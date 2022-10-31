皮尤研究中心的最新调查: 美国公众如何看待中国

与3月份相比，美国公众将台海的紧张关系视为美国“非常严重的问题”的人数上升了8个百分点。这一增长是在美国众议院议长佩洛西 (Nancy Pelosi) 8月份初访问台湾之后发生的（该访问使她成为25年来访问的最高级别美国立法者，中国不仅强烈谴责她的做法，还在台海举行大规模军演）。

中国日益增强的军事实力也引起美国公众的关注。与3月份相比，美国公众认为中国军事能力是一个“非常严重的问题”的人数增加了7个百分点。除了佩洛西访问后中国在台湾海峡的军事演习外，中国一直在扩大其海军能力，并通过最近（与太平洋岛国）签订的安全条约和建立人工岛来凸显其在太平洋的存在感。

自3月份以来，美国公众对美中之间的经济竞争对美国来说是一个“非常严重的问题”的看法上升了6个百分点。美国总统拜登 (Joe Biden) 今年8月签署了《芯片与科学法案》(CHIPS and Science Act)，并在最近宣布了进一步的措施。这项法案以对美国竞争力和国家安全的担忧为由，遏制中国获得和生产先进计算机芯片的能力。在皮尤研究中心2021年的另一项调查中，大约一半的美国人对中国日益增长的技术实力感到担忧。

尽管中俄友谊仍然是核心问题，但美国公众认为这对美国来说是一个“非常严重的问题”的人数比3月份降低了5个百分点（此前的调查是在俄罗斯军事入侵乌克兰几周后完成的）。

此外，美国公众认为中国人权政策对美国来说是一个“非常严重的问题”的比例与3月份相比没有变化。