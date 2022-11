政策的另一核心内容。共和党信奉“小政府”,认为政府过多插手经济会降低效率、扼杀创新、阻碍经济发展,同时容易滋生腐败、导致垄断。用时任总统里根的话说:“英文当中最可怕的九个字是:我是政府的,我来帮忙。”[ 英文原文是“The nine most terrifying words in the English language are: I’m from the government, and I’m here to help”,见https://www.reaganfoundation.org/ronald-reagan/reagan-quotes-speeches/news-conference-1/。1981年1月20日,里根在就职演说中说了另外一句关于“小政府”的名言:“在当前的危机中,政府不能解决我们的问题,因为政府本身就是我们的问题。”(In this present crisis, government is not the solution to our problem; government is the problem)] [10] 放松政府管制主要通过两个途径,一是直接通过国会修改相关法律,二是修改行政部门根据法律制定的行政法规。修改法律相对较难,因为需要国会两院表决通过。虽然2017-2018年共和党在参众两院均占据多数,但其议员在许多政策问题上并不是铁板一块,共和党在2010-2016年的历次选举中屡屡承诺控制总统和国会后将立即废除“奥巴马医改法”,至今未能成功即是一个例子。此外,2018年中期选举前共和党在参议院100个席位中仅占有51席,由于参议院特有的经常需要60票才能结束“拉布”(filibuster)的规则,即使共和党所有议员都按党派投票,如果同时没有至少9名民主党参议员的支持,许多法律还是不能通过。[ 由于传统的原因,美国参议院议事规则极其复杂。简单地说,参议院就某一议案表决之前,如果有议员反对该议案,可以通过不间断的发言辩论阻止表决,而要结束这种所谓“拉布”式的辩论,一般需要60名参议员的同意(涉及行政官员和法官任命等事项简单多数同意即可)。换句话说,许多议案的通过需要得到至少60名参议员的支持。特朗普多次表示这种规则不符合民主原则,应当改变,但共和党参议院共和党领袖米奇·麦康奈尔(Mitchell McConnell)也多次明确表示不会完全放弃这个传统的议事规则。] [11] 相比之下,修改行政法规则要容易得多。如同其他国家一样,美国国会作为立法机构在通过的许多法律中,经常需要授权政府行政部门为贯彻法律制定具体的实施细则,即行政法规。美国政府行政部门受总统管辖,各行政部门首脑由总统提名并经参议院批准后任命,因此,常常可以通过制定新的或修改现行的行政法规达到放松政府管制的目的。[12] [ 另一方面,通过修改行政法规放松管制也有相当的不确定性。根据宪法,行政部门必须执行国会通过的法律,行政法规无论如何修改均不得超出法律规定的范围,更不能违反宪法。因此,如果有相关个人或机构认为修改的行政法规违反了宪法或法律,可以向法院提起诉讼,要求法院裁定修改的行政法规无效;法院即使最终裁定没有违反宪法或法律,在诉讼期间也经常下令暂时停止执行经修改的行政法规。特朗普执政伊始颁布了一系列涉及旅行和签证的行政命令,部分州政府将其告上法庭,就获得了一些联邦地区和上诉法院要求暂时停止执行的裁决。]

特朗普主要试图通过修改行政法规减少政府管制。他就职当月即签署行政命令,要求联邦政府在颁布任何一个新的法规时,必须同时取消两个现行的法规,而且不得增加新的成本。[ Keith B. Belton, “Deregulation Under President Trump: Behind the Numbers,” Industry Week, March 8, 2018, available at: https://www.industryweek.com/economy/deregulation-under-president-trump-behind-numbers. ] [13] 数据显示,特朗普上任第一年颁布的各类行政法规明显少于同期的小布什和奥巴马总统。包含联邦政府所有行政法规的《联邦法规大全》(Federal Register)的页数从2016年底的95894页减至2017年底的61308页。[ Terry Jones, “Deregulation Nation: President Trump Cuts Regulations at Record Rate,” Investor’s Business Daily, August 14, 2018, available at: https://www.investors.com/politics/commentary/deregulation-nation-president-trump-cuts-regulations-at-record-rate. ] [14] 特朗普尤其注重放松能源和环境领域的政府管制。奥巴马的8年执政时期强调应对气候变化,全力推进清洁能源,制定了一系列限制温室气体排放的行政法规。特朗普则否认长期气候变化,曾说它是中国为打击美国制造业而编造的谎言(特朗普上台后表示承认气候变化,但仍然否认是人为因素造成的),同时认为奥巴马执政时期制定的环保政策严重阻碍了包括煤炭在内的美国传统能源工业的发展。为减少有关环保的政府管制,他任命以反联邦环保法规出名的斯科特·普鲁伊特(Scott Pruitt)为联邦环境保护局局长(普鲁伊特曾经是俄克拉何马州司法部长,代表州政府将联邦环境保护局13次告上法庭)。普鲁伊特2018年7月因丑闻被迫辞职后,其副手安德鲁·韦勒(Andrew Wheeler)接替他代理局长,也是一个“气候变化否认者”(climate change denier),曾代表美国煤炭公司游说政府,反对奥巴马政府的环境保护措施。根据《纽约时报》的统计,特朗普政府2017年以来一共废除、延期执行、修改了78条环保行政法规,涉及空气污染和排放、采矿、基础设施、有害物资及水污染等。[15] [ Nadja Popovich, Livia Albeck-Ripka and Kendra Pierre-Louis, “78 Environmental Rules on the Way Out Under Trump,” The New York Times, December 28, 2018. ]

