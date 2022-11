裴宜理：哈佛燕京学社的历史、现实与未来

在哈佛大学,哈燕社(一直是一个独立的组织,在法律和财政上同哈佛大学分离)努力在更广阔的学术环境中为访问学者和访问研究员提供更多的奖学金。所有访问学者以及研究员都能从哈佛的教员中分配到一位导师,鼓励他们同导师一同进行定期的学术研讨。访问学者会在研讨会中展示他们的研究,导师主持会议,研讨会在哈佛公开进行。访问研究员将同哈佛人文和社科领域的研究生博士一同参与论文写作训练课程。哈佛教员、硕博研究生发现他们通过和哈燕社的紧密联系,比原先仅有的师生互动学到了更多东西。

在哈佛之外,哈燕社致力于支持具有影响力的亚洲学者,使他们的学术成果能传播给西方听众。例如,资助他们在由一流亚洲研究学者参与的美国亚洲研究学会年会上做主旨演讲。哈燕社还资助了一批出版项目(中英文学术专著和期刊,对用亚洲语言写成的重要学术著作的在线书评等等)。哈燕社同样针对亚洲本土学者在哈佛、美国亚洲研究协会以及其他地区举办的重要亚洲研究会议提供旅行资助。

中心任务(核心使命)

尽管有了这些新的发展,哈燕社的中心任务并没有变化:在亚洲人文和社科领域推动高等教育。作为哈佛大学以及亚洲大学沟通的桥梁,哈燕社会一如既往地去追求这个目标;欢迎亚洲学者到哈佛,同哈佛教授一起做研究,利用丰富的图书资源 (特别是哈佛燕京图书馆)以及其他研究设施;同时,学社将哈佛以及其他大学(包括亚洲以及亚洲之外)的知名教授派往亚洲,特别是到在中国的合作大学,开展讲座。

哈燕社的捐助者查尔斯·霍尔(Charles Martin Hall)在1914年逝世之前的最后心愿和遗嘱中,明确承诺要致力于推动当时被广义地定义为“东方”– 即“日本、亚洲大陆、土耳其以及欧洲的巴尔干国家”– 的高等教育(注:霍尔最后的心愿和遗嘱(Last Will and Testament of Charles M. Hall), 1914年11月1日)。十四年之后,他的愿望随着哈燕社的成立而实现;哈燕社旨在“开展和支持有关中国、亚洲大陆其他地区和日本、土耳其以及欧洲巴尔干国家的文化的研究、教学及出版工作……。”哈燕社明确承诺“为训练有素的中国和西方学者提供研究资助,并开展文理学院研究生的教育工作,……并在中国支持探索、发现、收集和保护文物,或是资助博物馆及其他机构从事前述工作(注:哈佛燕京哈燕社协定(Harvard-Yenching Institute Agreement of Association),1928年1月4日)。”

哈燕社成立于中国军阀割据的混乱时期,当时中国许多古代文化遗产受到战乱毁坏的威胁,哈燕社认为其使命即保护与阐释——而不是改造——中国传统文化和价值。基于此,哈燕社同当时在华传教的西方势力有本质的不同。在最后的遗嘱中,霍尔先生对于如何资助亚洲地区的教育事业有明确要求:“任何财产都不可用于神学教育(注:霍尔最后的心愿和遗嘱(Last Will and Testament of Charles M. Hall), 1914年11月1日)。” 尽管霍尔以及其财产受托人倾向于同中国的教会大学(特别是燕京大学,也有美国教会支持下的其他教会大学)建立紧密的合作关系,他们这么做并不是因为想要使中国皈依基督教,而是赞同教会学校自由教学的办学主旨。霍尔本人就毕业于基于宗教信仰成立的文理学院(奥柏林学院);作为一名科学发明家和成功商人,他坚信这类教育机构的优势。同理,哈燕社也认为中国的教会大学为保护中国文化提供了最大的希望。他们重视建立图书馆、博物馆作为保存文化价值的场所,为了激发批判性思维以及纵览全球的视野而开设多元文化课程,这些都与哈燕社的追求目标相一致。

