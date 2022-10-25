“是什么造成了中国经济困境？”

【编者注】本期简报主要聚焦美国及其盟国媒体对中国经济的相关报道和评论。

10月5日，记者Suranjana Tewari在BBC News上发表题为“ Five reasons why China’s economy is in trouble ”（“中国经济遭遇危机的五个原因”）的文章。文章指出，中国经济目前正处于危机之中，具体表现为经济放缓、贸易量（？）减少、人民币贬值。文章称，中国预期的5.5%的年度经济增长目标难以达成，尽管中国政府对这一目标能否完成表现出无所谓的态度。此外，购买中国产品的国内和国际客源都有所减少，人民币贬值更令金融市场充满不确定性。文章将这一经济危机归因于五点：

第一，新冠疫情严重破坏中国经济。新冠疫情令中国制造业遭遇寒冬，在中国政府持续的清零政策下，许多工厂被迫停止生产活动，经济投资也应生产活动停止和商业扩展受限而受挫。

第二，中国政府支出有限。尽管北京在今年八月投入约1万亿人民币推动中小企业、基础设施和房地产发展，但在促进消费以使其满足经济增长目标和创造工作岗位上，中国政府尚有提升空间。

第三，中国房地产市场处于危机之中。虚弱的房地产活动和笼罩其上的消极情绪令房地产市场增速放缓。尽管北京努力恢复房地产市场活力，但2022年中国许多城市的房价依旧降幅超过20%。当消费者对中国房地产市场信心削弱时，其对中国整体经济状况也感到信心不足。

第四，气候变化加剧经济危机。极端天气对中国产业造成了持续性影响，今年八月，中国西南部省市遭遇严重的热浪和干旱，对冷气的需求令区域电网不堪重负，制造商被迫停工停产。

第五，中国科技巨头的投资者正在流失。中国两大科技巨头——腾讯和阿里巴巴收入大幅减少，数以万计的年轻人丧失工作，而投资者开始寻求在其他国家扩大产业。这种产业转移主要源于北京加强审查力度以巩固权力和美国股票市场对中国企业的打压。