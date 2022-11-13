11月14日的“习拜会”全球瞩目。

拜登在11月10日的记者招待会上说，他将与习近平就台海问题“进行对话”，同时重申美国的对台政策“完全没有变化”。白宫的官员还说，拜习峰会还将讨论乌克兰战争、朝鲜近期的导弹和核武活动、抵御气候变化的努力以及其他双方可能可以合作的议题。中国外交部发言人说，“中美关系保持稳定发展，符合双方利益，也是世界各国期待。我们希望美方真正本着相互尊重精神，同中方相向而行，为维护世界稳定和发展发挥负责任的作用。”

这次见面会有什么看点呢？

首先，这是老朋友再度相会，不是陌生人首次相逢。然而，在他们过去的互动和今天的再聚期间，中美关系发生了天翻地覆的变化。在他们百感交集之时，不知会不会反省各自对下滑的双边关系所负有的责任。

其次，这次“邂逅”发生在两国刚刚经历的一次国内大事之后，及中国的“20大”和美国的中期选举，“20大”确定了中国高层领导人的连续性，中期选举稳定了民主党继续执政的局面，两位领导人大概都有“春风得意马蹄疾”的感觉。心情好，也许更容易谈出一些具体内容。

第三，虽然从2021年2月到2022年7月起，两位领导人平均每个季度就有一次联系，但因为不是面对面，他们或许根本就不知道对方对双边关系的真实看法。这次会面是他们“交换底牌”或者“划下红线”最好的机会。他们可以也必须“谈心”和“交心”，而不是照本宣科。

第四，拜登是自50年前尼克松访华以来美国总统中对台湾问题的历史沿革最烂熟于心并对美国介入台海冲突表态最为决绝的总统。与此同时，拜登也一直强调美国不寻求与中国发生冲突并要为中美竞争加上护栏。中国领导人可以当面请拜登就美国对台海问题的底线做出清晰的表述，因为对中国来说，外部势力介入两岸的统一大业就意味着战争。对拜登来说，他也可以让中国领导人解释北京将会如何在国内和国外推进人类的共同价值。

最后，两位领导人在就台海问题达成一定程度的共识后应该讨论能否落实 中方提出的双边关系的三个确定性 ，即中美必须和平共处、共同致富和一起应对全球挑战。这三个确定性与美国提出的“可以合作、敢于竞争和不怕冲突”有本质不同。如果中方坚持双边合作必须以华盛顿放弃围堵为前提，而美方则认为合作与竞争、围堵可以齐头并进，那目前已经失控的双边关系会继续恶化并可能滑向武装冲突。两位领导人在峰会之后应该任命各自的特使就中美在今后几年如何相向而行举行定期或不定期的谈判，并确认下次举行首脑峰会的时间。

相对来说，中国在今后五年不会发生太大的政策变化，而美国再过两年又会有一次确认下任总统的大选，“鹿死谁手”不得而知。因此，今后两年是稳定双边关系、捍卫印太和平、促进全球发展的决定性时段。

巴厘峰会是两个大国彰显自己负责任风范的开始。