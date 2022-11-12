中国经济的新范式及其后果

三、当前中国经济的新常态

索罗斯先生提到，中国目前一个重要的变化是灵活性的丧失，我非常认可这个结论。这里我稍微展开一下，总结前面提到的六个方面是如何变得僵化的。根据我对中国经济的观察和市场交易经验，我认为目前中国存在六个经济方面的政策目标，正是这种相互冲突的多政策目标，正在让中国经济失去原有的灵活性和应对变化的能力。

首先重要的是，指令经济正在取代市场经济，成为驱动经济行为的一种模式。所谓指令经济，就是政治领导人从自身偏好出发，可能是为了实现某种梦想，或者是为了进行某种准备，例如战争，用强制和诱导的方式，影响经济过程。为了让指令更加顺畅，政治领导人往往倾向于建立自己的经济力量，国有企业就成为了这种政治力量的工具。指令经济与计划经济的差异是，指令经济更加依赖领导人的随意性。在指令经济下面，最重要的是管理层的经济目标，而不再是市场经济下经济主体追求利润最大化的行为。下面就是中国经济最重要的六个指令方向。

第一、供给侧改革。最初想法是提高中国的生产效率，向产业链上游转移，但在执行过程中变成了打压民营企业，产量压缩和市场份额的转移，让国企获得了超额利润；

第二、金融去杠杆和房住不炒。刘鹤先生对于美国两次金融危机的反思总结，认为房地产是中国经济潜在的黑天鹅，控制房地产价格和杠杆水平是核心金融政策之一，但在执行中变成了对民营房地产行业的持续打压；

第三、共同富裕。本意是降低社会不公平，但在执行中变成了压制资本和各种行业的监管政策，尤其是对于互联网平台企业和教育培训行业的任意监管，这种监管，本质上是政府控制大型互联网企业和取缔非官方教辅产业；

第四、双碳减排目标。想法是改善中国的生态环境和可持续发展，但在执行中变成了对产量的缩减，比供给侧的覆盖面更广；同时，对能源结构的影响是全方面的；

第五、硬科技。对具有军事前景的硬科技的倚重。想法是全面提升中国的军事制造能力，但在执行中变成了对政府引导方向的企业的扶植，但是负责这种扶植政策的执行者是政府主导资金，这种引导基金已经暴露出巨大的贪腐行为，比如中国正在进行的对国家芯片大基金的调查；

第六、国家安全。想法是保证中国在极端情况下的自给自足，包括粮食、能源、数据等，但在执行中这几个部分差别很大，数据安全率先破局，粮食和能源提了多年，但是进展不大，因为太难执行。

这就是现在中国经济的多重目标，经济增长率不再是唯一的目标，而这些经济政策目标，破坏了原有的中国经济过程，尤其是非市场化因素的比例越来越高，这些相互冲突的目标因为是最高领导人提出，在政治正确的时代，变成了不可触碰的禁区，违背了中国经济的现实。从而，在2015年之前因为市场体制产生的经济灵活性正在全面走失。

四、中国经济会重复1990年代的日本吗？

这里我们对中国经济的未来做一个简短的展望。在中国，很多人都喜欢讨论日本1990年代的经验。但是实际上，中日可比的部分很少，比如中国2021年人均GDP1.2万美元(全球排名58)，远低于1991年日本的2.9万美元，日本当时是全球人均GDP第六的国家，而美国当年是第13。人均GDP意味着经济成长的机会，所以，中国从理论上，跟1991年的日本并不能简单类比。

所以，我们需要从更深层次来理解中国经济的前景。我们认为，目前中国政府追求的多重经济目标和抗疫的清零政策，对中国经济的前景影响巨大，中国有可能出现一个长期持续的经济下行期。

第一、中国经济的真正风险在于僵化的多重目标严重挫伤企业家精神和营商环境，导致潜在经济增长率快速下行；

第二、抗疫清零政策是历史上与世界各国的疫情防控措施背道而驰，它对中国经济带来了巨大伤害，当下中国经济周期下滑的速度超过了2020年3月份，这在世界大型经济体中是唯一的。同时，中国是全球主要经济体中对受损的消费者、中小企业主补贴最少的经济体，导致了大量的企业倒闭和工人失业；

第三、房地产和金融行业的风险正在蔓延，金融危机的概率正在提高。对地产的信用政策和抗疫疫情政策是引发中国地产危机的真正推手。疫情从两个方面加速了房地产危机的爆发。疫情期间居民收入下降，导致购房能力下降；同时，收入预期的变差导致了居民更低的购房意愿。更重要的是，中国政府强力收缩了对开发商的信贷政策，大量民营开发商债务违约，无法按时交付住房。这是中国系统性金融危机的第一步，房地产相关贷款是中国金融业资产构成的主要部分之一，中国一些村镇银行目前暴露出来的兑付危机只是冰山之一角。我们预期，接下来会有更大一些的城商行和股份制银行出现违约风险，最后有可能出现全国性商业银行的危机。这种情况在过去是不可想象的，因为政府会避免发生，但是，在越来越僵化体制背景下，这一切正在成为现实。

第四、全球供应链正在重新布局，而中国会逐步与全球经济体系脱钩。特朗普时代曾经希望美国企业离开中国，但是收效甚微。正是中国的抗疫清零政策，让大量跨国企业、国际贸易商，甚至中国本土企业，已经或正在准备离开中国。比如，苹果公司正在将越来越多的产品生产转移出中国。之前很多中国观察者认为，产业链转移是一个漫长的过程。但是我们看到，中国的抗疫政策让全球很多国家都切身感受到一个不稳定地区带给生产、通胀的巨大负面冲击，从而使得产业链的转移很可能比预期更快发生。这对中国经济而言，是一个非常糟糕的前景，因为这意味着上千万工作岗位的丧失，对于中国这样一个劳动人口众多的国家而言，这些工作岗位丧失后就不会再回来。

所以，中国不会简单重复日本的故事，中国有自己的节奏，这个节奏是一个悲剧，虽然中国自身的潜在经济增长前景依然良好，但是错误的经济政策导致悲剧正在发生。这个错误的经济政策是中国历史传统的一部分，而全世界对中国经济下行风险的准备还非常不足。

（作者是在中国的一名全球宏观交易员。）