程度,坚持北京与台湾“和平统一”的目标(Beijing’s aim of “peaceful reunification” with the island)并坚决反对“外来势力的干涉”(spoke firmly against “interference by outside forces”)。此外,根据中国官方媒体的报道,党章修改增加了反对“台独”的内容。文章亦引述了芝加哥大学政治学教授杨大利的观点,其认为目前中国在保持经济增长方面面临挑战,这意味着美中之间的紧张关系可能得到缓和,因为在1970年代的文革期间——中国经济的艰难时期——当时的中国领导人毛泽东决定与美国接触。

10月28日,Mark Magnier在South China Morning Post上发表题为“ On track or off? US analysts say 20th party congress suggests difficult bilateral relations ahead ”(“在轨或脱轨?美国专家称二十大昭示未来艰难的双边关系”)的文章。文章称,中国新的军事领导层看起来很稳固,但被任命的人似乎在意识形态方面比在经济方面更有经验,这可能会破坏关系的稳定。尽管美国官方对中国领导人的连任评论很少,但美国前官员和分析人士表示,北京明显缺乏对日益严重的经济问题的关注,且其强硬的政治和军事路线对于美中关系而言并非好兆头。美方一位分析师指出“目之所及,未来充满不确定性。”