任命保守派人士担任联邦法官也是共和党人几十年来刻意追求的目标。法国思想家托克维尔早在1835年就指出,几乎所有的美国政治问题或迟或早都会变成司法问题。美国法院作为独立的、有权解释宪法和法律的司法机构,对美国社会的政治、经济、文化诸方面的发展影响巨大,加之联邦法官不是民选,而是经总统提名和参议院批准,任职终身,因此,决定法官人选可以在相当大的程度上决定美国社会的走向。总体来讲,从罗斯福新政后期到20世纪70年代,美国最高法院基本受民主党自由派控制,做出了许多对美国社会发展具有里程碑意义的重要裁决,包括1954年结束公立中小学种族隔离的“布朗诉教育局”案(Brown v. Board of Education)、1964年限制警察滥用权力的“米兰达诉亚利桑那州”案(Miranda v. State of Arizona)、1971年保护言论和出版自由的“纽约时报公司诉美利坚合众国”案(New York Times Co. v. United States),以及1973年宣布人工堕胎属于宪法保护权利的“罗伊诉韦德”案(Roe v. Wade)。20世纪七八十年代以来,包括美国传统基金会(Heritage Foundation)和联邦党人学会(Federalist Society)在内的保守派组织开始特别关注选拔、培养和提名未来的保守派法官;更由于共和党总统也恰好幸运地获得更多提名法官的机会,[ 从1968到2018的50年间,共和党和民主党执政分别占30和20年,但共和党总统一共任命了11名最高法院法官(尼克松总统任命了3名,里根、老布什、小布什和特朗普总统各任命2名),民主党总统则一共只任命了4名(克林顿和奥巴马各2名,卡特未有机会任命最高法院法官)。] [16] 美国最高法院的判案倾向开始右转,在堕胎、保护选民投票权利、竞选资金以及移民政策等方面做出了一系列对保守派有利的重要判决。至2018年10月强硬保守派人士布雷特·卡瓦诺(Brett Kavanaugh)取代被称为“摇摆票”(swing vote)的安东尼·肯尼迪(Anthony Kennedy),基本完成了最高法院从左到右的转变。[17] [ 美国民主党和自由派竭尽全力阻止卡瓦诺得参议院批准,其力度甚至超过反对尼尔·格萨奇(Neil Gorsuch),原因即是格萨奇接替的是保守派法官安东尼•斯卡利亚(Antonin Scalia),而卡瓦诺接替的是中间派法官肯尼迪,打破了自由派和保守派之接的微妙平衡。]

从特朗普上任至2018年底,除一些特别法院(例如国际贸易法院、军事上诉法院等)之外,特朗普己经任命了2名联邦最高法院法官、30名联邦巡回法院法官和53名联邦地区法院法官。[ 此外,特朗普任期第二年任命的联邦法官超过里根以来所有总统同期任命的法官人数,而且在个联邦巡回法院中(美国一共有12个联邦巡回法院),特朗普任命的法官所占的比例已超过25%。见https://www.npr.org/ 2019/01/02/681208228/ trumps -judicial-appointments-were-confirmed-at-historic-pace-in-2018。] [18] 相比之下,奥巴马执政8年期间,也只任命了2名联邦最高法院法官、55名联邦巡回法院法官和268名联邦地区法院法官。特朗普上台后发现有许多联邦法官席位空缺,曾经指责奥巴马失职,其实失职的不是奥巴马,而是其时由共和党控制的、想方设法拒绝批准或拖延讨论多名奥巴马提名的法官的参议院。

