谁对特朗普的中国观影响最大？ ——影响对华认知的美国人（3）

生平

白邦瑞的仕途并不一帆风顺。1978年,白邦瑞来到华盛顿就职于参议院预算委员会(Senate Budget Committee)。然而,仅五个月后,白邦瑞由于主张让日本在美日同盟中发挥军事作用,与时任美国驻日本大使的前参议院多数党领袖迈克·曼斯菲尔德(Mike Mansfield)发生冲突,随后被预算委员会解职。两年后,他进入行政部门,成为刚刚当选总统的里根过渡团队中美国军备控制与裁军署(the U.S. Arms Control and Disarmament Agency)的代理主任。虽然他希望在里根政府获得一份长期稳定的工作,但由于该机构的发展方向并不确定,他又突然被解职了。直到1984年,白邦瑞终于如愿以偿成为负责政策规划的国防部副部长助理(Assistant Under Secretary of Defense),负责实施被称为里根主义(Reagan Doctrine)的秘密反苏战计划。

1992年,老布什总统任内,白邦瑞重返联邦政府,担任国防部长办公室亚洲事务特别助理(Special Assistant for Asian Affairs in the Office of the Secretary of Defense),向净评估办公室主任安德鲁·马歇尔(Andrew W. Marshall)报告。