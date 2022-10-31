皮尤研究中心的最新调查: 美国公众如何看待中国

皮尤研究中心 (Pew Research Center) 10月10日至16日对5098名美国成年人进行的一项调查显示，美国公众对于当前美国面临的紧迫的“中国问题”有不同的看法。其中，57%的美国人认为中俄友谊对美国是一个“非常严重的问题”，一半的人则对中国的军事实力表达了担忧 (50%) ，至少四成的人将关注点放在了中台两岸的紧张关系 (43%)、中国的人权政策 (42%) 以及与美中的经济竞争 (41%) 。
自今年3月以来，美国公众对中国的看法发生了一些变化。
与3月份相比，美国公众将台海的紧张关系视为美国“非常严重的问题”的人数上升了8个百分点。这一增长是在美国众议院议长佩洛西 (Nancy Pelosi) 8月份初访问台湾之后发生的（该访问使她成为25年来访问的最高级别美国立法者，中国不仅强烈谴责她的做法，还在台海举行大规模军演）。
中国日益增强的军事实力也引起美国公众的关注。与3月份相比，美国公众认为中国军事能力是一个“非常严重的问题”的人数增加了7个百分点。除了佩洛西访问后中国在台湾海峡的军事演习外，中国一直在扩大其海军能力，并通过最近（与太平洋岛国）签订的安全条约和建立人工岛来凸显其在太平洋的存在感。
自3月份以来，美国公众对美中之间的经济竞争对美国来说是一个“非常严重的问题”的看法上升了6个百分点。美国总统拜登 (Joe Biden) 今年8月签署了《芯片与科学法案》(CHIPS and Science Act)，并在最近宣布了进一步的措施。这项法案以对美国竞争力和国家安全的担忧为由，遏制中国获得和生产先进计算机芯片的能力。在皮尤研究中心2021年的另一项调查中，大约一半的美国人对中国日益增长的技术实力感到担忧。
尽管中俄友谊仍然是核心问题，但美国公众认为这对美国来说是一个“非常严重的问题”的人数比3月份降低了5个百分点（此前的调查是在俄罗斯军事入侵乌克兰几周后完成的）。
此外，美国公众认为中国人权政策对美国来说是一个“非常严重的问题”的比例与3月份相比没有变化。
与以往一样，年长的美国人比年轻人更关心调查中问到的每一项问题。例如，65岁及以上的人认为中国的军事力量和人权政策对美国来说是“非常严重的问题“的人数比18岁至29岁年龄段的人高出32个百分点。
同时，共和党比民主党更有可能将美中关系中的大多数问题视为“非常严重的问题”。在该中心新调查的六个问题中，有五个都是如此；唯一的例外是中国的人权政策，共和党和民主党都认为这是美国的一个“非常严重的问题” (各占43%)。
拥有大学及以上学位的美国人不像受教育程度较低的人那样，认为其中一些问题对美国来说“非常严重”。
54%的美国人表示美国应该在损害美中关系的情况下继续让美国高层政界人士访问台湾时。相比之下，38%认为美国应该优先考虑与中国的关系，而不是派政治人物去台湾。
男性比女性更倾向于外交访问，拥有大学学历的美国人相对于教育程度较低的美国人也呈现相同趋势(女性和受教育程度较低的人更有可能跳过这个问题)。
在美国应该如何对待未来的官员访台的问题上，各党派没有明显的差异。共和党和民主党一样（各占56%）倾向于支持美国官员访台。但在这个问题上，保守派共和党和自由派民主党认为美国应该继续向台湾派遣高级官员的比例大致相当 (分别为61%和64%)，而每个党派中的温和派持这种观点的可能性要小得多。同时，认为台海关系紧张对美国来说是一个“非常严重的问题”的美国人，比那些认为“不那么严重”的人更有可能认为应该支持美台之间的高访 (63%比49%)。