特朗普政府过去两年间在减税、放松政府管制以及任命保守派法官方面堪称政绩显著,但严格地讲这些政策都很难打上特朗普本人的烙印,因为它们本来就是传统的共和党政策,任何一位共和党人上台都应当会推行类似的政策,加之国会两院过去两年间均由共和党控制,也应当会取得类似的成果。以减税为例,共和党长期致力于减税(美国公司所得税率在2017年减税前高达35%,连奥巴马都建议降低税率),众议院前议长保罗·莱恩(Paul Ryan)更是以税务专家出名,多年来将改革税法作为其最重要的立法工作,《减税与就业法》的通过与他的推动和专业知识的积累紧密相关。至于任命联邦法官,特朗普经常说格萨奇和卡瓦诺得以担任最高法院法官是他上任后赢得的重大胜利之一,但该功劳首先不应记在特朗普名下。一方面,特朗普之所以有机会任命格萨奇,完全是因为共和党控制的参议院拒绝讨论奥巴马提名的法官,使最高法院在将近14个月中一直空缺一名法官;在民主党人看来,这个机会根本就是共和党参议员从民主党手中“偷来”的。[ 2016年2月,最高法院法官斯卡利亚突然去世,奥巴马一个月后提名梅利克•加兰德(Merrick Garland)接任,但控制参议院多数席位的共和党以2016年总统预选已经开始为理由,破天荒地拒绝就其提名采取任何行动(包括拒绝举行听证会或表决),直接导致特朗普有机会在2017年1月底提名格萨奇继任斯卡利亚。] [19] 另一方面,就提名的最高法院法官人选而言,与其说是特朗普挑选了格萨奇和卡瓦诺,还不如说是特朗普顺从保守派意愿,挑选了传统保守派喜欢的人选。2016年大选之前,特朗普公布了一个21人的大名单,承诺上台后将从该名单中挑选最高法院法官。美国传统基金会和联邦党人学会被普遍认为对该名单的确定影响巨大,康涅狄格州民主党参议员理查德·布鲁门特尔(Richard Blumenthal)甚至认为特朗普把挑选法官的工作“外包给了”(outsourced)美国传统基金会和联邦党人学会。[ Bradford Richardson, “Trump ‘Outsourced’ Supreme Court Pick to Federalist Society, Heritage Foundation,” The Washington Times, July 8, 2018.] [20] 另外,格萨奇和卡瓦诺能够克服各种障碍、获得参议院批准,也完全是因为共和党控制了参议院,尤其是麦康奈尔作为近几十年来共和党影响力最大的国会领袖,数年来一直将阻扰奥巴马任命自由派法官和支持特朗普任命保守派法官作为自己工作的重中之重,他应当是特朗普两年内能够任命如此众多的联邦法官的头号功臣。[ 在批准格萨奇为最高法院法官之前,参议院根据当时的议事规则也需要60票的多数才能结束关于批准最高法院法官提名的“拉布”式辩论(见前注释11)。共和党当时只有52名参议员,民主党也仅有3名参议员表示支持格萨奇,为保证格萨奇的提名得到批准,麦康奈尔及其他共和党参议员不惜动用“核选择”(nuclear option),将结束最高法院法官任命辩论的人数从60票降至简单多数。] [21]

二、独特的个人风格

如果说特朗普的政策总体来讲并非独特(下文第四部分除外),然而他执政的个人风格则是独特至极,而其中最独特之处则是他说话没有遮掩、信口开河。

特朗普应该是美国历史上说话最随意,也最不靠谱的总统。第一,他讲话可以完全不顾事实,无中生有。美国情报和司法检察机构认定俄罗斯政府“非法”干涉了美国2016年的总统竞选,特朗普一方面不知何因极不情愿承认,另一方面在被迫承认时又常常毫无根据地拉上其他国家,说这些国家也干涉了美国当年的选举。根据美国政府自己统计的数字,2017年美国对中国货物贸易逆差额是3752亿美元(中国统计数字为2758亿美元),特朗普非说是5000亿美元。美国近些年鸦片类药物(opioids)泛滥成灾,2017年有7万多人死于过量服用,超过整个越南战争20年期间美军死亡总数,2018年9月国会两院几乎全票批准拨款援助受害者,极少数反对票统统来自共和党议员,特朗普却说“民主党支持很少”。[ 特朗普上台九个月后才宣布鸦片类药物泛滥为“健康紧急事件”(health emergency),但因不愿为此拨款而拒绝宣布其为“全国紧急事件”(national emergency)。] [22] 美国宪法规定“出生地权利”(jus soli)原则,除极少数特殊情况以外,出生在美国的人可以自动成为美国公民。为了大幅度减少合法移民人数,特朗普主张废除这种制度,称其世界上美国独有,而实际上至少有30多个其他国家有类似法律。《华盛顿邮报》沙特阿拉伯籍专栏作家贾马尔·卡舒吉(Jamal Khashoggi)在沙特驻土耳其伊斯坦布尔领馆遇害之后,特朗普不愿改变美国对沙特的政策,理由之一是沙特要从美国购买4500亿美元的武器装备和其他货物,但2016年沙特从所有国家进口货物总额才1310亿,其中第一是中国,也只有195亿。[ 数据来自Office of Economic Complexity网站,见https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/sau/。] [23] 2018年10月底,距美国2018年中期选举不到两周的时间,民主党在民调中领先。为了扭转逆势,特朗普承诺要在中期选举前再通过减税法律,给中产阶层减税10%,而此时国会已经休会,议员都回到各自选区忙于竞选,根本没有任何可能通过减税法律。欧盟起源于1951年成立的欧洲煤钢共同体(European Coal and Steel Community),目的是在第二次世界大战后促进包括法国和德国在内的部分西欧国家的经济合作,防止它们之间再次发生战争,特朗普却说是为了对付美国。特朗普违反惯例上任近两年没有去前线看望作战部队,遭到舆论抨击,2018年圣诞节期间终于去了伊拉克,对官兵讲话时吹嘘他2018年给军人涨薪,说是十几年来的第一次,还说2019年的涨幅超过10%,实际上过去十几年来美国军人的薪酬每年都有增长,2019年的增幅也只有2.6%,低于2010年奥巴马执政时的3.4%。[ 数据来自美国国防部官方网站,见https://militarypay.defense.gov/Pay/Basic-Pay/AnnualPayRaise/。] [24] 朝鲜领导人金正恩2018年6月会见特朗普之后答应归还一些美军士兵的遗体,特朗普为了表功说许多参加他竞选集会的人向他表示,希望能见到死在朝鲜的儿子的遗体,但朝鲜战争1953年签订停战协议后就已结束,当时有儿子参加朝鲜战争的人到2016年至少有一百多岁,几乎可以肯定没有许多这样年迈的父母参加了特朗普的竞选集会。

