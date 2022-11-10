英文线上讲座：贾庆国教授谈中美关系是否会进入冷战

贾庆国，北京大学国际关系学院教授，教育部中外人文交流基地主任，北京大学全球治理研究中心主任。原北京大学国际关系学院院长。1988年1月在美国康奈尔大学取得博士学位。先后在北京外国语大学、美国佛尔蒙特州立大学、北京大学、美国康奈尔大学、美国加州大学圣迭哥分校和澳大利亚悉尼大学任教，并分别于1985-1986年和2001-2002年在美国布鲁金斯学会从事研究工作。现任第13届全国政协常委、外事委员会委员，民盟中央教育委员会主任；曾先后担任第10届全国政协委员，第11、12届全国政协常委，民盟中央常委。同时担任中华日本学会副会长、中华美国学会副会长和中国国际关系学会副会长，以及美国、日本、韩国、新西兰、香港及国内十余家知名学术刊物编委。主要专业研究方向包括国际政治、中美关系、中国外交和台海两岸关系。已出版专著1部、合著2部、主编10部，并在国内外知名学术刊物和学术论文集上发表中英文学术论文130余篇。