普京的行动，打碎了西方右翼和俄罗斯可能的联盟

至于多元文化和开放移民，普京也毫无兴趣。在2019年的G20峰会上，普京接受《金融时报》采访的时候，明确表示性别多样化和多元文化疏远了核心人群所信奉的传统价值观。他说：“我们对 LGBT 人士没有意见。上帝保佑，让他们随心所欲地生活。但有些事情对我们来说确实有些过分，比如他们现在声称孩子可以扮演五六个性别角色”。

他还抨击时任德国总理默克尔接纳百万难民的决定，他说：“自由主义的前提是什么都不需要做。移民可以肆无忌惮地杀害、掠夺和强奸，因为他们作为移民的权利必须受到保护。这些是什么权利？每一种罪行都必须受到惩罚”。与此同时，普京还赞扬时任美国总统特朗普对美洲移民（难民）的强硬立场，以及加强美墨边境管控的决策。

总体上来看，普京的思维和西方左派提倡的全球化、多元文化、支持移民，以及全球治理体系扁平化背道而驰，但是却得到了强调国家主权、反移民反难民的西方右派的支持。此外，普京反对外部势力强加价值观，和西方右派也是异曲同工；后者讨厌政治正确在社会公共话语中的“霸权”地位，认为这些都是全球化自由左派精英强加给他们的。

针对第2条少数族裔平权措施。同样是2021年在瓦尔代年会上的演讲中，普京也对西方愈演愈烈的少数族裔平权运动表达了反对：

“我们困惑的看到，那些自我标榜进步的国家正在走向瘫痪，西方某些国家正在发生社会和文化冲击”。他指责西方某些人“正在抹去自己的历史”（意指西方国家删去历史教科书中涉及种族主义和帝国主义的部分），为少数民族的利益采取“平权行动”太过火以致于到了逆向种族主义的地步。

普京还提到了美国黑人民权领袖马丁·路德·金，他说：“反对种族主义的斗争成为了一个崇高的目标，变成了一种新的文化，取消文化，变成了逆向歧视，逆向的种族主义。它使人与人之间产生隔阂，而真正的公民权利斗士则正试图消除这些差异。马丁·路德·金曾经说过这句话，他说，‘我有一个梦想，我的四个小孩子有一天会生活在一个国家，在那里，人们不会以肤色来判断他们，而是以他们的性格内容来判断他们。’那是一种真正的价值观。”

总的来说，普京倾向于保守主义的价值观，提倡前文所提到的【色盲】政策，完全忽略任何形式的民族、种族属性，政府不主动采取任何措施来纠正各族裔之间的不平等。

普京对少数族裔的态度，不论是在欧洲还是美国都深得右翼好感。在西方，许多左派呼吁彻底地、系统地清算本国的殖民史、帝国主义史和白人至上主义史；但是在俄罗斯，这种观点并不受欢迎。

这是因为，苏联的民族政策对主体民族也很不友好。典型的例子就是，现在乌克兰的东部地区，以及克里米亚，历史上长期是俄罗斯的一部分，而苏联领导人为了讨好乌克兰族，将这些地方从俄罗斯划到乌克兰，例如1954年赫鲁晓夫为了纪念俄罗斯与乌克兰合并三百周年，将克里米亚从俄罗斯划到乌克兰。

另外，与西方白人平民在过去数十年间一直享有相对于其他族裔平民的特权（如被警察盘问的概率远低于黑人）不同，苏联治下的俄罗斯族在国家机器面前，并不能得到相比于其他少数民族的“特殊待遇”，比如，克格勃并不会因为某个人是俄罗斯族就放弃监听他。这就让许多俄罗斯族认为，自己也是苏联统治下的受害者。

总而言之，在俄罗斯，并没有多少支持本国深刻反省帝国主义、殖民主义的公众舆论。尽管不论是历史上的俄罗斯帝国，还是苏联，都有过迫害少数民族的黑暗历史。

例如，来自俄罗斯亚洲部分的少数民族图瓦族，曾经是一个信仰佛教的游牧民族，但在聚集地被苏联控制以后，他们被强行编入集体农庄，强迫放弃佛教信仰和传统文化。将近十二分之一的图瓦人受到过监禁、处决、流放等政治迫害，该民族的文化、家庭传承被彻底摧毁。如今，图瓦族非婚生子的比例超过了2/3，比美国黑人还要高出不少。