第二,特朗普可以完全不顾自己的总统身份,什么话都说。加利福尼亚州民主党黑人女众议员玛克辛·沃特斯(Maxine Waters)是民主党反对特朗普的激进派,特朗普无数次说她“智商低下”。美国全国广播公司(NBC)电视节目主持人查克·陶德(Chuck Todd)不知如何得罪了特朗普,特朗普在一次竞选集会上公开骂他是“狗杂种”。美国有线电视新闻网(CNN)记者吉姆·阿克斯塔(Jim Acosta)在白宫记者招待会上提问,特朗普不仅拒绝回答,反而指责他是一个“坏人”。白宫前少数族裔顾问奥玛罗萨·曼尼戈尔特(Omarosa Manigault)写书透露白宫内情,特朗普侮辱她是“一条狗”。美国情报机关认定卡舒吉之死与沙特王储有关,特朗普因不愿惩罚沙特而拒绝承认,当问到谁应对卡舒吉之死负责时,他回答说:或许整个世界都要负责,这是一个残忍的世界。2018年中期选举前,美国司法部因涉及内幕交易和贪污竞选捐款罪起诉两名共和党在任众议员,特朗普居然抱怨司法部在帮民主党的忙,全然不顾作为行政部门的首脑,不受政治因素影响严格执法是他郑重宣誓要遵守的宪法职责。对于特朗普自己任命的前司法部长杰夫•塞申斯(Jeff Sessions),仅仅由于他根据法律回避“通俄门”的调查,特朗普恼羞成怒,认为塞申斯没有尽到保护总统的责任,多次公开羞辱塞申斯,甚至说自己根本就没有司法部部长。[ 截至本文完稿日,特别检察官穆勒关于“通俄门”的调查尚未结束,该调查内容和影响不在本文范围之内。] [25] 特朗普前私人律师迈克尔•科恩(Michael Cohen)被称为是专门帮助特朗普“搞定事的人”(fixer),他承认通过支付封口费非法影响选举,纽约联邦检察机关认定科恩在犯罪中与“个人甲”(Individual-1,指特朗普)协调并“受其指示”,文件公开后特朗普骂科恩是告密的“老鼠”(rat),还说这份文件“完全证明总统清白,谢谢!”[ 美国不少评论认为,这些文件表明特朗普已经犯罪,而且如果他不是总统应该已被起诉。关于是否可以起诉在职总统,美国宪法没有明文规定,最高法院没有就此做出过裁决,法律专家也有不同意见。美国司法部的法律顾问办公室(Office of Legal Counsel)曾通过备忘录形式发表意见,认为在职总统不应受到起诉,否则会对美国政府的正常运行造成极大混乱;如果需要起诉总统,首先应该通过宪法规定的程序将其弹劾。] [26]

