从照片看习近平的“成长”和“领导”之路

我想双方都有一些务实的、更加理性的人存在，他们都反对过度地放大安全风险，都认为应把安全风险放在适当的位置上。也就是说，对安全风险既不能忽视，也不能过度强调。中美两国应在有共同利益的领域开展合作，稳定和改善关系。