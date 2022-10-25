专访贾庆国：中美应理性务实地处理两国关系

因为疫情，中美之间的学术交流基本中断。年初，您的同事王缉思教授到美国访问；之后卡内基国际和平基金会的Scott Kennedy到中国访问。您这次来是美中两国增加学术交流的一部分吗？您能大致介绍一下具体的情况吗？

贾庆国：应该说算是一部分吧，但不是事先安排好的。斯坦福大学Freeman Spogli研究所有一个佩恩杰出研究员项目（Payne Distinguished Fellow），今年该研究所问我有无可能到斯坦福大学参加这个项目。考虑再三之后，我决定在国内走审批程序，批准之后我就来了。

美国政府称中美关系包括竞争、对抗和合作，您认为这个说法合适吗？美中关系目前处于怎样的状态？

贾庆国：应该说中美关系竞争、对抗与合作三个方面都有的，但是现在对抗和竞争的部分更突出，甚至是以竞争和对抗为主了。关于合作，尽管两国有很多共同利益需要合作，但由于种种原因，实际上的合作现在是非常有限的。

您认为中美冷战是否是不可避免的趋势？

贾庆国：关于这个问题，首先要弄清楚什么是冷战。历史上只有一个冷战，那就是美苏之间的那个冷战。美苏冷战有三个突出的特点：第一是意识形态的全面竞争；第二是军事上的全面对抗；第三是经济上的相互隔绝。如果这三个特点是我们判断中美关系是不是已经进入冷战的标准的话，应该说中美关系还没有走到这一步。

首先，中美两国在意识形态上还不存在全面竞争的态势。中国提出来一个国家要发展不一定非要走西方的道路，而应该根据自己的国情做出选择。我觉得这个不能算是跟西方的意识形态在同一个层面上的竞争。西方提出的是所谓普世价值，理论上对所有国家都适用。中国说各国要根据自己的国情来做，中国的经验是根据中国自己的国情得出的，其他的发展中国家也要根据它自己的国情来做，不能照抄中国的经验。所以，在意识形态上中国还没有像冷战期间的苏联一样，提出一套所谓普遍适用的价值观念，让大家来采纳和效仿。所以中美之间意识形态上的全面竞争还没有真正形成。

其次，中美在军事上的全面对抗也没有出现。两国在台湾问题、东海问题和南海问题上有一些摩擦和冲突。但是两国并没有像在美苏冷战那样在全球角逐，进行战略部署并频繁发动代理人战争。

最后，中美两国的经济是高度相互依存的。尽管美国方面在努力脱钩，双方的经济利益还是紧密地纠缠在一起。

所以说，两国关系还没有走到冷战那一步，但是未来是不是会走向冷战，我觉得还是非常有可能的。照现在这个发展趋势，两国似乎离冷战越来越近了。

您认为国家安全是否被过分强调？中美是否只能走“零和之路”？

贾庆国：我觉得国家安全问题被过度强调的情况在两个国家都存在。面对对方的做法，双方国内都有一部分人认为对本国的国家安全构成了严重威胁，所以要做出反应。无论是对方发展军备也好，还是对方研制高科技也好，都会被认为是对本国的安全构成严重的威胁，所以都要想办法进行反制。如果是有这种思路的人主导了两国的政策的话，那么两国关系只能是零和游戏。但是，我想双方都有一些务实的、更加理性的人存在，他们都反对过度地放大安全风险，都认为应把安全风险放在适当的位置上。也就是说，对安全风险既不能忽视，也不能过度强调。中美两国应在有共同利益的领域开展合作，稳定和改善关系。