第三,特朗普可以毫无顾忌,放肆自我吹嘘。他多次说自己是天才,上过常青藤大学,词汇丰富,比律师更懂税法,比经济学家更懂经济,比将军更懂战争,比世界上任何人都更懂贸易、法院和银行。美国经济在他任内延续奥巴马时期的复苏趋势,失业率降至50年来的最低水平,他说目前美国经济是“历史上最好的”(事实上无论从失业率、财政赤字,还是居民收入、国内生产总值增长,此时的美国经济都不能称是历史最佳)。2017年底美国通过《减税与就业法》后,他上百次地说其减税规模是美国历史上“最大的”(事实上该次减税额只占美国国内生产总值的0.9%,远远低于里根1981年减税时达到的同等情况的2.89%,甚至还低于奥巴马执政时期的两次减税)。[ Glenn Kessler, “Fact Check: Biggest tax cut in U.S. history?”, The Washington Post, January 31, 2018. ] [27] 2017年飓风“玛利亚”袭击美国属地波多黎各,特朗普说其政府的救济措施非常及时到位,可以评“A+”(事实上“玛利亚”导致大约3000人死亡,其中极少部分直接死于飓风,其余均是因为灾后救济乏力所致)。[ Amy B Wang, “Sorry, Mr. President: The Hurricane Maria death toll in Puerto Rico Didn’t Grow by ‘Magic’,” The Washington Post, September 15, 2018. ] [28] 美国2018年第二季度国内生产总值增长率(4.2%)高于2018年6月底的失业率(4.0%),特朗普说是百年不遇(实际上在此之前有统计数字的70年间,美国国内生产总值增长率高于失业率的情况至少出现过185次)。[ Linda Qiu, “Trump Falsely Claims G.D.P. Growth Is Higher Than Unemployment ‘For the First Time in 100 Years’,” The New York Times, September 10, 2018. ] [29] 中美之间爆发经贸摩擦,特朗普说中国绝对尊重他,因为他有一个“非常、非常大的脑子”。法国巴黎发生“黄马甲”暴力事件,特朗普毫无根据地说示威者呼喊“我们要特朗普”(We want Trump)。美国特别检察官罗伯特·穆勒(Robert Mueller)就“通俄门”调查向特朗普发出“问题清单”,特朗普说问题非常容易,全由自己回答,但他的律师、纽约前市长鲁迪·朱利阿尼(Rudy Giuliani)说特朗普花了三周时间回答通常只需两天回答的问题,简直是个噩梦。[ Elaina Plott, “The White House Has No Plan for Confronting the Mueller Report,” The Atlantic, December 6, 2018. ] [30] 2018年9月25日,特朗普在联合国大会上发表讲话,大言不惭地说他执政不到两年,取得的成就已超过历史上几乎所有其他总统,引起来自世界各国代表的公开嘲笑。[ 2011年白宫记者晚宴上,美国著名脱口秀笑星塞斯·迈尔斯(Seth Meyers)表示不相信特朗普会参加总统竞选,说如果他竞选将会是一个笑话。5年之后,特朗普居然竞选成功,但因其许多言行大概也真成了当今全世界最大的笑柄。] [31]

第四,特朗普可以完全不顾逻辑,毫不掩饰地使用双重标准,矛盾百出。奥巴马任期内,美国经济走出金融危机,失业率降至5%以下,特朗普在竞选中却说失业率数据是“虚假的”,是“历史上最大的笑话”,因为真正的失业率超过40%。特朗普上台后失业率继续下降,尽管是同样方法统计出来的数字,特朗普这次却说是完全真实的。关于他和沙特阿拉伯、俄罗斯的经济关系,特朗普一会儿说他在这两个国家有很多朋友,赚了许多钱,一会儿又说他与两国没有任何金钱关系。奥巴马在任时,特朗普曾多次抱怨奥巴马花太多时间休假打高尔夫球,讽刺他工作懒惰,并表示自己当选后将忙于工作,不会有时间打球,可特朗普上任后打球休假的时间远远超过奥巴马。[ Philip Bump, “Trump Played so little Golf Last Month that He Tied Obama,” The Washington Post, November 23, 2018. ] [32] 2018年中期选举前,特朗普说他本次虽然不参加选举,但选举仍然会是对他的一次“全民公投”(referendum),因此希望他的支持者积极投票。选举结果共和党在众议院惨败,特朗普居然说共和党几乎取得了“完胜”,同时又推卸责任,说共和党人输掉席位与己无关。2018年12月11日,特朗普与民主党国会领袖在白宫商讨移民问题,他说为了保护美国边境他会“自豪”地关闭美国政府,并主动承担责任,说不会责备民主党人,但仅仅几天之后当他真的部分关闭联邦政府时,又改口说是民主党的责任。特朗普当选后,美国股票市场一度屡创新高,成了特朗普最喜欢吹嘘的话题之一,2018年美国股票市场下跌,表现之差超过2008年金融危机以来的任何一年,特朗普又反过来说是美国联邦储备银行的过错。特朗普说话漏洞百出,前后矛盾,以至于他的律师坚决反对他在“通俄门”调查中对特别检察官作口头证词,因为他说话不撒谎或不前后矛盾的可能性会是百分之零。[ 特朗普的前白宫首席经济顾问加里·科恩(Gary Cohn)说特朗普是一个“专业骗子”(professional liar)。见Bob Woodward, Fear: Trump in the White House (New York: Simon & Schuster, 2018), p.209。] [33] 朱利阿尼甚至说除非他“死了”(over my dead body),否则绝不会允许特朗普作口头证词。[ Sean Sullivan, “‘Over my dead body’: Giuliani dismisses prospect of Trump interview with Mueller”, The Washington Post, December 16, 2018. ] [34]

