美国人才流失：中国学者正加速离开美国

恐惧和不安

1993年，一个研究小组对中国留学生进行了一次调查，作为对中国 “人才流失 “到美国的研究一部分。由于政治动荡，华盛顿向任何在美国的中国大陆公民提供了永久居留权。然而，尽管当时中国的政治和经济状况堪忧，几乎三分之一的受访学生表示希望最终返回中国。但在随后的几年里，在美国学习的学生人数激增，绝大多数中国学者选择在完成博士学位后留在美国。根据国家科学基金会的数据，2020年，大约五分之一的美国博士学位授予了来自中国的留学生。从2005年到2015年，中国博士在美国的“留美率”为87%。

普林斯顿大学社会学教授谢宇说：“（美国大学）的结构有利于年轻学者。”他解释了职业生涯早期的研究人员更喜欢在美国而不是中国起步的原因：“（美国）等级制度较少，是一个任人唯贤的地方。它有同行评审系统，而不是受国家控制。”他说。

很少有留在美国的学者只关心自己的职业发展：在最近的调查中，绝大多数受访者（89%）表示希望为美国在科学和技术领域的领导地位做出贡献。被邀请参加调查的人包括所有被认定为美籍华人的学术人员；他们不一定是中国公民。过去两年的趋势表明，受过美国培训的中国科学家可能正在重新考虑他们的选择。谢宇教授和他的合著者从学术期刊上收集数据，以确定哪些中国学者离开了美国大学而进入中国的高等学府。结果显示，在过去十年中，回国的华人科学家数量有所增加，部分原因可能是中国对研科研经费的不断增加。但从2020年开始，回国人数激增，当时恰逢新冠肺炎大流行，以及美国对与“中国行动计划”（the China Initiative）有关的华人学者的起诉增加。“中国行动计划”是特朗普执政是由美国司法部启动的一个项目，旨在打击华裔在美国窃取知识产权和其他情报的活动。批评人士和民权组织认为，“中国行动计划”不仅具有极强的种族歧视性，而且以国家安全为由起诉那些可能仅仅违反了某些行政规定的华裔学者。，今年2月，美国司法部宣布终止该项目，但美国司法部和联邦调查局依然在做之前在在“中国行动计划”大旗下所做的事。上个月，一名联邦法官否决了对堪萨斯大学(University of Kansas)教授陶丰(Franklin Tao)大部分指控；另一位教授，南伊利诺伊大学(Southern Illinois University)的肖明庆，上个月因纳税申报表错误被判缓期执行一年。

专家表示，”中国行动计划“显然已经造成了损害。“对外国学者的担忧并没有消失，”同样在普林斯顿大学从事机械和航空航天工程研究的琚诒光教授说。他今年参加了与白宫举行的会议，并在会上分享了华裔学者的担忧。“（政府）仍在调查华裔美国学者…不过，取消”中国行动计划“是积极的一步。”

在接受调查的华裔科学家中，约有60%的人打算移居国外，这表明越来越多的学者离开美国的趋势可能会继续下去。但并非所有受访者都打算返回中国，表示有意移居亚洲和非亚洲国家的受访者人数大致相当。