对中国教会大学而言,与哈燕社合作以加强国学研究,被看作是让中国人皈依基督教这一更高宗教目标的途径。但对哈燕社而言,与教会大学合作则是其实现学术追求这一更高世俗目标的途径。目的是文化挖掘和保护,使中国丰厚的历史传统宝藏因此有可能免去战乱毁坏以及即将到来的革命的威胁。在哈燕社眼中,教会大学的角色就是把“西方科学方法”运用到中国文化研究中去。这样的研究方法,在哈燕社理事们看来,不仅对中国未来的世世代代,甚至对整个世界文明来说,都是至关重要的贡献。

但是哈燕社的领导人从来没有清晰地阐释过运用到中国研究中的“西方科学方法”的准确内涵,呈现出某种未经检验的文化帝国主义,即哈佛学者(以及他们在燕京和其他教会大学的学生)所采用的研究方法被理所当然地认为优于中国本土汉学家的研究方法。正如樊书华准确所述,虽然许多重要的亚洲研究成果——不管是在亚洲还是哈佛,都归功于哈燕社,但学社同时也要为一些在文化上表现麻木及令人不悦的事件负责。 绝大多数这些不幸的历史插曲可以归结于哈燕社早期领导对“科学”优越主义的盲从,他们信奉精英主义和卓越学术级别化的观念,而其中哈佛确立了全球标准。虽然哈燕社没有试图改变中国文化本身,但它确实试图改变对中国文化的研究, 以此能更好地符合西方学者所认为的最先进的国际学术标准。

如今的哈燕社已经意识到,哈佛大学师生从亚洲本土学者身上可以学到的东西至少与后者从他们身上能学到的一样多。虽然哈燕社的创立目标——通过对中国和亚洲文化的深入研究来推动高等教育——依然没有改变,但哈燕社不再具有认同自己是霸主的等级观念:即哈佛的教授高居学术顶层,受过哈佛教育但在其他高校的学者屈居第二,而所有其他人叨陪末座。哈燕社新启动的项目,如本地工作坊和和联合学位培养计划,都是以与亚洲数十所伙伴大学密切合作的方式开展,从而认可多种充满活力而又杰出的亚洲文化研究中心。

最近在大中华主要高校中蓬勃发展的的跨学科中国学研究院项目(和在日本一流高校开展的日本学项目类似)令人兴奋, 这些发展定会挑战西方现存的对这些领域的界定。这些项目是否最好是用英文还是用亚洲语言来开展,是否是对国家“软实力”还是对纯学术贡献更多,以及是否是更多地促进文化多元化还是全球同质化,这些都是非常值得讨论的议题。哈燕社在这些复杂和具有争议性的问题上并没有表达官方立场。但是哈燕社的确欢迎在当前趋势中所展示出的更新中国学的努力。哈燕社希望并为此感到欣慰,在其九十年的重要历程中,能为目前在中国以及世界范围内的大学和研究机构复兴中国文化研究贡献微薄之力。

作为哈燕社社长,我谨表示对斯克兰顿大学(University of Scranton) 樊书华教授撰写哈佛燕京学社极富教育意义的早期历史,以及山东大学刘家峰教授认识到该书的学术价值并及时促成本书翻译出版表示真挚的感激。

【延伸阅读】

哈佛燕京学社为何能取得这样大的成绩

澎湃新闻网,2019年8月23日

哈佛燕京学社于1928年成立。司徒雷登及其同事最初的办学目的,即“促进中美之间的跨文化理解”,在哈佛燕京学社的历史发展中得以继续发扬光大。 本文录自《燕京大学与中西关系》 “ 哈佛燕京学社 ” 一节。该书作者是菲利普 · 韦斯特( Philip West ), 1971 年获哈佛博士学位,由程龙译成中文,北京师范大学出版社 2019 年 6 月出版 。

