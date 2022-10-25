特朗普如何赢得了2016年美国总统大选？

从表中可以看出，自1968年开始，“一党州”的数量逐年增加，从1968年的九个州[18]增至1988年的14个州。[19]到2008年民主党人奥巴马参加总统大选时，50个州中有22个州长期为共和党所赢得，成为所谓的“红州”（red states）；另外21个州长期为民主党所赢得，被称为“蓝州”（blue states）；除哥伦比亚特区（属于“蓝州”范围）以外，全国50个州中只有8个州继续处于两党竞争的“摇摆州”的位置。[20]在2012年大选中，奥巴马丢掉了2个州，印第安纳州和北卡罗来纳州从支持民主党转向支持共和党。到2016年大选开始的时候，两党的政治分割基本不变，两党的竞争则集中在中西部“锈带”地区的“摇摆州”和南部的佛罗里达州，而帮助特朗普赢得大选的正是这些州。如果两党竞争能够在更大范围内展开，结局可能会有所不同。

极化政治也严重影响了国会的立法效率，经常性的体制僵局则进一步打击了选民对政治体制的信心。党争垄断了近年来美国政治的运作，两党能达成共识的立法问题越来越少，具有重大改革意义的公共政策的推动变得越发困难。在三权分立的体制下，两党之间的合作（包括理解、默契与相互妥协）是非常重要的，不同权力机构（包括立法、执法和司法机构）之间的合作与默契也非常重要。在国家遇到重大危机（如战争、经济危机或恐怖主义袭击）的时候，这种合作比较容易进行。当一个政党要推行一种贯彻自己理念的改革时，必须首先拥有体制资源的保障和支持，也就是说，需要在较长的时间内同时占有总统职位和控制国会两院的多数席位。从1932到1968年，民主党对总统和国会的同时控制长达26年，而共和党在其间只控制了2年，另外8年为两党分治（divided control）的时间，即两党分别控制白宫或国会或国会中的一院，而未能完全掌控立法权和执法权。这一时期是罗斯福、杜鲁门、肯尼迪和约翰逊的时代，民主党人利用这种体制上的机会推动了一系列重要的改革（包括罗斯福新政和“伟大社会”），创建了“新政自由主义”(New Deal Liberalism)的政府治理模式。在1969年到2008年的40年内，两党单独同时控制白宫和国会两院多数席位的情况不多，分别为6年左右，而两党分别控制白宫和国会的时间则长达28年。[21]所以，自1968年之后，无论是民主党还是共和党，都没有足够长的时间和足够多的体制资源来建立和维系一个长期性的政策模式。这一段时间也正是美国和世界形势发生急速变化的时期，各种需求和要求增多，国家需要在内政和外交上采取较为统一、长期和具有延续性的政策。在这样的背景下，持续不断的党争对建立具有前瞻性和长期性的国家发展框架构成了障碍。

奥巴马于2008年胜选之后，一度拥有很高的民意支持率(他以365张总统选举人票大胜麦凯恩，后者获得173张选举人票)，众多选民对他寄予很高的期望。同时，民主党人控制了国会两院的多数席位（但不是绝对多数），他自己也表示要进一步推动“新政自由主义”政府模式的计划，但最终他未能做到这一点。在奥巴马任期内，严重的党争导致立法机构几近瘫痪，两党达成共识的话题越来越少，各自推动的利益都无法有效地转化为政策。奥巴马力图推动医保改革，但最终做出了巨大的妥协，而他所推行的医保法案正面临着被废止的危险。在他的第二个任期内，面对国会共和党人的党派政治带来的压力，奥巴马只好借助总统行政命令（Executive Order）来推动他的其他改革，包括移民政策的改革和“跨太平洋贸易协定”（TPP）的推进等，但这种做法反而加剧了极化政治。总统与国会的对峙几乎成了奥巴马总统执政时代的同位语，党派情结大大超越了国家情结，“党派性”（partisanship）成了主导的意识形态，超越了国家主义和爱国主义。奥巴马有改革的意愿，但他没有没有足够强大的政治资本和恰当的历史机会来构建两党共识。相反，他不得不诉诸于总统行政命令的做法被对手攻击成为是一种极化政治的做法。