特朗普讲话极度随意已是不争的事实。根据《华盛顿邮报》的统计,从2017年1月20日至2019年1月20日,特朗普所有公开讲话之中至少包括有8158句“不真实或误导性陈述”(false or misleading statements),基本每天11句(特朗普刚上台前9个月内平均每天有五句,到2018年中期选举前的50天里上升到每天30句)。[ Available at: https://www.washingtonpost.com/graphics/politics/trump-claims-database/?utm_term=.86b39db0d878. ] [35] 特朗普入主白宫后,创造“另类事实”(alternative facts),自己大话假话不断,反而攻击主流媒体是“虚假新闻”和“人民公敌”(enemy of the people),被许多评论认为是向“事实宣战”(war on truth)。[ 美国保守派评论员马克·梯森(Mark A. Thiessen)2018年10月11日在《华盛顿邮报》发表专栏文章,虽然承认特朗普说了很多谎话,但他同时认为特朗普可以成为当代“最诚实的总统” (most honest president),因为他上台后真实地履行了他的许多竞选承诺,包括将美国驻以色列大使馆移至耶路撒冷、修改北美自由贸易协定、退出伊核协议,等等。] [36] 由于特朗普说了如此多的假话,美国主流舆论界就是否应直接称特朗普是骗子有过讨论。一派意见(比如保守的《华尔街日报》和Fox电视台的一些编辑和评论员)认为,骗子的定义是故意撤谎,而特朗普是否故意撤谎记者并不知道,所以只能具体说特朗普有哪些说话不符合事实,而不能下结论说他撒谎。另一派意见(比如自由派的美国有线电视新闻网和MSNBC)认为,特朗普说了如此多的假话,而且许多假话是如此之假、被重复是如此之频繁,根本不可能不是故意说的,因此他们认为应当理真气壮地称特朗普为骗子。[ 另一方面,尽管特朗普讲话在读书人看来有这样那样的毛病,但他用词相对简单,说话流利,较接地气,真话和假话都是直来直去,给人一种说话直率、不装腔作势的感觉。相比之下,希拉里·克林顿讲每句话似乎都要考虑半天,生怕得罪人,反而更像骗子。加拿大歌星莎妮亚·吐恩(Shania Twain)曾说特朗普说话虽然令人反感,但他似乎是“诚实的”,应该是代表了不少人的看法,尽管吐恩后来对说了这句话表示后悔。见Steph Harmon, “Shania Twain Apologises for Saying She Would Have Voted for Trump,” The Guardian, April 23, 2018。] [37]

在特朗普这些令人应接不暇的“胡言乱语”之后,其实有一条非常清晰的主线,即以我划线、自己永远正确,凡是好事都是我的功劳,凡是坏事都是别人的错误(或者说凡是对我的赞扬都是真的,凡是对我的批评都是假的),并且永不道歉。在这条原则之下,无论讲话如何夸大、捏造事实,也无论讲话是否出格、是否前后一致,都可以完全置之于不顾;用特朗普自己常说的一句话,“我不在乎”(I don’t care)。这种讲什么话都不在乎的本领恰恰是特朗普与美国其他政客的最大不同。2018年10月15日,特朗普接受美国哥伦比亚广播公司(CBS)“60分钟”节目采访,当问到他为何在竞选集会上嘲笑大学女教授克里斯汀·福特(Christine Ford)(她指控特朗普提名的最高法院大法官候选人卡瓦诺对其性侵),特朗普直截了当地回答:“这不重要,我们已经赢了”,典型地反映了特朗普对待言论真假的态度。美国媒体评论经常说特朗普脸皮太薄,听不得任何反对意见,一旦有人批评他,他一定会加倍“反击”(counter punch),其实这种反应在美国政界并不稀罕。特朗普真正独特之处是他什么都敢说,而且说什么都不会感到不好意思,不会觉得有束缚,从这个角度讲可以说他的脸皮极厚,远远超过美国其他政客。2016年共和党总统预选中,特朗普靠他一张嘴很快取得领先地位,其他竞选人(如佛罗里达州参议员马可·鲁比欧(Marco Rubio)等)也试图尝试特朗普讲话的风格,希望以其人之道还治其人之身,不料很快发现这方面他们根本不是特朗普的对手,因为他们或多或少总有一些话说不出口,或者即使说出口也不像特朗普那样自然、那样无所顾忌。[ 听特朗普讲话给人一种很强的感觉,即教育经历对他的思维和言谈方式的影响似乎相当有限。许多人受过一定程度的教育(尤其是高等教育)之后,都知道说话应该要有根据、要前后一致,也知道无中生有的假话很容易被人发现,因此说话一般有最起码的严谨,不会轻易授人以柄,或者说许多人通过教育已经在很大程度上不会再有毫无根据或毫无逻辑地说话的本领。但常常自吹上过最好的常青藤大学的特朗普恰恰在很大程度上保留了这种本领,因此,根据媒体(包括下文所述《恐惧》一书)透露,很多与他近距离接触过的人都说他像是个没有长大的“孩子”。] [38] 奥巴马的夫人米歇尔·奥巴马(Michelle Obama)在2016年总统竞选中说,当他们(指对手特朗普)使用肮脏伎俩时,我们应反其道而行之(When they go low, we go high)。这当然反映了奥巴马夫人的做人标准,但如果她真要玩起肮脏把戏,也必然会是特朗普的手下败将。