燕大校园生活中倒是有一个机构不受动荡的国民党统治的影响,那就是“哈佛燕京学社”。燕京大学通过该学社与哈佛大学的联系,有利于提高燕大在中国的声誉。而学社的名字本身也能帮助西方学生了解燕大。哈佛燕京学社1928年根据马萨诸塞州法律成立,并存续了50多年。学社的目的与“生命社”的宗旨几乎完全一样。20世纪20年代末到40年代初,哈佛燕京学社的3位总干事(与其他研究人员不同)刘廷芳、博晨光和洪业都是“生命社”的早期成员,这也并非巧合。诺思(Eric M. North)是学社的董事,1928—1966年他在董事会工作了近40年(1954—1966年还担任董事会的副主席),他还长期担任美国圣经协会的会长。对上述人员来说,宗教与学术总是结合在一起。

燕大对学社的支持有多种原因。一是对学术研究的尊重,这是中国从近代以前遗留下来的传统。二是相信教育以及作为高等教育一部分的学术研究可以救国。支持哈佛燕京学社的另一个原因,是燕大相信学术可以帮助师生们跨越民族主义的障碍,这在中西文化之间不算难事,毕竟燕大从一开始就与美国有着联系,但中日之间的障碍就更加难以逾越。社会主义革命后,哈佛燕京学社也未能超越意识形态和政治制度的差异。20世纪30年代末,一些学者和学社紧密合作,如陆志韦、聂崇岐、侯仁之、翁独健、齐思和等人,但20世纪50年代初,当学校面临革命思想的严峻挑战,行政管理陷入混乱时,他们却都变成了学校里的积极反对者。

司徒雷登早年在中国所写的文章中称自己是一名学者。但在燕大,他却把自己当作其他人从事学术研究的助手。包贵思女士曾依据她在燕大的经历,撰写了一部未出版的长篇小说《泉水之源》,她在文中描述,司徒雷登的工作并不是建立一所学校,而是一所研究机构,即哈佛燕京学社。在小说当中,司徒雷登因此得到的荣誉,比他创建世界著名大学和不带任何偏见地探索知识都要高得多。当革命迫使学社中断与美国的联系时,包贵思不免对逝去的过往感到惋惜,“那时候,无论中国人还是西方人都具有双向思维,不同种族和文化之间尚有交流,但这样的局面很快消失,在我们这个时代将不会重现。随之而去的,还有斯顿(司徒雷登在小说中的化名)的研究机构,其原本的梦想是推动世界各国相互理解和世界和平”。当然,燕大其他教员并不赞同包贵思对学术研究的推崇,他们甚至质疑学术的终极价值。然而,哈佛燕京学社却成了模范,建立了一套现仍在使用的学术研究体系,并最终影响了西方人对东亚的认识和了解。它也代表了一种专业学术机构多元化的国际主义精神,在全世界范围内,这种精神仍在各个领域的学术研究中蓬勃兴盛。

从20世纪20年代初开始,司徒雷登就开始和霍尔资产公司的董事们接触,但并未马上获得实质的经济资助。1925年,哈佛商学院研究生院院长、哈佛大学资金募集委员会主席顿汉(Wallace B. Donham)也非常积极地想从霍尔公司得到这笔资金(顿汉在后来的1928—1954年担任哈佛燕京学社董事,1934—1954年担任董事会主席)。霍尔公司的董事亚瑟·戴维斯(Arthur Davis)告诉顿汉霍尔地产公司在资金使用上的规定,并敦促他和当时尚在纽约的司徒雷登联系。1926年,顿汉带着戴维斯的建议,与司徒雷登进行了数小时的长谈,并提议出资建立一个研究机构,同时在燕大和哈佛设立中心,其目的是“推进中国文化领域的研究、教学和出版”,其任务是“以美国的学术兴趣和学术批判方法来鼓励中国的东方研究”。这项任务的完成将依靠“哈佛大学的西方学者和相关教育资源的帮助”,该机构的另一个目的是“为传播和继承中国文化培养中国学者和学生”。