三、价值观的分离与选民重组

对共和党保守派来说，奥巴马政府所代表的意识形态及其对美国未来的设想是一种极为“清楚而现实”的威胁。在他们眼中，奥巴马是一个“并不美国化的”美国总统，他的肤色是黑的，他的名字中带有穆斯林的味道。在普通白人眼中，奥巴马不过是“肯定性行动计划” (Affirmative Action Program)政策的受惠者，而他的成长经历又显示他是美国精英阶层的一分子。奥巴马本人无疑带有浓厚的理想主义色彩，但他缺乏罗斯福曾经拥有的利用危机来整合政治力量的能力和资源。他受到的牵制太多，无法给选民带来他们需要的改革。这也许可以解释为何他在“锈带”地区的支持者在2016年大选中选择离开民主党，转而把选票投给特朗普。宾夕法尼亚州卢塞恩县（Luzerne County）的例子可以生动地说明这一点。

奥巴马在2008年、2012年的大选中赢得了宾夕法尼亚州，但在2016年的大选中，特朗普以4万普选票的多数赢得了该州，打破了共和党自1988年以来从未赢得宾夕法尼亚州的纪录。卢塞恩县有5644名民主党人在2016年改换了党派身份，在选民登记时从民主党人变成了共和党人，这样他们便可以参加共和党的初选。相比之下，该县只有1000多名共和党选民改变身份，变成民主党人。从2008年到2014年，该县的拉美裔人口增加了一倍，达到了人口的9%。当地原住居民多为白人和老人，他们认为外来移民尤其是非法移民抢走了工作机会，并带来了危害社会的犯罪行为。该县面临的最大问题是普通白人生活贫困。该县的贫困率高于州的平均水平，有1/5的带有未成年子女的家庭处在贫困之中。另外一个问题是失业率高，当地制造业的工作机会自2009年以来已减少了10%。在这样的背景下，当地居民非常欢迎特朗普提出的对移民实施严格控制、强制递解非法移民出境、反对全球化、反对美国工厂搬迁至海外等主张。当地人希望特朗普能够给他们带来工作机会，阻止非法移民大量进入美国。在听了奥巴马的八年说教之后，他们不再相信“体制内”的人，也不相信全球化会给他们带来好处。在他们眼中，希拉里是擅长说教的“圈内人”，而作为商人的特朗普则善于解决实际问题。[22]

由此可见，选民们希望改革，不喜欢固守陈规，而“建制派”“圈内人”在他们看来是固守陈规的政客。希拉里在竞选战略上强调候选人的资格、资历和品质，但选民需要的是改朝换代，解决失业、工资下降和经济停滞不前等现实问题。尽管他们并不认为特朗普是一个品格高尚的人，但他们认为特朗普能够帮助他们解决问题，至少可以让他试一试。据《时代周刊》报道，宾夕法尼亚州的小城市南特库克（Nanticoke）的市长约瑟夫·多尔蒂（Joseph Dougherty）曾是一名民主党人，他在2016年大选中改变立场转而支持共和党，理由是当地人不再只希望“勉强地活着”（surviving），而希望能够获得机会过更好的生活，“外出度假，翻修住房，换一辆更好的车，为自己孩子的未来投资。”他认为他的转向代表了一批“勤奋工作的蓝领工人”的行动，大家都在寻找“能够支撑家庭的工作”，而民主党似乎对此视而不见，所以“我们并没有抛弃民主党，而是民主党抛弃了我们。”[23]

塞恩县和南特库克城民主党选民的立场变换一方面反映出民主党忽略了基层选民（尤其是中下阶层白人）所关心的就业和移民问题，另一方面反映出民主党和共和党在全球化、移民开放、税收政策、政府对经济的干预、公民权利（包括持枪权、堕胎权、隐私权、同性恋者权利等）等问题的处理上存在巨大分歧。实际上，对不同政策的选择反映出美国选民对美国价值观的认知发生了分歧。