从1930年代到二战末期的这十多年间，苏联还对数百万少数民族进行了强制迁徙，其中最著名的是，斯大林以“和纳粹合作”为理由，在1943-1944年间，将克里米亚鞑靼人以及车臣-印古什自治共和国里面的车臣人和印古什人逐出其所在地，并转移到北高加索等地，造成这些民族20-50%的人口非正常死亡。

除了强制迁徙以外，苏联境内的少数民族在农业集体化中也遭遇到了极不公正的待遇。例如30年代的苏联大饥荒时期，280-400万乌克兰族、以及130万哈萨克族死于饥荒（当然，这里必须再次指出的是，俄罗斯族也遭遇过类似的灾难，例如俄国内战引发的1921-1922年俄罗斯大饥荒，夺去了约千万俄罗斯族的生命）。

然而，这一切针对少数民族的不公正待遇，很少在俄罗斯的公共平台上得到坦诚的讨论，与此相反的是，自从普京上台以后，俄罗斯就开始更加频繁地推行民族主义、爱国主义教育。例如，普京上任以后，每年5月9日二战胜利日，红场阅兵的规模越来越大；尤其是在2014年俄罗斯吞并克里米亚，遭到西方制裁以后，阅兵的规模迅速上升，几乎成为了一种全民爱国主义活动。再比如，普京早在2003年上任伊始就表示，历史教科书应该着重培养年轻人对祖国及其历史的自豪感。他推动编写全国统一的历史教科书，试图逆转以往教科书对苏联时代过于消极的评价，对于斯大林等争议性极强的领导人，还增加了歌颂、肯定其成就的篇幅，相对而言淡化了其过失。

这正是西方右派所期望的世界。一个白人不需要反省自己历史上过错的世界，一个白人不需要为自己族群历史上的行为进行补偿的世界，一个白人不需要让渡任何资源纠正系统性不公的世界，一个白人主体民族可以不须顾忌地强调自己爱国主义的世界。俄乌开战后，俄军战死和负伤的士兵、军官中，来自少数民族聚集区的兵员不成比例地多，但很少有来自莫斯科、圣彼得堡等大城市俄罗斯族的居民，这正是一些西方右翼政客想做而不敢做的。

针对第3条性少数平权、女权主义、自由堕胎和世俗化。普京选择抵制。同样是在瓦尔代年会，普京批评西方左派的主张是要求放弃对母亲、父亲、家庭和性别做区分的基本价值观，与苏联时期激进的意识形态革命类似。

他先是举出苏联时期的例子：“布尔什维克说的不仅仅是财产国有化，也谈论将妇女国有化。1917年革命后，布尔什维克依靠马克思和恩格斯的教条，也说要改变现有的方式和习俗，不仅改变政治和经济方面，更要改变人类道德概念和健康社会的基石。破坏古老的价值观、宗教和人与人之间的关系，直到完全拒绝、摧毁家庭，鼓励告亲人的密——所有这些都被宣称为进步“。

随后普京话锋一转，痛批西方左派：

“这种左翼新意识形态的支持者甚至想要消除整个男人和女人的概念，那些敢于说男人和女人存在（差异）并且这是生物学事实的人，他们几乎都被排挤了。为了照顾跨性别人士等群体，你不能说父亲和母亲，只能使用家长1号和家长2号，或者生过孩子的父母，或者人奶（而不是母乳）这样的词。只有这么说，那些不确定自己是男是女的人才会高兴。”

普京同样反对跨性别人士按照自己的心理性别认同来选择自己在各类证件上的性别，或者通过医学手段来改变自己生理性别、使得自己心理性别认同和生理性别达到一致：

“孩子从很小的时候就开始被教导男孩可以很容易变成女孩，把这种选择强加给他们，并把父母推到一边，让孩子做出可能会毁掉他们一生的决定。”

至于宗教方面，普京一直以宗教保护者自居。他拨款资助教会，修缮了许多东正教教堂，多次重申东正教在俄罗斯国家意识形态中的至高地位（例如2020年，在他领导下，俄罗斯将“信仰上帝“，以及婚姻为一夫一妻结合写入宪法）。另外，普京还身体力行，例如在葬礼上行东正教礼仪，参加东正教传统节日活动等。