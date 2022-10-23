中共20大政治局常委及委员名单及现任职务

政治局常委

习近平（1953，中共总书记）

李强（1959，上海市委书记；预测职务：国务院总理；从1983年到2016年一直在浙江任职，官至省长；2017年在19大进入政治局并出任上海市委书记）

赵乐际（1957，中纪委书记；预测职务：人大委员长；曾先后任青海、陕西省委书记和中组部部长；18大进入政治局，19大成为政治局常委）

王沪宁（1955，中央书记处书记；预测职务：政协主席；1995年从复旦大学调入中共中央政策研究室；2007年在17大上出任中共书记处书记；18大进入政治局；19大成为政治局常委）

蔡奇（1955，北京市委书记；中共中央书记处书记；曾任福建三明市市长；后调入浙江，先后任台州市委书记、省委组织部长和副省长；2015年出任国家安全委员会办公室副主任；2017年出任北京市委书记，并在19大进入政治局）

丁薛祥（1962，中央办公厅主任；预测职务：国务院第一副总理；一直在上海供职，陈良宇落马后出任上海市委办公厅主任，2007年后成为习近平的政治秘书和上海市委秘书长；18大当选中央候补委员；19大进入政治局）

李希（1956，广东省委委书记；中纪委书记；从甘肃参加工作，2006年起为陕西延安市委书记；2011年出任上海市委组织部部长；2014年当选省长；19大进入政治局，出任广东省委书记）

点击这里查看中央委员和候补委员名单