三 、独特的执政风格

特朗普言谈出格,其执政风格也同样是不折不扣的独特。如果说特朗普言谈特点是口不择言,那么他执政风格的最大特点则是准备不足、缺乏程序、管理混乱。

2016年总统竞选期间,如同当时多数媒体和民调机构所预测的那样,特朗普也不相信自己会胜出。当得知新泽西州前州长共和党人克里斯·克里斯蒂(Chris Christie)根据法律要求在大选前组建交接团队,以特朗普名义募集资金支付员工费用时,特朗普的第一反应居然是克里斯蒂“偷了”他的钱(特朗普以为捐给他竞选的钱就是自己的钱),而且认为交接工作简单,完全没有必要费工夫花钱。大选揭晓之前他的竞选团队也认定特朗普失败已是定局,甚至都没有帮他撰写接受胜利的演讲词(acceptance speech)。[ 以上描述来自下文所述《恐惧》一书。] [39] 2017年1月20日特朗普宣誓任职总统,至笔者完稿时已经两年,但可以说特朗普仍然没有完成交接工作。根据非政府组织“公共服务合作伙伴”(Partnership for Public Service)和《华盛顿邮报》的统计,美国联邦政府行政部门大约有1200名官员由总统提名、参议院批准,其中706名属于“关键职务”(key position)。截至2019年1月20日,特朗普已提名542人担任关键职务(其中431人得到批准),还有164个尚未提名,在司法部、内政部和劳工部,已经批准的关键职务人数还不到50%。[ 数据来自The Partnership for Public Service网站,见https://ourpublicservice.org/political-appointee-tracker/。] [40] 2018年6月,当特朗普前往新加坡与朝鲜领导人金正恩进行历史性会晤时,美国居然还没有驻韩国大使。2018年10月卡舒吉遇害,引发一场外交危机,美国国务卿迈克·蓬佩奥(Mike Pompeo)专程前往沙特和土耳其斡旋,其时美国驻沙特阿拉伯大使和驻土耳其大使也都空缺。

就特朗普政府已经任命的官员而言,由于丑闻、政见不同或不适应特朗普的管理风格,其更换频率也创造了多项纪录。特朗普上台仅仅两年,美国联邦政府总共15名内阁部长当中有8名已被替换,包括国务卿、国防部部长、司法部部长、农业部部长、国土安全部部长、内政部部长、卫生部部长和退伍军人部部长,另还有三位内阁级官员(中央情报局局长、环保局局长和驻联合国大使)离职。前国防部部长吉姆·马蒂斯(Jim Mattis)在诸多国防政策问题上与特朗普分歧严重,主动请辞并公布辞职信,创美国国防部1947年建部以来的唯一先例。特朗普白宫高级官员变动更是像走马灯,至本文写作时已更换白宫办公厅主任(2次)、国家安全顾问(2次)、首席战略顾问、首席经济顾问、首席法律顾问、白宫新闻发言人、白宫新闻办主任(5次)、总统常任秘书等。根据布鲁金斯学会的统计,白宫高级幕僚(不包括行政各部部长及其他官员)在总统第一任期前两年离职的比例为:老布什第一年7%,第二年18%;克林顿第一年11%,第二年27%;小布什第一年6%,第二年27%;奥巴马第一年9%,第二年15%;特朗普则是第一年34%,第二年31%(截至2019年1月16日)。[ Katherine Dunn Tenpas, Elaine Kamarck and Nicholas W. Zeppos, “Tracking Turnover in the Trump Administration,” available at: https://www.brookings.edu/research/tracking-turnover-in-the-trump-administration. ] [41] 特朗普第一任白宫办公厅主任莱因斯•普利伯斯(Reince Priebus)、第一任国家安全顾问迈克尔·弗林(Michael Flynn)、第一任卫生部部长汤姆·普赖斯(Tom Price)以及第四任白宫通讯联络办公室主任安东尼·斯卡拉姆奇(Anthony Scaramucci)都创造了任职最短的纪录。

