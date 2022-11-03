中国疫情政策调整的动因、可能性以及具体方式步骤

所以，如果适当降低维稳成本，会是当下具体执行层面，也就是地方政府，非常迫切的愿望，也是负责具体条线的职能部门希望做的变化。分析中国政治，依然需要坚持 条线分析 的框架，也就是直管部委和地方政府两条线同时入手分析。

如果边际上放松，那么自然有利于人员和物资流动，自然就恢复了经济。从而给金融市场带来提振。

边际放松的过程而不是全面放开

目前的政策框架，已经形成了总体方向（动态清零）、总体战略（以核酸检测为技术条件的早发现早隔离）、具体战术（9版全国防疫指南）相结合的一个复杂甚至混乱的体系。所以，如果要选择逐步放松，那么最有可能是在坚持总体方向和总体战略的前提下，对具体战术的纠偏，我随便可以列举几条可以改进的方向：

第一、对核酸检测结果的全国统一信息分享机制和认可，现在有些地方，比如雅安在前一段时间就不认可成都的核酸检测结果；

第二、对核酸检测的频率和时效做出调整，这个权限既可以制定全国统一的，也可以在全国总体指导意见下给地方自主权，现在的问题是，缺乏全国的具体总体意见，所以才给了地方层层加码的空间；

第三、淡化行程码，因为对风险地区的核酸检测完全可以取代行程码的效果；

第四、对高中低风险区的划分，采取更加有效率的方式，现在很大的混乱就是来自于风险分区，真正掌握风险分区的权力，其实是在街道办和居委会，这是主要混乱的来源；

第五、交通物流中完全不必要的层层加码。现在出发和到达机场都需要48小时甚至24小时核酸检测报告，北方很多高速公路下道必须要最新的当地核酸报告，这是严重阻碍了物流和人员流动；

第六、各地健康码弹窗的滥用，北京健康宝的滥用是典型，这种边际改善其实是立竿见影的。

这只是我随意就列出的边际改善方向。如果是防疫专家来做，相信他们可以列出更多的细节。我们从乐观的角度看，因为当下的疫情政策过度混乱和低效，所以边际调整的空间就已经无穷大，而这些调整，可以极大的降低维稳成本，这是决策层真正关心的问题。