当代美国社会针对核心价值观产生的分歧可以追溯到20世纪30年代的罗斯福新政改革。新政是为了应对前所未有的经济危机而进行的经济改革，但它开启了联邦政府对国家经济生活的深度干预。它将公民的经济安全与保障纳入到联邦政府的保护范围之内，改变了传统的政府职能，扩大了政府的权力，增加了政府的责任，创造了一个能动主义（activist）的政府模式，奠定了美国式福利国家的基础，带来了美国自由主义的重要转型。根据“新政自由主义”（New Deal Liberalism）的理念，政府需要对普通公民的生存和幸福负责，需要为他们提供最基本的生活保障，包括养老金、失业救济和贫困救济等。在20世纪60年代，约翰逊总统的“伟大社会”改革进一步扩展了联邦政府的这种功能和责任，将反贫困、都市改造、扩大福利保障、提高公民的生活品质、反对种族主义和种族歧视等作为改革内容，并在罗斯福总统提出的“社会保障”计划的基础上加入医疗保障和医疗补助等新的社会立法项目，巩固了美国式福利国家的基础。“新政自由主义”作为一种意识形态和国家治理模式，是在经济大萧条、第二次世界大战和冷战的国际背景下产生的。这种特殊的国际环境，尤其是西方与共产主义世界的竞争，帮助美国塑造了全民的政治共识。此外，20世纪五六十年代的民权运动、女权运动、权利革命全面挑战了美国生活和法律中的种族主义和性别歧视，推动了移民政策的改革。所有这一切催生了20世纪60年代末出现的一种新的美国价值观。这种新价值观在政治上主张更具包容性，更提倡民主参与；在经济上强调加强政府对市场的监管，利用税收杠杆对社会财富进行更为合理的再分配，为弱势群体提供更多的扶持和机会；在文化上鼓吹包容性、多元性和相互尊重。这些价值观对以“瓦斯普”（白人盎格鲁-撒克逊清教，WASP）传统为基础的美国传统价值观做了很多修正，也引发了“权力”重组和“权利”再创。最重要的是，在新政自由主义的旗帜下，民主党人建构起一个由工人阶级、少数族裔、妇女、具有批判思想的自由派学界和城市中产阶级选民组成的政治联盟，这为其长期控制联邦政府提供了政治保障。

在新政自由主义的推动下，能动主义国家得到了长足的发展。政府的社会开支大幅度增加。根据研究，非国防开支在美国国内生产总值（GDP）中的比例从1954年到1975年持续上升，从5.7%上升到15.7%，增加了三倍。政府的花费主要用于覆盖社会立法项目，包括医疗保障、医疗补助、残障人士的医疗补贴、食品券，以及联邦政府对贫困地区的教育补贴等，但最大的政府开支是社会保障体系的花费。法律要求政府支付的强制性开支的数额远远超过了预期。政府的经济管制范围也大大扩展，从商业竞争规范的管理扩展到消费者的健康与安全以及工人的工作环境、健康和安全等领域。从第二次世界大战结束到21世纪初的60多年里，美国通过了大大小小330部管制性法律，其中主要的管制法是在20世纪60、70年代通过的。管制力度的加强带来了政府官僚机构的扩张。在“权利再创”方面，除了《1964年民权法》（Civil Rights Act of 1965）和《1965年选举权法》(Voting Rights Act of 1965)之外，联邦政府还在20世纪60、70年代通过了关于公平住房、高等教育、残障儿童教育、反对教育领域的年龄歧视等方面的公民权益法律法规。1964年至1976年，国会通过了11部与公民权利相关的法律。联邦最高法院对“权利”案件的审理数量也大大增加，1933年审理的案例中只有9%是与权利相关的，到1971年时65%被审理的案例都与权利相关。[24]联邦政府针对种族、性别、教育和司法正义等敏感问题实施的集中化全国性统一立法管理，极大地扩展了联邦政府对公民个人及其家庭生活的干预。联邦政府还通过控制税收来制造各种补贴，以管制公民的个人收入和纳税标准。这种“大政府”模式改变了美国政治运作的传统模式，带来了政治力量的重组。

