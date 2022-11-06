常启德：美中不应该错过拯救世界的历史性机遇

随着在埃及召开的联合国气候变化大会 (COP 27) 的临近，世界各国面临着两条道路之间的严峻选择。在我们现在所选择的道路上，我们不断地消耗地球上的自然和动物资源，并排放有毒物质，导致了气候变化及随之而来的洪水、火灾、饥饿、疾病、被迫移民以及战争。然而，另一条道路则通向生存、可持续的经济增长、共同繁荣以及和平。任何接受气候变化科学事实的人都明白，这条道路是我们唯一的选择。

选择第一条道路很简单，它只要求我们继续做我们正在做的事情。第二条道路却是艰难的，它需要全球团结和启动结构性变革。这种变化需要所有国家的领导人之间的合作，特别是美国和中国。这两个国家是世界上最大的经济体，它们也是最大的碳排放国。他们有能力、有知识、有责任开辟一条通往可持续发展之路。

常启德认为，美国和中国在道义上有责任帮助修复其开采能源和排放废物对贫困国家造成的损害，这些国家的人民几乎没有从生产的财富中获得任何好处，对目前面临的紧急气候情况的责任最小，却遭受着最大的痛苦。此外，采取行动应对气候变化符合两国的政治和经济利益。减少碳排放可以与经济发展携手并进。投资可再生能源的经济体将以持久和公平的方式增加其财富，并在面对健康、移民和经济方面的其他危机时保持稳定。

作为反例，中国今年遭受了创纪录的热浪与干旱。与此同时，气候变化导致了美国全国各地的灾难 — — 从加利福尼亚的火灾到佛罗里达的洪水，导致数十人死亡和数百亿美元的损失。如果我们坚持现在所选择的道路上，这些已发生的灾难与即将发生的事情相比是很小的灾难。

常启德表示，美国和中国可以各自采取应对气候变化的行动，但两国也必须超越目前的紧张关系并开展合作。美中拥有巨大的人力资源、科学创新和制造能力，可以推动向可再生能源的快速转型。美中共同的努力远远大于各自为阵的努力。两国的共同影响将促使其他国家提升其应对气候变化的行动。美国和中国必须以身作则，重振两国在气候问题上的联合行动。

当然，常启德承认，由于两国的经济仍以化石燃料为基础，这样的合作是困难的，但尽管如此，合作仍然是可能的。早在十多年前，美中国合作为全球气候变化行动奠定了基础，并为2015年的《巴黎协定》以及2021年的《格拉斯哥的气候协议》铺平了道路。

常启德称，此刻是恢复美中关系的时刻。两国领导可以在气候问题上进行合作，共同开辟一条可持续发展的道路，使全人类受益。