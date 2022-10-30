中共20大政治局常委和委员的职务分配

【编者按：中共20大上周闭幕，新当选的政治局常委和委员的具体职务中国媒体已经开始陆续公布。为方便读者，我们把收集到目前已经正式公布或者在网上流传的中共核心成员的具体职务发布于此。部分信息根据网络整理，无法核实。】
延伸阅读：
常委职务：
习近平，中共总书记，国家主席，军委主席
李强，国务院总理；原任上海市委书记
赵乐际，人大委员长；原任中纪委主任
王沪宁，政协主席；原任政治局常委
蔡奇，书记处书记；原任北京市委书记
丁薛祥，国务院第一副总理；原任中办主任
李希，中纪委书记；原任广东省委书记
政治局委员职务（按姓氏笔画排列）：
马兴瑞（1953）：新疆自治区区委书记；原任新疆自治区区委书记
王毅（1953）：中共外办主任；原任国务委员、外交部长
尹力（1962）：北京市委书记；原任福建市委书记
石泰锋（1956），统战部部长；原任中国社会科学院院长
刘国中（1962），国务院副总理；原任陕西省委书记
李干杰（1964），中组部部长；原任山东省委书记
李书磊（1964），中宣部部长；原任中宣部常务副部长
李鸿忠（1956），人大副委员长；原任天津市委书记
何卫东（1957），军委副主席；原任东部战区司令
何立峰（1955），国务院副总理；原任发改委党组书记
张又侠（1950），中央军委副主席；原任中央军委副主席
张国清（1964），国务院副总理；原任辽宁省委书记
陈文清（1960），政法委主任；原任国安部部长
陈吉宁（1964），上海市委书记；原任北京市市长
陈敏尔（1960），天津市委书记；原任重庆市委书记
袁家军（1962），重庆市委书记；原任浙江省委书记
黄坤明（1956），广东省委书记；原任中宣部部长
非政治局委员中共中央或国务院职务：
刘金国（1955），中纪委
王小洪（1957），中办主任；原任公安部长
李尚福（1958），国务委员兼国防部长；原任中央军委装备发展部部长
吴政隆（1964），国务委员兼秘书长；原任江苏省委书记
谌贻琴（1959），国务委员‘原任贵州省委书记
秦刚（1966）国务委员兼外交部长；原任驻美大使