伴随新政自由主义而来的是当代保守主义。正如美国历史学家戴维·法伯（David Farber）所指出的，当代保守主义并不是突然爆发或一蹴而就形成的，而是在抵制和反对新政自由主义的过程中通过吸收不同的思想和势力而逐渐形成的。最初的保守主义主要反对“新政”的经济政策，力图恢复传统的“经济自由”。到了冷战初期，保守主义阵营开始反对共产主义——虽然新政自由主义者也是反共的。保守主义将共产主义与宗教面临的威胁结合起来，从而赢得了宗教选民的支持。在随之而来的民权运动中，保守主义者又将美国南部那些反对联邦的民权立法、捍卫“白人至上”统治模式的州权主义者纳入其阵营之中，组建起反对联邦政府插手南部种族关系的保守派政治力量。这支力量最终成为帮助尼克松赢得1968年大选的“沉默的大多数”的组成部分。共和党也在这个过程中完成了成为当代保守主义代言人的转型。20世纪60年代后期和70年代初期，白人女性中的激进保守力量和新的宗教右派加入到保守派阵营中，对抗由女权主义者和少数族裔权利提倡者构成的自由派改革力量。宗教右翼对当时最高法院做出的关于公民权利的一系列决定表示强烈反对，认为这些决定废止了中小学的宗教祈祷仪式，放松了政府对淫秽作品的限制，允许销售避孕产品和堕胎，给予犯罪嫌疑人过多的权益保护，引发了美国社会的道德衰败。经济保守派则希望减少政府对经济的管制，并降低税收。这些不同派别分享的共识是，美国需要建立一个反共的、军事力量强大的政府，以反对任何形式的针对美国的国际威胁，并通过减税来克服滞涨危机。他们认为20世纪60年代的社会运动和文化变革将国家引向一个错误的方向。1980年里根当选为美国总统，这为保守主义整合不同派别的力量提供了一个机会。里根凭借自己的演讲才能把保守主义变成了一种正面而乐观的意识形态，将“自由”的话语权从民主党人的手中夺了回来。他提出美国要恢复市场资本主义的秩序和活力，恢复州权的尊严，减少联邦政府的社会立法和对公民生活的干预。[25]里根结束任期时，冷战行将结束，保守主义获得了崭新的生命力，变成了与新政自由主义和多元文化主义正面对抗的意识形态。

意识形态的对抗在政治上的反映是“权力重组”（reconfiguration of power）和“权利重组”(reconstitution of rights)以及从两者衍生而来的“选民重组”（realignment of voters）。在权力组合方面，因为总统同时是执法者和立法者，对总统职位的争夺变得非常激烈。同时，联邦最高法院在公民权利的裁定方面也拥有极大的权力。它对同性恋者权益、“肯定性行动”政策、总统竞选中的金钱捐赠等做出的裁决引发了大量争议。大法官的任命与批准充满了权力斗争，让普通选民在选举政治面前深感无力。这些都加剧了国会参议院席位的竞争。

从20世纪80年代后期到2001年“9·11”事件发生，多元文化主义和保守主义在政治、教育和文化等多个领域展开了持续的交锋。[26]“9·11”事件之后，保守主义政客重新启用强硬的民族主义和传统的爱国主义话语，主张在外交上实行单边主义，强调文明的冲突不可避免，并将伊斯兰教视为美国文明潜在的敌人。[27]此后，反恐战争的失利和巨大花费以及2008年的金融危机给美国带来了多重打击。冷战结束后，全球化的速度加快，在21世纪初尤其是奥巴马执政期间达到一个高潮。第二次世界大战结束后，由美国主导制定的国际政治和经济秩序不断受到新兴经济大国的挑战，世界经济格局在新技术的推动下发生了深刻的变化，虽然美国仍然在其中占据重要的位置，但它同时面临着国内外的严峻挑战。在国际上，美国需要保持技术开发、市场占有和资金使用的优势；在国内，美国需要通过税收和其他政策维系社会保障和福利制度，不断激发市场活力，保证普通美国人也能分享到全球化的好处。事实上，全球化加深了利益分配的不平等，那些没有搭上全球化快车、没有分享到红利、短时间内也无法指望从中受益的人因此表现出了强烈的焦虑、失落和愤怒。这批人为保守主义带来了新的血液，并带来了民主党和共和党两党选民的重组。

