中共20大政治局常委及委员名单及现任职务

政治局常委
习近平（1953，中共总书记）
李强（1959，上海市委书记；预测职务：国务院总理；从1983年到2016年一直在浙江任职，官至省长；2017年在19大进入政治局并出任上海市委书记）
赵乐际（1957，中纪委书记；预测职务：人大委员长；曾先后任青海、陕西省委书记和中组部部长；18大进入政治局，19大成为政治局常委）
王沪宁（1955，中央书记处书记；预测职务：政协主席；1995年从复旦大学调入中共中央政策研究室；2007年在17大上出任中共书记处书记；18大进入政治局；19大成为政治局常委）
蔡奇（1955，北京市委书记；中共中央书记处书记；曾任福建三明市市长；后调入浙江，先后任台州市委书记、省委组织部长和副省长；2015年出任国家安全委员会办公室副主任；2017年出任北京市委书记，并在19大进入政治局）
丁薛祥（1962，中央办公厅主任；预测职务：国务院第一副总理；一直在上海供职，陈良宇落马后出任上海市委办公厅主任，2007年后成为习近平的政治秘书和上海市委秘书长；18大当选中央候补委员；19大进入政治局）
李希（1956，广东省委委书记；中纪委书记；从甘肃参加工作，2006年起为陕西延安市委书记；2011年出任上海市委组织部部长；2014年当选省长；19大进入政治局，出任广东省委书记）
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政治局委员（24人，按姓氏笔画为序排列）
丁薛祥（1962，中央办公厅主任；预测职务：国务院第一副总理）
习近平（1953，中共总书记）
马兴瑞（1959，新疆自治区区委书记；一直在航天领域供职，2013年步入政坛，出任工信部副部长；2015年出任深圳市委书记；2016年当选广东省长；2021年出任新疆自治区区委书记）
王毅（1953，国务委员兼外交部长；预测职务：中央外办主任，国务委员；1982年北二外毕业后进入外交部；2004年出任驻日大使；2007年出任外交部副部长并在17大上当选中央委员；2008年出任台办主任；2013年成为外交部长；2018年成为主管外交的国务委员）
王沪宁（1955，中央书记处书记；预测职务：政协主席）
尹力（1962，福建省委书记；留苏博士，1993年回国后进入国务院研究室工作；2003年出任卫生部国际合作司司长；2008年出任卫生部副部长；2012年出任国家药监局局长；2015年调入四川，次年当选四川省省长；2020年出任福建省委书记）
石泰锋（1956，中国社会科学院院长；1985年在北京大学拿到法学硕士后去中央当校工作，2002年出任党校副校长；2010年外调江苏，出任组织部长；后出任苏州市委书记；2016年当选江苏省省长；2017年和2019年先后出任宁夏和内蒙自治区区委书记；2022年调任中国社科院院长）
刘国中（1962，陕西省委书记；从1982年到2013年一直在黑龙江供职，官至副省长；2013年进入全总，为书记处书记；2016年当选吉林省省长；2020年出任陕西省委书记）
李希（1956，广东省委委书记；现任职务：中纪委书记）
李强（1959，上海市委书记；预测职务：国务院总理）
李干杰（1964年，山东省委书记；曾留法，一直在核工业领域供职，2008年出任国家核安全局局长；2016年出任河北省委副书记；2017年出任环保部部长；2020年当选山东省省长，2021年出任山东省委书记）
李书磊（1964，中宣部常务副部长；预测职务：中宣部部长；14岁考入北京大学，88年获博士学位；89年到中央党校任教，2008年出任中央党校副校长；2014年外调福建，出任宣传部长；2015年出任北京市纪委书记；2020年当选中纪委国家监委机关党委书记）
李鸿忠（1956，天津市委书记；吉林大学毕业后到辽宁工作，成为时任辽宁省委书记李铁映的秘书；1995年到广东省工作，2004年任深圳市委书记；2007年调入湖北，2010年出任湖北省委书记；2016年出任天津市委书记，19大进入政治局）
何卫东（1957，东部战区司令；现任职务：中央军委副主席；曾任解放军31集团军军长）
何立峰（1955，发改委党组书记；在福建工作25年，2005年出任厦门市委书记；2009年出任天津市委副书记；2014年调入发改委，2017年出任发改委主任）
张又侠（1950年，中央军委副主席；中央军委副主席；父亲张宗逊是中国人民解放军上将；1968年入伍，1984年作为14军九团团长在老山参加轮战；2000年任13集团军军长；2005年任北京军区副司令；2007年任沈阳军区司令；2012年出任解放军总装备部部长，并进入中央军委；2017年出任军委副主席，进入政治局）
张国清（1964，辽宁省委书记；大学毕业后一直在军工企业供职；2013年调到重庆出任市委副书记；2018年当选天津市市长；2020年出任辽宁省委书记）
陈文清（1960，国安部部长；大学毕业后一直在四川公安和国安系统工作；2002年出任四川省人民检察院检察长；2006年出任福建省委纪委书记；2016年任国家安全部部长）
陈吉宁（1964年，北京市市长；在清华大学获得学士和硕士学位，后在英国帝国理工学院获博士学位；1998年返回清华大学任教；2006年出任清华大学副校长；2012年任清华大学校长；2015年出任环保部部长；2017年当选北京市长）
陈敏尔（1960，重庆市委书记；大专毕业后一直在浙江供职，2001年出任浙江省委宣传部长；2007年出任浙江省副省长；2012年任贵州省委书记；2017年出任重庆市委书记；在19大进入政治局。）
赵乐际（1957，中纪委书记；预测职务：人大委员长）
袁家军（1962，浙江省委书记；大学毕业后一直在航天工业供职，2012年到宁夏任职；2014年出任浙江省副省长；2017年出任浙江省省长，2020年出任浙江省委书记。）
黄坤明（1956，中宣部部长；1974年入伍，1978年考入福建师大，毕业后到福建龙岩组织部工作，1997年当选龙岩市市长；2000年当选浙江湖州市长；2010年出任杭州市委书记；2013年出任中宣部副部长；2017年出任中宣部长，19大进入政治局）
蔡奇（1955，北京市委书记；预测职务：中共中央书记处书记）
中央书记处书记
蔡奇（见上）
石泰锋（见上）
李干杰（见上）
李书磊（见上）
陈文清（见上）
刘金国（1955，1983年进入河北省委党校进修，毕业后到河北昌黎县工作，1992年出任秦皇岛市公安局长；2002年出任河北省政法委书记；2005年出任公安部副部长；18大当选中纪委委员；19大和20大当选中央委员）
王小洪（1957，1979年任福建闽侯县公安局副局长，1998年出任福州公安局局长；2011年任厦门市副市长兼公安局局长；2013年出任河南省省长助理兼公安厅厅长；2015年出任北京市副市长兼公安局局长；2016年兼任公安部副部长；2018年辞去出任公安部党组副书记；2020年4月起不再担任北京市公安局局长；2021年出任公安部党组书记；2022年出任公安部长）
中央军委主席、副主席、委员
主席：习近平
副主席：张又侠（见上），何卫东（见上）
委员：
李尚福（1958，中央军委装备发展部部长）
刘振立（1964，解放军陆军司令员）
苗华（1955，中央军委政治工作部主任）
张升民（1958，军纪委书记）