谁对特朗普的中国观影响最大？ ——影响对华认知的美国人（3）

主张

白邦瑞的思想和主张对美国对华政策产生了深远的影响，他的三本关于中国的专著体现了他对中国战略文化的犀利分析。其中最近（2016年）的一本，即《百年马拉松——中国取代美国成为全球超级强国的秘密战略》（The Hundred-Year Marathon: China’s Secret Strategy to Replace America as the Global Superpower），入选2017美国特别行动司令部指挥官阅读排行榜，在《华盛顿邮报》畅销书排行榜上名列第一。白邦瑞的其他两本著作分别是《中国对未来战争的看法》（Chinese Views of Future Warfare）和《中国对未来安全环境的辩论》（China Debates the Future Security Environment）。

《百年马拉松》的主要论点是中国有一个长期的秘密计划，即在2049年之前取代美国成为全球霸主。白邦瑞声称，中国的战略是一种微妙的、欺骗性的诡计，其依据是中国古代关于战术的著作，如《孙子兵法》，而不是直接的军事对抗。他表示，中国在时机成熟前会韬光避晦，假装软弱；机会一旦来临，会突然采取行动。

白邦瑞从尼克松任期开始，一直在美国政府中断断续续地从事中美关系方面的工作。他反复表示，基于他接触到的内部信息和对中文的精通，他认为到华盛顿未能领悟中国的真正意图。在过去的40年里，中国的鹰派在北京的领导下，操纵美国的政策制定者，以获得情报和军事、技术和经济援助。中国鹰派向所有领导人灌输的一项计划，该计划被称为百年马拉松，目的是为被殖民的屈辱历史复仇，在2049年（中华人民共和国成立一百周年）之前取代美国成为世界经济、军事和政治领袖。白邦瑞指出，西方国家很少有人了解勾践卧薪尝胆的故事，但当他询问一些将卧薪尝胆作为信条的中国学者时，其中一位说：“如果你想控制整个世界，最好不要表现得雄心万丈。如果你看上去有什么目的，你就会暴露。”白邦瑞认为，中国目前正是在卧薪尝胆，在下一盘百年之后赶超美国的大棋。

白邦瑞称，过去的几十年，美国非但没有发现中国的意图，还给予了中国发展的援助。美国对中国发展的援助并不局限于学术文化交流，而是有意集中在军事技术和工程方面。它为中国提供了主要的武器系统，以加强其陆军、海军和空军，甚至帮助中国扩大其海军陆战队。它还扩展到基因工程、智能机器人、人工智能、自动化、生物技术、激光、超级计算机、空间技术和载人航天等领域。白邦瑞指出，过去几十年不断扩大的对华援助计划的背后，是美国商界领袖渴望保持与中国日益增长的关系和商业机会，因为中国几乎肯定会成为世界上最大的新兴市场。

然而，白邦瑞指出，美国对中国有一些错误的假设，包括：与中国的“接触”将促使北京在广泛的政策问题上与西方合作；中国正在走向民主制度；中国政权过于脆弱；中国想效仿美国的模型；以及中国的鹰派并不强大。白邦瑞主张，美国应当对中国的意图有清晰的认识，纠正对中国的一些错误的假设。他呼吁美国对中国实施一种更强硬、更具竞争力的战略，以应对中国的“百年复仇计划”。

《百年马拉松》这本书并不是白邦瑞对中国国家机密的揭露；相反，它是白邦瑞在认识到中国鹰派的主张是中国地缘政治思想的主流的基础上，对美国与中国关系的回顾。他的论证主要来源于他对美国对华情报的接触和与中国政府官员和学者的持续和密切联系。据说，对白邦瑞影响较大的是前中国国防大学大校刘明福于2010年发表的专著《中国梦：后美国时代的大国思维与战略定位》。白邦瑞的专著发表之后受到美中两国的广泛关注，引发了激烈的讨论，其中不乏一些质疑，尤其是鉴于中国宣称希望通过“一带一路”、亚洲基础设施投资银行和20国集团等各种倡议和机构，与世界实现双赢和共同繁荣。中国和平崛起观点的支持者认为，北京最近的举动只是长期以来呼吁中国在国际社会中发挥更大、更积极作用的证明。

白邦瑞在《百年马拉松》里指出，美国之所以没有及时察觉中国的计划的一个重要原因是美国不了解中国的战略文化。然而一些中国问题专家反驳了他的这一观点，称五角大楼、学术界和美国智库从不缺乏研究中国战略文化的专家。美国战略与国际问题研究中心（CSIS）弗里曼中国研究主任的白明（Jude Blanchette）指责《百年马拉松》的内容“虚伪、不诚实、懒惰或三者兼而有之”。他批评白邦瑞没有提供所谓中国要全球霸权的秘密阴谋的证据，《百年马拉松》充斥着未经证实的说法和概念上的谬误。他指出，白邦瑞提出的许多主张都依赖于与中国军方鹰派、叛逃者和中国政府高级官员以及美国情报官员的私下对话，而这些非公开的谈话使他的说法无法证实。同时，白明认为中国的领导层和战略家们大量应用战国时期思想的主张站不住脚。他讽刺道：一个长期神秘而古老的文明，正在利用它遥远的过去，实施一项秘密的全球霸权战略，除了极少数局外人，包括白邦瑞，其余所有人都不知道，这是非常“有趣”的。尽管《百年马拉松》饱受争议，但毫无疑问的是，白邦瑞正确地断言，中国对美国在当今世界的地位构成了到目前为止最大的挑战。