从决策程序来看,美国近几十年来的经验表明,一个比较高效的管理行政部门的模式是由一个强势的、得到总统足够信任和授权的人担任白宫办公厅主任,由他作为行政部门的“神经中枢”(nerve center)和总统的“看门人”(gatekeeper)协调各行政部门之间的关系,并负责与国会打交道,推进总统的政策主张。[ 关于白宫办公厅主任对美国行政部门管理的重要性可见Chris Whipple, The Gatekeepers: How the White House Chiefs of Staff Define Every Presidency (New York: Broadway Books, 2017)。] [42] 特朗普入主白宫之初,由于没有从政经历和自己的幕僚班子,仍需借助共和党体制派的支持,所以挑选时任共和党全国委员会主席的普利伯斯担任白宫办公厅主任,但他根本不是特朗普的亲信,授权极其有限;由于前总统首席战略顾问史蒂夫·班农(Steve Bannon)对特朗普当选功劳至大,普利伯斯的排名甚至还在班农之后,加之白宫高级幕僚班子本身是共和党各派势力的大杂烩,[ 各派人士包括代表共和党体制派的普利伯斯,代表民粹派的班农, 代表华尔街金融财团和大公司的“全球主义者”(globalist)、前白宫首席经济顾问科恩以及代表家族利益的特朗普大女儿伊万卡·特朗普(Ivanka Trump)和她丈夫杰拉德·库什纳(Jared Kushner)。] [43] 其结果是互相争斗,管理杂乱无章。[ 一个典型例子是毫无国际贸易经验的总统常任秘书罗比·波特(Rob Porter)在一段时间内居然成为美国贸易政策的协调人。] [44] 半年之后,特朗普改用美国海军陆战队退役上将约𦒋•凯利(John Kelly)出任白宫办公厅主任,他上台初始还踌躇满志,表现出一定的令行禁止的军人风格,一方面裁掉一些缺乏团队合作精神的高官(包括班农和斯卡拉姆奇),另一方面还试图通过建立一些程序来“管理”特朗普,包括限制特朗普能见和能打电话的人以及他能看的文件。无奈习惯散漫的特朗普根本无法“驾驭”,他一生都是自己家族企业的大老板,大权独揽,我行我素,不需要向任何人报告,也不需要遵守任何决策程序。受到凯利限制的特朗普的许多支持者也呼吁不要束缚特朗普,“要让特朗普当特朗普”(Let Trump Be Trump),特朗普逐渐疏远直至最后干脆抛开凯利,导致白宫办公厅主任形同虚设,凯利成为近几十年来最弱势的主任。据报道,特朗普2018年12月6日宣布凯利将于2018年底离职之前,两人关系几乎坏到了互不过话的地步。在特朗普的白宫,他本人其实既是总统,又是办公厅主任,还是新闻发言人。特朗普本来因其政治观点就很难招揽共和党内的人才,许多著名共和党人士表示“永不支持特朗普”(never Trumpers),他的混乱的管理风格导致更多的人不愿意为其工作,特朗普只能很不寻常地任命白宫管理和预算办公室主任米克·马尔瓦尼(Mick Mulvaney)兼任白宫办公厅代理主任。[ 美国政府目前有数个部门的首脑是代理的,包括国防部、司法部、内政部和环境保护局。] [45]

两年来的情况表明,特朗普管理国家犹如他管理自己的企业“特朗普公司”(The Trump Organization),许多决策不是通过严谨的专家论证和幕僚辩论,而是基于他个人的直觉和冲动。特朗普本人也说:我有直觉,我的直觉告诉我的东西经常要远远超过别人的脑子告诉我的东西。因此他的许多重要言论和决策在说出和做出之前,连相关部门的首脑也毫不知情,诧异之余也往往不知如何应对。在事先没有与朝鲜达成任何协议的情况下会晤金正恩、突然决定从叙利亚撤军、2018年7月在芬兰会晤普京之后又马上邀请普京于当年秋季访问华盛顿(之后又因不具备条件推迟)、禁止变性人服军役、取消中央情报局前局长约翰•布伦南(John Brennan)阅读机密文件的权限、赦免某些罪犯,等等,相关例子不胜枚举。前国务卿雷克斯•蒂勒森(Rex Tillerson)2018年3月被特朗普解除职务,2018年12月,蒂勒森第一次公开谈及原因,说他与特朗普价值观有异,行事风格也非常不同。蒂勒森曾是全球最大公司之一的首席执行官,决策过程高度制度化,而特朗普缺乏自律,不爱看文件,不爱听专家意见,而主要依靠直觉,许多他想做的事情都不符合美国法律或国际公约。[ 据报道,由于特朗普决策方式过于反常,美国司法部常务副部长罗德•罗森斯坦(Rod Rosenstein)甚至说过要监听特朗普的谈话,以证明特朗普不适合担任总统,应根据美国宪法第25条修正案予以免职。罗森斯坦事后表明他是在开玩笑,但联邦调查局前副局长说他不是在开玩笑。] [46] 美国舆论界经常说特朗普执政像“小孩”,但辛亏助手中还有一些相对成熟稳健的“成人”可以在一定程度上约束他,包括第一任国务卿蒂勒森、第一任国防部部长马蒂斯、第二任白宫办公厅主任凯利和第二任国家安全事务助理麦克马斯特(H.R. McMaster)。两年下来这些人全部离职,《华盛顿邮报》说这代表着“遏制”(contain)特朗普的时代已经过去了,今后的政府决策将会更加混乱。[ Philip Rucker, “ ‘A Rogue Presidency’: The Era of Containing Trump is Over,” The Washington Post, December 22, 2018. ] [47]