随着共识消失和价值观的对抗加剧，选民们按照自己的利益和价值观进行了重新站队。特朗普通过初选整合了共和党党内的不同派别，而在民主党阵营，希拉里却未能吸引到足够多的女性支持者和年轻选民。不仅如此，她还失去了白人群体中的蓝领工人阶级支持者。所以，特朗普的胜利绝不是偶然的，有其深刻的原因。在某种意义上，2016年大选展示了一个核心价值观存在深刻裂痕的美国的焦虑，反映了不同的美国经验和美国想象之间的碰撞。在共和党内部，基层选民发动了一场“内部反叛”；在全国层面，白人社会的相当一部分中下层选民针对“建制派”精英政治发动了一场“公开反叛”。这种反叛是半个世纪以来新政自由主义与保守主义之间发生的最为激烈的一次公开较量，是保守主义对多元文化主义主流价值观的一次“清算”，也是保守派选民对未来美国的走向做出的一种愤怒的选择。

四、特朗普的话语与被焦虑困扰的选民

在上述背景之下，总统候选人特朗普有效地利用了美国人的焦虑与恐惧。他以白人工人阶级代言人的身份，讲出了“锈带”地区白人工人群体碍于“政治正确”而不敢讲也没有机会讲出来的话。特朗普话语的核心思想是民族主义，而不是民粹主义。更准确地说，这是一种“白人民族主义”（White Nationalism）的话语。它以“让美国再次（变得）伟大”（Make America Great Again）的口号为旗帜，提出要恢复传统美国的荣耀与力量，恢复白种美国人在美国生活中理所当然的优越感和主导地位，恢复美国在国际秩序中不能被撼动的地位，保持美国不同于其他国家的“例外”特质。这种话语在意识形态上与共和党“建制派”的保守派思路其实是吻合的，所以许多共和党人虽然不喜欢特朗普，却不愿意站出来批评他的话语，有的人甚至为此感到释然，因为特朗普讲出了他们想讲而不敢讲的话。自20世纪90年代以来，共和党开始对多元文化主义持怀疑态度，对“政治正确”大加谴责，认为它限制了言论自由。特朗普在2016年大选中敢说大话、狠话，并不仅仅是为了展示其“强人政治”的风范和敢于蔑视“政治正确”的勇气，而也是企图重新界定美国人的民族性。他用“美利坚主义”（Americanism）的逻辑包装了对民权运动成果的挑战，重新将“美国人”定义为一个从文化、肤色到观念都和谐一致的民族整体，从而否定了多元文化主义和民权运动问世以来形成的新美国价值观。他要传递的信息是：美国已经到了一个十分危险的时刻，传统美国价值观的纯洁性已经受到玷污，并正在迅速消失。

特朗普表达的正是中下层美国白人的焦虑。自第二次世界大战结束以来，在冷战的大环境中，美国人（尤其是白人）享受了将近半个世纪的经济繁荣和高品质生活。但是，进入新世纪之后，随着全球化速度加快、人力成本提高和经济发生转型，中西部和南部地区的“去工业化”现象十分严重，传统的工业格局被打破，中产阶级的收入和家庭生活开始受到影响。在失去原来唾手可得的工作机会的同时，他们还面临着外来移民的工作竞争，加上实际工资水平下降，父辈的美国梦在新一代身上变为泡影，由此引发的焦虑在中产阶级选民中迅速弥漫。特朗普将自己说成是这些“被遗忘的”中下层白人的代言人，将中下层白人的痛苦归咎于“建制派”政治精英对美国人的欺骗，将全球化视为对美国利益的出卖和牺牲。他声称，全球化或全球主义（globalism）不仅没有使美国人受益，反而使受到伤害的美国人越来越多；国门大开的结果是许多历史上并不够资格进入美国的人长驱直入，将美国逐渐变得“非美国化”。

