普京的行动，打碎了西方右翼和俄罗斯可能的联盟

参考资料:

江河清. “美女”市长与性别的隐微侵犯. 想想论坛. 2016/06/28. https://www.thinkingtaiwan.com/content/5573

取消文化是什么:你要知道的一个网络新词. BBC中文. 2020/07/10.

https://www.bbc.com/zhongwen/simp/world-53366321

张盛发. 俄罗斯历史教科书问题的缘起与发展. 2014/05/25. https://www.aisixiang.com/data/75020.html

Edoardo Campanella. The Link Between Aging and Populism. Retire Income Journal. 2018/10/19.

https://retirementincomejournal.com/article/the-link-between-aging-and-populism/

周雪君. 英国年轻人闹爆脱欧:被出卖!老人们却不用承受后果. The News Lens. 2016/06/24. https://www.thenewslens.com/article/42794

清和社长. 全球经济正加速日本化. 2020/06/23. https://mp.weixin.qq.com/s/TCmez3hNpeJHc_kx2anjrg

Jason Crawford. Technological stagnation——Why I came around. The Roots of Progress. 2021/01/23. https://rootsofprogress.org/technological-stagnation

2021年超级富豪资产“暴增” 印证“最有钱者赚最多”. BBC中文网. 2022/01/09. https://www.bbc.com/zhongwen/simp/business-59897908

冯玉军. 俄罗斯:外稳与内忧. 国际网. 2020/01/14. http://comment.cfisnet.com/2020/0114/1318607.html

Pratheek Rebala, Chris Wilson. Growth of Muslim Populations in Europe Map. TIME. 2015/01/16. https://time.com/3670892/muslims-europe-map/

瑞秋·纳威尔. 西方文明可能以何种方式崩溃. BBC中文网. 2017/05/20. https://www.bbc.com/zhongwen/simp/39989261