特朗普在竞选中反复使用“我们 vs. 他们”的语言模式。虽然他并没有说明“我们”是谁，但他的听众一听就十分明白。在特朗普的语言中，经过民权运动和多元文化主义洗礼的美国似乎根本就不存在，包容、宽容和多元化根本就不是美国价值观的一部分。对于“锈带”地区的白人失业者来说，敢于挑战“政治正确”和“多元文化主义”的特朗普成为了他们的英雄。在这些选民眼中，“全球化”就是美国的资本、工厂和工作机会流向发展中国家的同义词。特朗普将奥巴马总统推动的“跨太平洋伙伴关系协定”与克林顿推动“北美自由贸易协定”（NAFTA）相提并论，将它们说成是政治精英与经济精英同流合污、忽悠民众的产物。许多出生于传统的产业工人家庭的美国人感到，他们的父辈曾经拥有的中产阶级地位正在消失。他们曾经是民主党人，曾经在20世纪30年代、60年代站在新政自由主义一边，但他们发现被精英政治控制的民主党如今已不再重视他们，而共和党“建制派”也不理睬他们。特朗普准确地抓住了这个机会，给他们的愤怒火上浇油。

在竞选风格上，特朗普也是标新立异，特立独行，利用耸人听闻的言论和肆无忌惮的表现，将竞争对手一一逼退。与他同台竞争的体制内候选人（包括在职的参议员、州长等）在选举中都有所顾忌，基本不敢破坏“政治正确”的行规，即便是泰德·克鲁兹（Ted Cruz）这样的极端保守派，在竞选时也仍然恪守政场规矩，而不敢像特朗普那样有恃无恐地讲话和做事。特朗普熟谙“建制派”候选人瞻前顾后的心态，以极为出格的风格将极端政治推向民众和选民心理承受的极限。特朗普其实并不是美国总统选举史上使用“极端政治”手段的第一人。20世纪30年代的休伊·朗（Huey Long）和20世纪60年代的巴里·戈德华特（Barry Goldwater）都曾经扮演过极端民粹主义领袖的角色，用过激的政治语言直击选民的恐惧，点燃他们的愤怒，将他们被压抑的感情激发出来。但是，他们都不如特朗普做得成功，原因之一在于共和党“建制派”的无序与无奈——在建制派竞争者还没有反应过来的时候，特朗普已经将他们逼出初选；原因之二在于特朗普拥有对建制派政治、精英政治和全球化极度反感和失望的一批选民的支持。正如历史学家梅森•威廉斯（Mason Williams）指出的，政党“建制派”在从前完全可以通过党的组织来阻止像特朗普这样的人物从初选中崛起，但如今由于“政党和意识形态的极端化”，“参与初选的选民，而不是政党的大佬们或党内那些更倾心于意识形态的积极分子，掌握了提名共和党总统候选人的权力。”[28]

在过去几十年里，美国的政党体制、政党体系和媒体建构已经成长为一个利益体制。从初选到大选，人脉、金钱、资历和利益牵扯等已成为民主体制的一部分。若要赢得选举的胜利，必须要在这些方面积累资本。竞选变成了这些“非民主”程序与设计之间的较量。同时，候选人要获得权力，必须赢得选民的支持，于是攻克选民便成为选举政治的目标。这样一来，选举政治变成了一种本末倒置的政治，选民意愿不再是民主政治的动力和源泉，而是为了掌握权力需要清除的障碍。所有围绕选举展开的政治活动，其目的都是为了得到选民的选票。民主、权利和政治诉求都被工具化了，成为权力追逐者用来进行利益交换、追求个人成功的筹码。为了获得意想中的选举结果，候选人及选举机器（包括党内的各级委员会和特意安排的媒体访谈等）努力影响选民，左右选民，对选民进行操纵。虽然选民仍然按自己的意愿投票，但他们的意愿已被设定在特定的政治环境、议题和候选人当中。特朗普的异军突起提供了一个不同的选项，具有强烈的反建制、反精英情绪的选民打算利用这个机会来做出一个具有风险的决定——摈弃“建制派”，拥抱“造反派”。